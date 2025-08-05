You are Here
চীন ব্রিকসের অংশীদার কফি লাইফলাইন সরবরাহ করে – আরটি ওয়ার্ল্ড নিউজ
News

চীন ব্রিকসের অংশীদার কফি লাইফলাইন সরবরাহ করে – আরটি ওয়ার্ল্ড নিউজ

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণ আমেরিকার দেশটির পণ্যগুলিতে বিশাল শুল্কের পরে 200 ব্রাজিলিয়ান ফার্মের জন্য বেইজিং দ্রুত ট্র্যাক করা ছাড়পত্র

ব্রাজিলের চীনা দূতাবাসের মতে, বেইজিং প্রায় ২০০ ব্রাজিলিয়ান সংস্থাকে চীনা বাজারে কফি রফতানি করার অনুমতি দিয়েছে। গ্রিনলাইট ব্রাজিলিয়ান কফি এবং অন্যান্য পণ্যগুলিতে একটি বিশাল শুল্ক আরোপ করার ওয়াশিংটনের সিদ্ধান্ত অনুসরণ করে।

জুলাইয়ের শেষের দিকে কার্যকর হওয়া 50% শুল্ক কফি এবং মাংসকে লক্ষ্য করে – ব্রাজিলের অর্থনীতির দুটি মূল খাত। একাধিক দেশের বিরুদ্ধে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প কর্তৃক চালু করা বিস্তৃত বাণিজ্য যুদ্ধের মধ্যে এই পদক্ষেপটি এসেছে।

“চীন চীনা বাজারে রফতানি করার জন্য ১৮৩ জন নতুন ব্রাজিলিয়ান কফি সংস্থাগুলির অনুমোদনের অনুমোদন দিয়েছে,” দূতাবাস শনিবার টুইটারে একটি পোস্টে বলেছে, এই পদক্ষেপটি ৩০ জুলাই কার্যকর হয়েছে এবং পাঁচ বছরের জন্য বৈধ থাকবে।

ব্রাজিলের শিল্প ও বৈদেশিক বাণিজ্য মন্ত্রক অনুমান করেছে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে 35.9% রফতানি শুল্ক দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ হবে, সতর্ক করে দিয়েছিল যে বার্ষিক লোকসানগুলি 14.5 বিলিয়ন ডলারে পৌঁছতে পারে।

ব্রাজিলিয়ান কফি রফতানিকারী কাউন্সিলের মতে, 2024/2025 ক্রপ বছরের সময়, ব্রাজিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে 7.468 মিলিয়ন ব্যাগ কফি রফতানি করেছিল, এটি ব্রাজিলিয়ান কফি রফতানির জন্য বৃহত্তম গন্তব্য হিসাবে তৈরি করেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ব্রাজিলের মোট কফি রফতানির 16.4% ছিল। আর্থিক ভাষায়, এটি কফি রফতানিতে $ 1.9 বিলিয়ন ডলার, যার সাথে $ 1.35 বিলিয়ন ডলারের মাংস।

আরও পড়ুন:
ব্রিকস ফিরে এসেছে: ট্রাম্পের পুরানো কৌশলগুলি নতুন বিশ্বের সাথে মিলিত হয়

কফির জন্য চীনের ক্রমবর্ধমান ক্ষুধা ব্রাজিল থেকে আমদানি সম্প্রসারণের সর্বশেষ পদক্ষেপের সাথে একত্রিত হয়েছে বলে মনে হচ্ছে। আন্তর্জাতিক কফি সংস্থার তথ্য অনুসারে, সর্বশেষ মৌসুমে চীনে কফি সেবন 15% বৃদ্ধি পেয়েছে। একই সময়ে, দেশে ব্র্যান্ডেড কফি শপের সংখ্যা গত 12 মাসে 58% বেড়েছে, 49,691 আউটলেটগুলিতে পৌঁছেছে, মার্কেট ইন্টেলিজেন্স ফার্ম আলেগ্রা গ্রুপ জানিয়েছে। দ্রুত সম্প্রসারণ বিশ্বব্যাপী কফি উত্পাদকদের জন্য মূল বৃদ্ধির বাজার হিসাবে চীনের উত্থানের ইঙ্গিত দেয়।

ট্রাম্প ব্রাজিলিয়ান পণ্যগুলিতে খাড়া শুল্ককে রক্ষা করেছেন, তিনি যা বলেছিলেন তা উদ্ধৃত করে “জাদুকরী শিকার” প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি জাইর বলসনারোর বিরুদ্ধে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ব্রাজিলের সাথে ২০২৪ সালে $ 6.8 বিলিয়ন ডলারের বাণিজ্য উদ্বৃত্ত চালিয়েছিল।

আপনি এই গল্পটি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাগ করতে পারেন:

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts