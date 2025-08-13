You are Here
News

চীন বলেছে যে এটি বিতর্কিত স্কার্বোরো শোলের কাছে মার্কিন যুদ্ধজাহাজকে ‘দূরে সরিয়ে’

চীনা পিপলস লিবারেশন আর্মি নেভির 46 তম বহরটি দক্ষিণ চীনের গুয়াংডং প্রদেশের ঝাঞ্জিয়াংয়ের একটি সামরিক বন্দর থেকে যাত্রা করেছে, 21 ফেব্রুয়ারি, 2024।

সিনহুয়া নিউজ এজেন্সি | সিনহুয়া নিউজ এজেন্সি | গেটি ইমেজ

চীন বুধবার বলেছে যে এটি সতর্ক করেছে এবং দক্ষিণ চীন সাগরের বিতর্কিত স্কার্বোরো শোলের উপকূলে যাত্রা করা মার্কিন ধ্বংসকারীকে “দূরে সরিয়ে” দিয়েছে – বিশ্বব্যাপী অন্যতম মূল্যবান শিপিং লেন।

ডিস্ট্রোয়ার, ইউএসএস হিগিন্স, “চীন সরকারের অনুমোদন ছাড়াই অবৈধভাবে হুয়াঙ্গিয়ান দ্বীপে চীনের আঞ্চলিক জলে প্রবেশ করেছিল,” দেশের প্রতিরক্ষা মন্ত্রক বলেছেন, ম্যান্ডারিনে বিবৃতিটির একটি সিএনবিসি অনুবাদ অনুসারে।

হুয়াঙ্গিয়ান দ্বীপটি হ’ল চীন শোলকে বোঝাতে ব্যবহার করে, যা চীন এবং ফিলিপাইনের মধ্যে সামুদ্রিক বিরোধের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

চীন মার্কিন সামরিক বাহিনীকে তার সার্বভৌমত্ব লঙ্ঘন করার জন্য “গুরুতরভাবে” অভিযোগ করেছে এবং যোগ করেছে যে আমেরিকার পদক্ষেপগুলি “দক্ষিণ চীন সাগরে শান্তি ও স্থিতিশীলতা মারাত্মকভাবে ক্ষুন্ন করে এবং আন্তর্জাতিক আইন ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক পরিচালিত মৌলিক নিয়ম লঙ্ঘন করেছে।”

ইউএসএস হিগিন্স মার্কিন সপ্তম বহরের সাথে যুদ্ধজাহাজ, জাপানের ইয়োকোসুকা ভিত্তিক। বহরটির একজন মুখপাত্র সারা মেরিল সিএনবিসিকে বলেছেন যে ইউএসএস হিগিন্স আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে “নেভিগেশন অপারেশনের স্বাধীনতা” পরিচালনা করছেন।

ফাইল: গাইডড-মিসাইল ডিস্ট্রোয়ার ইউএসএস হিগিনস (ডিডিজি 76), অগ্রভাগ এবং নিমিটজ-ক্লাস এয়ারক্রাফ্ট ক্যারিয়ার ইউএসএস কার্ল ভিনসন (সিভিএন 70)।

নাসা 382199 | কর্বিস Hist তিহাসিক | গেটি ইমেজ

“এই মিশন সম্পর্কে চীনের বক্তব্যটি মিথ্যা … মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এখানে যেমন আন্তর্জাতিক আইন মঞ্জুরি দেয় সেখানে উড়তে, যাত্রা ও পরিচালনা করার অধিকার রক্ষা করছে, যেমন ইউএসএস হিগিন্স এখানে করেছে। চীন অন্যথায় আমাদের বাধা দেয় না,” মেরিল যোগ করেন।

এই ঘটনাটি এমন এক সময়ে এসেছিল যখন ওয়াশিংটন এবং বেইজিং এমন একটি বাণিজ্য স্পটে আটকে রয়েছে যা দুটি ইস্যুটিকে উদ্দীপনা বিবৃতি দেখেছিল, মার্চ মাসে চীন সতর্ক করে যে এটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে “একটি বাণিজ্য যুদ্ধ বা অন্য কোনও ধরণের যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিল”, উত্তেজনা হ্রাসের আগে।

মঙ্গলবার, একটি চীনা যুদ্ধজাহাজ এর মধ্যে ক্র্যাশ হয়েছিল এর নিজস্ব কোস্ট গার্ডের একটি জাহাজ এটি যেমন একটি টহল নৌকাটি তাড়া করে ফিলিপাইন

চীন প্রায় সমস্ত দক্ষিণ চীন সাগরকে তার “নাইন-ড্যাশ-লাইন” এর অধীনে দাবি করেছে, যা নেদারল্যান্ডসের একটি আন্তর্জাতিক সালিশ আদালত ২০১ 2016 সালের রায়কে প্রত্যাখ্যান করেছে, যা বেইজিংয়ের দাবির জন্য কোনও আইনী বা historical তিহাসিক ভিত্তি খুঁজে পায়নি।

দক্ষিণ চীন সাগরে চীনা এবং ফিলিপিনো জাহাজের মধ্যে বেশ কয়েকটি সংঘর্ষ হয়েছে, ফিলিপিন্স গত বছর ফিলিপাইনের জাহাজগুলি অনুসরণ করে এবং অন্য একটি প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক রিফের কাছে বিমানের টহল দেওয়ার জন্য লেজারদের পরিচালনার অভিযোগে বেইজিংয়ের বাহিনীকে অভিযোগ করেছে।

ফিলিপিনো কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, সংঘর্ষে নৌকা সংঘর্ষ, জলের কামান এবং ফিলিপিনো নাবিকদের আহত হয়েছে।

২০২৪ সালের মে মাসে ফিলিপাইনের রাষ্ট্রপতি ফার্দিনান্দ মার্কোস জুনিয়র বলেছিলেন যে চীনা কোস্টগার্ডের সাথে একটি ঘটনার মাধ্যমে দক্ষিণ চীন সাগরে একজন ফিলিপিনো নাগরিককে হত্যা করা উচিত, এটি অবশ্যই একটি “লাল রেখা” এবং আসবে “খুব, আমরা যুদ্ধের কাজ হিসাবে সংজ্ঞায়িত করার খুব কাছাকাছি।”

তিনি আরও যোগ করেছেন যে “আমাদের চুক্তি অংশীদাররা আমি বিশ্বাস করি, একই মানও ধারণ করে,” মার্কিন বাহিনীকে উল্লেখ করে। ওয়াশিংটনের একটি পারস্পরিক প্রতিরক্ষা চুক্তি রয়েছে ১৯৫১ সাল থেকে ম্যানিলার সাথে, যেখানে বলা হয়েছে যে ফিলিপাইন বা প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে উভয়ই আক্রমণকে অন্যদিকে আক্রমণ বলে মনে করা হয়।

