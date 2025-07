চুক্তির বিরোধের মধ্যে ড্যানিয়েলস ম্যাকলাউরিনের হোল্ডআউট নিয়ে আলোচনা করেছেন

ওয়াশিংটন কমান্ডারদের প্রশস্ত রিসিভার টেরি ম্যাকলাউরিন তার বর্তমান নিয়োগকর্তার সাথে চুক্তি সম্প্রসারণের বিষয়ে “একটি চুক্তি আনতে” চান বলে জানা গেছে। তবুও, তবুও তিনি এই সপ্তাহে প্রশিক্ষণ শিবিরের অনুশীলন শুরুর সময় দল থেকে দূরে থাকার জন্য নির্বাচিত হয়েছিলেন।

বুধবার সাংবাদিকদের সাথে কথা বলার সময় ওয়াশিংটনের কোয়ার্টারব্যাক জেডেন ড্যানিয়েলসকে ম্যাকলাউরিনের অনুপস্থিতি সম্পর্কে বোধগম্যভাবে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল।

কমান্ডাররা ড্যানিয়েলসকে ২০২৪ সালের এনএফএল খসড়ার দ্বিতীয় সামগ্রিক বাছাই করার পরে, ম্যাকলাউরিন সিগন্যাল-কলারের প্রিয় টার্গেট হয়ে ওঠেন, যিনি শেষ পর্যন্ত দ্য ইয়ার অ্যাওয়ার্ড অনার্সের আক্রমণাত্মক রুকি অর্জন করেছিলেন। অনুযায়ী ইএসপিএন পরিসংখ্যান, ম্যাকলাউরিন 2024 মৌসুমটি 82 টি অভ্যর্থনা, 117 লক্ষ্য এবং 1,096 প্রাপ্তি গজের দলের উচ্চতার সাথে শেষ করেছেন। তিনি 13 টি টাচডাউন ক্যাচ নিয়ে পুরো লিগে দ্বিতীয় ছিলেন।

প্রতি ইএসপিএন এর জন কেইমকমান্ডারদের প্রধান কোচ ড্যান কুইন বুধবার জোর দিয়েছিলেন যে ম্যাকলাউরিন পরিস্থিতি কেবল “আমাদের লিগের ব্যবসায়ের অংশ”। ম্যাকলাউরিন হয় চূড়ান্ত বছর তার বর্তমান চুক্তি, এবং এনএফএল রিপোর্টার হেনরি ম্যাককেনা ফক্স স্পোর্টস সপ্তাহের প্রথম দিকে পরামর্শ দিয়েছিল যে 29 বছর বয়সী এই “অনুরূপ কিছু কাজ করতে আগ্রহী” হতে পারে পাঁচ বছরের, $ 150m ডিল যে পিটসবার্গ স্টিলার্স মার্চ মাসে প্রশস্ত রিসিভার ডি কে মেটকাল্ফ হস্তান্তর করেছিলেন।

“এটি অনেক সাহায্য করে [we worked together last year]”ড্যানিয়েলস ম্যাকলাউরিন সম্পর্কে যোগ করেছেন।” এটি যদি গত বছর হয় তবে সম্ভবত আলাদা কারণ আমরা একে অপরকে চিনি না। এখন, আমাদের বেল্টের অধীনে আমাদের পুরো বছর রয়েছে এবং আমরা মাঠের বাইরে এবং বাইরে কেবল সম্পর্ক তৈরি করেছি। একে অপরের সাথে আমাদের সম্পর্কের বিষয়টি যখন আসে তখন আমাদের কাছে ইগো নেই, তাই এটি নির্বিঘ্ন হতে চলেছে। যদিও আমি টেরির কাজ জানি। … যখনই সময় আসে এবং তিনি মাঠে ফিরে আসেন, আমি মনে করি না যে আমরা কোনও বীট মিস করব। “