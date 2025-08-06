You are Here
চীন চিকুনগুনিয়া ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। এটা কি?
চীন চিকুনগুনিয়া ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। এটা কি?

চীনা স্বাস্থ্য আধিকারিকরা একটি মশার বাহিত ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের সাড়া দিচ্ছেন যা মারাত্মক ব্যথার কারণ হতে পারে।

সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলিতে চীনা প্রদেশ গুয়াংডংয়ে চিকুনগুনিয়ার, 000,০০০ এরও বেশি মামলার খবর পাওয়া গেছে, বেশিরভাগ দক্ষিণ শহর ফোশান রয়েছে।

অঞ্চলটির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে যারা সংক্রামিত হয়েছে তারা ভাইরাসের জন্য নেতিবাচক পরীক্ষা না করা পর্যন্ত হাসপাতালে পৃথক করা হচ্ছে এবং মশার প্রজনন করতে পারে এমন ঝুঁকির কারণগুলি পরীক্ষা করার জন্য শ্রমিকরা ফোশানের বাড়িতে যাচ্ছেন।

শ্রমিকরা কীটনাশক নিয়ে পার্ক এবং রাস্তাগুলি স্প্রে করছে এবং কর্তৃপক্ষ ভাইরাস বহনকারী বাগগুলিতে শিকার করার জন্য “হাতি মশা” এবং মশার খাওয়ার মাছ প্রকাশ করেছে।

মঙ্গলবার কানাডিয়ান সরকার একটি যুক্ত করেছে স্তর 2 ভ্রমণ পরামর্শদাতা চীন পরিদর্শন করলে ভ্রমণকারীদের বর্ধিত স্বাস্থ্য সতর্কতা অনুশীলনে উত্সাহিত করা।

চিকুনগুনিয়া কী?

চিকুনগুনিয়া সংক্রামিত মহিলা মশা দ্বারা সঞ্চারিত হয়, সাধারণত উপ -প্রজাতিগুলি এডিস এজিপ্টি এবং এডিস অ্যালবপিকটাস – ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন (ডাব্লুএইচও) অনুসারে একই ধরণের জিকা এবং ডেঙ্গু ভাইরাস সংক্রমণ করতে পারে।

যখন কোনও মশা সংক্রামিত ব্যক্তির উপর খাওয়ায়, তখন এটি ভাইরাসকে খাওয়ায় এবং এটি অন্য মানুষের কাছে প্রেরণ করতে পারে।

শুরুটি সাধারণত কামড়ের চার থেকে আট দিন পরে হয়।

বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রাদুর্ভাব এবং বিক্ষিপ্ত মামলাগুলি জানা গেছে, বেশিরভাগ সাম্প্রতিক দশকে দক্ষিণ আমেরিকা, এশিয়া এবং আফ্রিকাতে কেন্দ্রীভূত। ইউরোপে ছোট প্রাদুর্ভাবেরও জানা গেছে।

দ্য প্যান আমেরিকান স্বাস্থ্য সংস্থা ট্র্যাক করেছে এই বছর আমেরিকাতে 209,000 এরও বেশি চিকুনগুনিয়া মামলা, ব্রাজিলে সর্বাধিক সংখ্যা রেকর্ড করা হয়েছে এবং কানাডায় কোনওটিই নয়।

লক্ষণগুলি কী কী?

চিকুনগুনিয়া জ্বর এবং সম্ভাব্য দুর্বল জয়েন্টে ব্যথা হতে পারে। ডাব্লুএইচও অনুসারে এটি পেশী ব্যথা, মাথাব্যথা, বমি বমি ভাব এবং ফুসকুড়িও সৃষ্টি করতে পারে।

লক্ষণগুলি সাধারণত বেশ কয়েক দিন স্থায়ী হয় এবং বেশিরভাগ লোকেরা পুরোপুরি পুনরুদ্ধার করে, তবে মাঝে মাঝে চোখ, হৃদয় এবং স্নায়বিক জটিলতার ঘটনাগুলি রিপোর্ট করা হয়েছে, পাশাপাশি জয়েন্টে ব্যথা সপ্তাহ থেকে কয়েক বছর ধরে স্থায়ীভাবে।

