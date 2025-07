নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!

পেরু নিউজ আউটলেটগুলির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, পেরুতে প্রেসিডেন্টের উচ্চাকাঙ্ক্ষা নিয়ে একটি মূল চীন মিত্র গত মাসের শেষের দিকে ক্যালিফোর্নিয়ায় ভ্রমণ করেছিলেন।

পেরুভিয়ান আউটলেট মেলা অর্ধেক reported at the time that Lima Mayor Rafael Lopez Aliaga, who is rumored to be considering a run for president of Peru in 2026, was in California late last month to discuss the transport of a batch of CalTrain locomotives, which were donated to Lima by the US government under the Biden administration.

নেট পিকারিক এবং এমিলি দে লা ব্রুয়ের, ফাউন্ডেশন ফর ডিফেন্স অফ ডেমোক্র্যাসি (এফডিডি) এর সিনিয়র ফেলো, সম্প্রতি প্রকাশিত লোপেজ আলিয়াগার তাঁর সংস্থা পেরুরাইলের মাধ্যমে চীনের সাথে চীনের সাথে “গভীর” আর্থিক সম্পর্কের বিষয়ে একটি গবেষণা, যা চীনা মালিকানাধীন যৌথ উদ্যোগের গণনা রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন খনির জায়ান্ট চীন মিনিমেটালদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সমর্থক হিসাবে মিনেরা লাস বাম্বাসের শিপমেন্টের কারণে প্রতি বছর তার আয় $ 65 মিলিয়ন ডলারের বেশি হয়েছে।

প্রতিবেদনে অভিযোগ করা হয়েছে যে দক্ষিণ আমেরিকাতে তার খনিজ ও ব্যাটারি সরবরাহের বৃদ্ধির আশায় চীন পেরুর উচ্চতর অফিসের জন্য লোপেজ আলিয়াগাকে “চাষ” করছে। প্রতিবেদনটি লোপেজ আলিয়াগা “পেরুতে চীনের মানুষ” হিসাবে এতদূর যায়।

বেশ কয়েকটি সিসিপি টাই সহ চীনা শিক্ষিকা নিউইয়র্কের শীর্ষস্থানীয় ডেমোক্র্যাটদের কাছে সমঝোতা করে: ‘আমাদের পুরানো বন্ধু হু শোনেন’

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, “পেরুতে চীনের খনির উপস্থিতি ল্যাপেজ আলিয়াগার জন্য সরাসরি वरदान,” বেইজিংকে “পেরুর একটি শক্তিশালী সৈকতহেড” প্রদান করে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, “এটি একটি প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতার সাথে একত্রিত হয়েছে এবং চীনের সাথে সংযুক্ত হয়েছে, এর সংস্থান প্রকল্প, এবং বিস্তৃত বেল্ট এবং রোড উদ্যোগ যার অংশ এটি অংশ।”

গত বেশ কয়েক বছরে, দক্ষিণ আমেরিকাতে এবং বিশেষত পেরুতে চীনা বিনিয়োগ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

অনুযায়ী এনবিসি নিউজ, চীন লিমার ঠিক উত্তরে পেরুর চ্যাঙ্কে একটি বিশাল গভীর জল বন্দরে $ 1.3 বিলিয়ন বিনিয়োগ করেছে।

চীনা রাষ্ট্রপতি শি জিনপিং ২০২৪ সালে বন্দরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছিলেন, এই সময় তিনি এই বন্দরটিকে চীনের একবিংশ শতাব্দীর সামুদ্রিক সিল্ক রোডের সূচনা হিসাবে অভিহিত করেছিলেন, আউটলেট অনুসারে।

ফ্লোরিডা এজি সাবপোনাস চাইনিজ কোম্পানিকে ‘আপোস’ মেডিকেল ডিভাইসগুলি নিয়ে যা ব্যক্তিগত ডেটা প্রেরণ করতে পারে

পিকারিকের মতে, চীনও লিমার অবকাঠামোতে প্রচুর পরিমাণে বিনিয়োগ করে আসছে, উল্লেখযোগ্যভাবে তার বিদ্যুৎ শিল্পকে আধিপত্য বিস্তার করেছে, যার সবকটিই লোপেজ আলিয়াগা চীনা আধিপত্যকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে একটি “লঞ্চপিন” টুকরো ছিল।

এখন, লোপেজ আলিয়াগা সম্ভবত পেরুর রাষ্ট্রপতি দৌড়ে প্রবেশের সাথে পিকারিক ব্যাখ্যা করেছিলেন যে এই সমস্ত “চীনের হস্তক্ষেপের একটি টেলটেল চিহ্নের মতো দেখাচ্ছে।”

তিনি এই অঞ্চলে চীনের ক্রমবর্ধমান প্রভাব মোকাবেলায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেনগুলি পেরুকে “খুব সামান্য, খুব দেরী” হিসাবেও ডেকেছিলেন।

সিনেটর রিকেটস, ফেটারম্যান চীনের মার্কিন কৃষিজমিতে শান্ত আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ite ক্যবদ্ধ

ফক্স নিউজ অ্যাপ্লিকেশন পেতে এখানে ক্লিক করুন

“আমরা কিছু সংখ্যক ডিকোমিশনড রেল গাড়ি অনুদানের সাথে আসছি। তবে এই লোকটি, যিনি চীনের সাথে কাহুতে রয়েছেন, যিনি তাদের নিতে আসছেন এবং তিনি চাইনিজ রেল খাওয়ানোর জন্য তাদের ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন, একটি চীনা খনি থেকে পণ্য সরিয়ে নিতে সহায়তা করেছেন।”

প্রাক্তন সেক্রেটারি অফ স্টেট সেক্রেটারি অ্যান্টনি ব্লিংকেন গত নভেম্বরে পেরুর লিমাতে একটি ট্রেন-ডোনেশন অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছিলেন, যেখানে তিনি “পেরু এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ক জোরদার করার” সুযোগ হিসাবে এই প্রকল্পটির প্রশংসা করেছিলেন এবং বলেছিলেন যে ট্রেনগুলি “কেবল একটি প্রতীক নয়, সম্ভাবনার ব্যবহারিক প্রকাশ-যখন আমরা একে অপরের সাথে সংযোগ স্থাপন করি তখন সম্ভাবনাগুলি আসে।”

“এই চুক্তিটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং পেরুর দীর্ঘকালীন এবং পারস্পরিক উপকারী সম্পর্কের শক্তি এবং স্থায়িত্বের একটি প্রমাণ,” তিনি যোগ করেছেন। “ক্যালট্রেইনকে সেই পারস্পরিক উপকারী সম্পর্কের সদস্য হতে পেরে আমি খুব গর্বিত।”