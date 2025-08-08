চীন বিশ্বের বৃহত্তম প্লাস্টিক প্রযোজক, অধ্যয়ন বলে

ব্রিটিশ পরিবেশগত পরামর্শ ইউনোমিয়া এবং জিরো কার্বন অ্যানালিটিক্স, একটি জলবায়ু ও শক্তি গবেষণা গ্রুপ অনুসারে সাতটি দেশ ২০২৪ সালে চারটি সাধারণ ধরণের প্লাস্টিকের দুই-তৃতীয়াংশ উত্পাদন করেছিল।
তবে চীন তার নিজস্ব একটি বিভাগে দাঁড়িয়ে আছে, পরবর্তী ছয়টি দেশ যেমন একত্রিত হয়েছে ততই তৈরি করেছে, পরিসংখ্যানগুলি দেখায়।
১৮৪ টি দেশ প্লাস্টিক দূষণের ঘাটতি শেষ করার লক্ষ্যে প্রথমবারের চুক্তিতে জেনেভাতে আলোচনার সাধারণ ভিত্তি খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করার সাথে সাথে এই পরিসংখ্যানগুলি প্রকাশিত হয়েছিল।
ইউনোমিয়া এবং শূন্য কার্বন বিশ্লেষণ অধ্যয়ন ভার্জিন পলিমারগুলির সর্বাধিক ব্যবহৃত প্রকারের মধ্যে উত্পাদনের দিকে মনোনিবেশ করে: পলিথিন (পিই), পলিপ্রোপিলিন (পিপি), পলিথিলিন টেরেফথালেট (পিইটি) সাধারণত পানীয়ের বোতলগুলিতে ব্যবহৃত হয় এবং পলিস্টেরিন (পিএস)।
গত বছর বিগ ফোর পলিমার উত্পাদনের 34 শতাংশের জন্য চীন দায়বদ্ধ ছিল, সমীক্ষায় বলা হয়েছে, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র (১৩ শতাংশ) এবং সৌদি আরব (পাঁচ শতাংশ) এর চেয়ে ভাল।
এরপরে দক্ষিণ কোরিয়া, পাঁচ শতাংশ, ভারত চার শতাংশ, জাপান তিন শতাংশ এবং জার্মানি দুই শতাংশেও আসে।
আরও দেখুন: গ্লোবাল প্লাস্টিকের পুনর্ব্যবহারযোগ্য হারগুলি 10%এর নিচে ‘স্থির’, চীনা গবেষকরা বলছেন
শক্তি সরবরাহকারী উড ম্যাকেনজির একটি পুরানো সমীক্ষা অনুসারে, প্লাস্টিক উত্পাদন দৈত্য সংস্থাগুলির একটি ক্লাচের মধ্যে কেন্দ্রীভূত হয়, যার মধ্যে কয়েকটি রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন।
এটি বলেছে যে বিশ্বব্যাপী মাত্র 18 টি সংস্থা 2021 সালে বিশ্বের অর্ধেকেরও বেশি প্লাস্টিকের পলিমার তৈরি করেছে।
উড ম্যাকেনজি বলেছিলেন যে বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় প্রযোজক হলেন চীনের রাষ্ট্রায়ত্ত সিনোপেক-চীন পেট্রোলিয়াম এবং রাসায়নিক কর্পোরেশন-যা একাই বিশ্বের প্লাস্টিকের ৫.৪ শতাংশ উত্পাদন করে।
এর পরে মার্কিন তেল এবং গ্যাস জায়ান্ট এক্সনমোবিল (পাঁচ শতাংশ), মার্কিন বহুজাতিক রাসায়নিক সংস্থা লন্ডেলব্যাসেল (৪.৫ শতাংশ), তেল জায়ান্ট সৌদি আরমকো (৪.৩ শতাংশ) এবং পেট্রোচিনা (৪.২ শতাংশ) রয়েছে।
শীর্ষস্থানীয় ইউরোপীয় প্রযোজকরা হলেন ব্রিটেনের আইনিওস (২.৮ শতাংশ) সপ্তম স্থানে, অস্ট্রিয়ার বোরিয়ালিস ২.৩ শতাংশে দশম স্থানে এবং ফ্রান্সের মোটেনার্জি একাদশতম স্থানে রয়েছে।
সমর্থন এইচকেএফপি | নীতি ও নীতিশাস্ত্র | ত্রুটি/টাইপো? | আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন | নিউজলেটার | স্বচ্ছতা এবং বার্ষিক প্রতিবেদন | অ্যাপ্লিকেশন
সেফগার্ড প্রেস ফ্রিডম; আমাদের দলকে সমর্থন করে সমস্ত পাঠকের জন্য এইচকেএফপি মুক্ত রাখুন
ডেটলাইন:
জেনেভা, সুইজারল্যান্ড
গল্পের ধরণ: সংবাদ পরিষেবা
আমরা উচ্চ সাংবাদিকতার মান মেনে চলার জন্য বিশ্বাস করি এমন একটি সংস্থা দ্বারা বাহ্যিকভাবে উত্পাদিত।