সংক্রামক রোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ আইজাক বোগোচ বলেছেন, “মূল বিষয়টি হ’ল এটি একটি বেশ উল্লেখযোগ্য জয়েন্টে ব্যথা সৃষ্টি করে।”

“শরীরের যে কোনও জয়েন্ট প্রভাবিত হতে পারে তবে এটি হাত ও পায়ের ছোট জয়েন্টগুলিকে প্রভাবিত করে।”

নবজাতক, প্রবীণ এবং অন্তর্নিহিত স্বাস্থ্যের অবস্থার লোকেরা গুরুতর লক্ষণগুলির সর্বাধিক ঝুঁকিতে এবং বিরল ক্ষেত্রে মৃত্যুর ঝুঁকিতে রয়েছে।

দ্য হু অনুসারে, “চিকুনগুনিয়া” নামটি দক্ষিণ তানজানিয়ার কিমাকনডে ভাষার একটি শব্দ থেকে উদ্ভূত হয়েছিল, যেখানে এই রোগটি প্রথম 1952 সালে চিহ্নিত করা হয়েছিল। শব্দটির অর্থ “যা বাঁকানো”, যা “গুরুতর জয়েন্টে ব্যথার সাথে সংক্রামিত মানুষের সংক্ষিপ্ত ভঙ্গি” বর্ণনা করে।

কানাডিয়ানরা কি চিন্তিত হওয়া উচিত?

বোগোক অনুসারে নয়। তিনি বলেছেন যে কানাডিয়ান চিকিত্সকদের পক্ষে চিকুনগুনিয়া সহ বিদেশে অর্জিত বিভিন্ন সংক্রমণের সাথে ভ্রমণকারীদের ফিরে আসা দেখতে অস্বাভাবিক কিছু নয়।

কানাডিয়ান বিজ্ঞানীরা উপস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছেন এডিস অ্যালবপিকটাস মশা, যা কানাডায় ব্যাপক নয় তবে এটি অন্টারিওর উইন্ডসর-ইএসএক্স অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত, ফেডারেল সরকার অনুসারে

তিনি সিবিসি নিউজকে বলেন, “আমি মনে করি না যে সম্পর্কে প্রকাশ করার মতো কিছু আছে। এটি সুপরিচিত প্রাদুর্ভাবের সাথে একটি সুপরিচিত সংক্রমণ।” “আপনি এটি পেতে চান না, তবে আমরা কানাডায় কমপক্ষে 2025 ক্যালেন্ডার বছরে কোনও প্রাদুর্ভাব ঘটতে চাই না।”

শোনো | কীভাবে মশা দূরে রাখবেন:

তথ্য রেডিও – এমবিকীভাবে মশার চৌম্বক হওয়া এড়ানো যায়

আইএক্সচিক নামে একটি ভ্যাকসিন কানাডায় ব্যবহারের জন্য লাইসেন্সযুক্ত, তবে এটি 65 বছরের বেশি বয়সী কারও জন্য প্রস্তাবিত নয়

বোগোচ বলেছেন যে ভ্রমণকারীদের জন্য সর্বোত্তম কৌশল হ’ল দীর্ঘ হাতা এবং প্যান্ট পরে এবং পোকামাকড় প্রতিরোধক ব্যবহার করে মশা যথাসম্ভব দূরে রাখা।

তিনি ট্র্যাভেল ক্লিনিকগুলি থেকে নিখরচায় পরামর্শ চাওয়ারও পরামর্শ দেন।

“বিশ্বের এমন কিছু অংশ রয়েছে যেগুলি ম্যালেরিয়া রয়েছে যা মারাত্মক হতে পারে, বা অন্যান্য বিভিন্ন ভ্রমণ সম্পর্কিত ঝুঁকি রয়েছে এবং ভ্রমণ বিশেষজ্ঞরা নেভিগেট করতে সহায়তা করতে পারেন যাতে লোকেরা স্বাস্থ্যকর, নিরাপদ এবং সুখী ভ্রমণ করতে পারে,” তিনি বলেছিলেন।

