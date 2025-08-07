চুক্তির সিন্দুকের কথিত “স্টোরেজ” পাওয়া গেছে

প্রাচীন ইস্রায়েলি শহর টেল শিলোতে ডঃ স্কট স্ট্রিপলিংয়ের নেতৃত্বে বিশেষজ্ঞরা আবিষ্কার একটি বৃহত -স্কেল বিল্ডিংয়ের ধ্বংসাবশেষ, যার বৈশিষ্ট্যগুলি আশ্চর্যজনকভাবে সঠিকভাবে ওল্ড টেস্টামেন্টের বর্ণনার সাথে মিলে যায়। বাইবেলের পাঠ্য অনুসারে, এটি এমন একটি বিল্ডিংয়ে ছিল যে চুক্তির কিংবদন্তি সিন্দুকটি সংরক্ষণ করা যেতে পারে।
খননকৃত নির্মাণটি পূর্ব -পশ্চিম অক্ষের সাথে ভিত্তি করে এবং 2: 1 এর অভ্যন্তরীণ অনুপাত রয়েছে। এই বিবরণগুলি হুবহু আবাসের বৈশিষ্ট্যগুলি পুনরাবৃত্তি করে – একটি বহনযোগ্য অভয়ারণ্য, যা ফলাফলের বইটি বর্ণিত হিসাবে, God শ্বরের পার্থিব আবাস হিসাবে কাজ করেছিল। ইফ্রেমের পার্বত্য অঞ্চলে কমপ্লেক্সের অবস্থান ইস্রায়েলের প্রথম উপাসনার প্রথম কেন্দ্রের বাইবেলের নির্দেশের সাথেও মিলে যায়।
বাইবেলে উল্লিখিত প্রাচীন শিলো (এটি সিলা নামেও পরিচিত) প্রথম জেরুজালেম মন্দির নির্মাণের আগে ইস্রায়েলিদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় কেন্দ্র ছিল। তিনি সামেরিয়ার পাহাড়ে ছিলেন এবং আধুনিক বন্দোবস্তটি তাঁর নাম বহন করে।
অভয়ারণ্যের ভিত্তি ছাড়াও, গবেষকরা প্রায় 100 হাজারেরও বেশি প্রাণী – প্রধানত ভেড়া, ছাগল এবং গরু মাটি থেকে সরিয়ে ফেলেন। এটি লক্ষণীয় যে বাইবেল ত্যাগের জন্য নির্ধারিত এই প্রাণীগুলি অবশ্যই। তদুপরি, আবিষ্কৃত হাড়ের বেশিরভাগ অংশটি মৃতদেহের ডান দিকের অন্তর্গত, যা লেভিটের বইয়ের 7th ম অধ্যায়ে বর্ণিত রীতিনীতি নির্দেশের সাথে ঠিক মিল রয়েছে।
ডাঃ স্ট্রিপলিং জোর দিয়েছিলেন, “এখানে সম্পাদিত কোরবানি অনুষ্ঠানের প্রমাণ অনস্বীকার্য।” “বাইবেলের পাঠ্যগুলির সাথে বিশদগুলির এই কাকতালীয় ঘটনাটি এলোমেলো বিবেচনা করা কঠিন” ” বিজ্ঞানী স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, কিংবদন্তি অনুসারে, শিলোতে ছিল যে চুক্তির সিন্দুকটি ছিল – একটি বহনযোগ্য মন্দির, পরে রাজা ডেভিড কর্তৃক জেরুজালেমে স্থানান্তরিত হয়েছিল। খননকৃত কমপ্লেক্সের ডেটিং (এক্সভি-এক্সআই শতাব্দী খ্রিস্টপূর্ব) এই শহরে সিন্দুকের আনুমানিক সময়ের সাথে মিলে যায়, আবিষ্কার করা বিল্ডিংয়ের উদ্দেশ্য নিয়ে ভারী অনুমান যুক্ত করে। এই কাজটি আপনাকে বাইবেলের ইতিহাসের উপাদান প্রমাণগুলি নতুন করে দেখার অনুমতি দেয়।