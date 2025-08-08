You are Here
চীন ফিলিপিন্সকে তাইওয়ানে ‘ফায়ার উইথ ফায়ার’ বলে অভিযোগ করেছে
News

চীন ফিলিপিন্সকে তাইওয়ানে ‘ফায়ার উইথ ফায়ার’ বলে অভিযোগ করেছে

বেইজিং (রয়টার্স) -চিনা শুক্রবার ফিলিপিন্সকে “আগুনের সাথে খেলতে” অভিযুক্ত করে রাষ্ট্রপতি ফার্দিনান্দ মার্কোস জুনিয়র বলেছেন, তাইওয়ানকে কেন্দ্র করে দক্ষিণ -পূর্ব এশীয় জাতি চীন ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে যে কোনও দ্বন্দ্বের দিকে আকৃষ্ট হবে।

ফিলিপাইনের তাইওয়ানের ঘনিষ্ঠতা এবং সেখানকার বৃহত ফিলিপিনো সম্প্রদায়ের এই ধরনের সংঘাতের সাথে জড়িত থাকার বিষয়টি প্রয়োজনীয় করে তুলবে এমন একটি রাষ্ট্রীয় সফরকালে মার্কোসের মন্তব্যে এটি সাড়া দিচ্ছিল।

চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে বলেছে, “‘ভৌগলিক নৈকট্য’ এবং ‘বৃহত্তর বিদেশী জনগোষ্ঠী’ অন্যের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার অজুহাত নয়।”

“আমরা ফিলিপিন্সকে আন্তরিকভাবে ওয়ান-চীন নীতিটি মেনে চলার আহ্বান জানাই … এবং চীনের মূল স্বার্থ সম্পর্কিত বিষয়গুলিতে আগুনের সাথে খেলতে বিরত থাকি।”

দক্ষিণ চীন সাগরের ব্যস্ত জলপথের আঞ্চলিক বিরোধ নিয়ে বেইজিং এবং ম্যানিলার মধ্যে তীব্র উত্তেজনার মধ্যে মার্কোসের মন্তব্য এসেছিল।

উভয় দেশই সেখানে আক্রমণাত্মক কৌশল এবং সার্বভৌমত্ব লঙ্ঘনের অভিযোগের ব্যবসা করেছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ফিলিপিন্সকে রক্ষার প্রতিশ্রুতি পুনরায় নিশ্চিত করতে প্ররোচিত করেছে।

বেইজিং গণতান্ত্রিকভাবে সরকার তাইওয়ানকে তার অঞ্চল হিসাবে দেখেছে, তাইপেই দাবি প্রত্যাখ্যান করেছেন।

বেইজিংয়ের ফিলিপাইন দূতাবাস তাত্ক্ষণিকভাবে কোনও মন্তব্য করার অনুরোধের জবাব দেয়নি।

বুধবার, মার্কোস ইন্ডিয়ান মিডিয়া আউটলেট ফার্স্টপোস্টকে বলেছিলেন, “যদি কোনও সর্বাত্মক যুদ্ধ হয়, তবে আমরা এতে আকৃষ্ট হব।”

তিনি আরও যোগ করেছেন, “তাইওয়ানে অনেক, অনেক ফিলিপিনো নাগরিক রয়েছে এবং এটি অবিলম্বে একটি মানবিক সমস্যা হবে।

“আমাদের সেখানে যেতে হবে, সেখানে যাওয়ার জন্য একটি উপায় খুঁজে বের করতে হবে এবং আমাদের লোকদের বাড়িতে আনার উপায় খুঁজে বের করতে হবে।”

চীন বলেছে যে এই জাতীয় যুক্তিগুলি “কেবল আন্তর্জাতিক আইন এবং আসিয়ান সনদকেই লঙ্ঘন করে না, আঞ্চলিক শান্তি ও স্থিতিশীলতা এবং (ফিলিপিন্সের) নিজস্ব মানুষের মৌলিক স্বার্থকেও হ্রাস করে।”

(বেইজিং নিউজরুমের প্রতিবেদন; ক্লারেন্স ফার্নান্দেজ সম্পাদনা)

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts