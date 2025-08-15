চুরি হওয়া গাড়িতে মুহুর্তের ড্রাইভার 100mph পুলিশ ধাওয়ার সময় সশস্ত্র পুলিশ ভ্যানে ক্র্যাশ হয়ে যায়

চমকপ্রদ ফুটেজে দেখা গেছে যে দেশের রাস্তাগুলিতে একটি 100mph পুলিশ তাড়া যা চালকের জন্য তিন গাড়ি দুর্ঘটনা এবং জেলে শেষ হয়েছিল।
উইল্টশায়ারের টিডওয়ার্থের ৩০ বছর বয়সী মারলন হেনরিক্স 30mph রাস্তায় 85mph এরও বেশি গতিতে গাড়ি চালিয়েছিলেন যখন বিপজ্জনকভাবে তার লেনটি ওভারটেক করার সময় বুনতে এবং বাইরে বেরোন।
বেশ কয়েকটি কাছাকাছি মিস করার পরে, হেনরিকস অবশেষে একটি সাদা সিট্রোয়েন ভ্যানে বিধ্বস্ত হয়েছিল – এটি একটি হেজে উড়ন্ত প্রেরণ – একটি পুলিশ আগ্নেয়াস্ত্রের গাড়ির পিছনে আঘাত করার আগে।
30 বছর বয়সী এই যুবকটি গতির সীমাতে প্রায় দ্বিগুণ হয়ে গাড়ি চালানোর পরে থামতে ব্যর্থ হয়েছিলেন, পরিবর্তে পুলিশকে চুল বাড়ানোর চেষ্টা করে।
হেনরিকস, যিনি পুলিশ তাদের দেখা ‘সবচেয়ে খারাপ ড্রাইভারদের একজনকে’ বলেছিলেন, শেষ পর্যন্ত তার গাড়ির টায়ার ছিল – যা এমনকি তার অন্তর্ভুক্ত ছিল না – একটি স্টিংগার ডিভাইস দ্বারা পাঙ্কচার করা হয়েছিল।
তার বিপজ্জনক গাড়ি চালানোর জন্য এখন তাকে প্রায় দুই বছর কারাগারে বন্দী করা হয়েছে, যা ‘অসংখ্য জীবনকে বিপদে ফেলেছে’।
স্যালসবারি ক্রাউন কোর্ট শুনেছিল যে 10 জুন, হেনরিকস তার বাড়ির সহকর্মী থেকে নেওয়া একটি কালো ভক্সওয়াগেন আর্টিয়ন চালাচ্ছিলেন, বুলফোর্ডে পুলিশের পক্ষে থামতে ব্যর্থ হন।
তাকে শক্ত সাদা লাইনে দুটি গাড়ি ছাড়িয়ে যেতে দেখা গেছে এবং একটি সাধনা অনুমোদিত হয়েছিল।
তাড়া করার সময়, অফিসারদের ড্রাইভারের সাথে যোগাযোগ করতে 100mph এরও বেশি গতিতে পৌঁছাতে হয়েছিল।
অফিসারদের নীল আলো এবং সাইরেনগুলি নিয়ে থামতে ব্যর্থ হওয়ার পরে, হেনরিকরা পরিবর্তে একটি পাহাড়ের ব্রাউজে একটি গাড়িকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল – একটি আগত সেনা ট্রাকের সাথে সংঘর্ষ এড়ানো।
পুলিশ যানবাহন অনুসরণ করতে এড়ানোর জন্য তাকে গোলাকার গোলাকার দিকে ভুল পথে চালানোও দেখা গেছে।
হেনরিক্স 30mph জোনে প্রায় 85mph এ গাড়ি চালিয়ে এবং এ 338 এর দিকে একটি লাল আলো এড়িয়ে যাওয়ার জন্য আরও বেশ কয়েকটি বিপজ্জনক ওভারটেক সম্পাদন করে।
এই অনুসরণটি মার্লবারো এবং তারপরে লুডারশাল রোডের দিকে অব্যাহত ছিল, যেখানে হেনরিক্স স্যালসবারি সমভূমির একটি ময়লা রাস্তায় প্রবেশ করেছিল।
ফুটেজে দেখা যাচ্ছে যে ড্রাইভারটি তাদের সাইরেন ব্লারিং দিয়ে পুলিশ গাড়ি থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়ার আগে একটি জংশনে একটি গাড়ি ওভারটেক করার জন্য একটি কার্ব মাউন্ট করছে।
তবে তিনি যখন টিডওয়ার্থের দিকে ফিরে যাচ্ছিলেন, তখন একটি স্টিংগার ডিভাইস সফলভাবে মোতায়েন করা হয়েছিল, হেনরিকসের যানবাহনের দুটি নিকটবর্তী টায়ারকে খোঁচা দিয়ে।
তার গাড়িটি একটি সাদা সিট্রোয়েন ভ্যানের পিছনে ধাক্কা খেতে দেখা গেছে, এটি একটি গাছে পাঠাতে, একটি চিহ্নহীন সশস্ত্র প্রতিক্রিয়া গাড়ির পিছনে সংঘর্ষের আগে যা অনুসরণ করার আগে ছিল।
হেনরিক্সকে এখন 22 মাসের জন্য জেল হয়েছে এবং চার বছর 11 মাস গাড়ি চালানো থেকে অযোগ্য ঘোষণা করা হয়েছে (চিত্রযুক্ত ফুটেজটি তার রাস্তায় বিপজ্জনকভাবে দৌড়াদৌড়ি করছে)
হেনরিকস, যিনি পুলিশ তাদের দেখা ‘সবচেয়ে খারাপ ড্রাইভারদের একজনকে’ বলে ডেকেছিলেন, অবশেষে তার গাড়ির ক্লান্তি একটি স্টিংগার ডিভাইসের দ্বারা খোঁচা দেওয়া হয়েছিল (তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে) তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে)
অচিহ্নিত যানবাহনটি আঘাত করার পরে, সশস্ত্র অফিসাররা হেনরিক্সে ছুটে এসে চিৎকার করে বললেন, ‘এখনই গাড়িটি বের করুন! আমাকে এখনই আপনার হাত দেখান ‘, তাকে রাস্তায় আটক করার আগে।
পরে তিনি সম্মতি ছাড়াই কোনও গাড়ি গ্রহণ, বিপজ্জনক গাড়ি চালানো, গাড়ি চালানো অবস্থায় গাড়ি চালানো এবং বীমা ছাড়াই গাড়ি চালানোর বিষয়টি স্বীকার করেছিলেন এবং 22 মাসের জন্য কারাগারে বন্দী ছিলেন।
হেনরিক্সকে চার বছর 11 মাস ধরে গাড়ি চালানো থেকেও অযোগ্য ঘোষণা করা হয়েছিল।
তার সাজা অনুসরণ করে উইল্টশায়ার পুলিশ রোডস পুলিশিং অফিসার পিসি ওয়েবস্টার বলেছেন: ‘হেনরিক্স’ ড্রাইভিং আমার দেখা সবচেয়ে খারাপ কিছু।
‘তিনি তার গতিবেগ এবং বেপরোয়া ওভারটেকিংয়ের মধ্য দিয়ে অসংখ্য জীবনকে বিপদে ফেলেছিলেন, নিয়মিত লাল আলো এবং রাউন্ডআউটগুলির আশেপাশে ভুল পথে গাড়ি চালাচ্ছেন।
‘তাকে থামানো রোডস পুলিশিং ইউনিট, পাড়া এবং প্রতিক্রিয়া অফিসারদের মধ্যে দুর্দান্ত সহযোগী কাজ জড়িত এবং আমি সন্তুষ্ট যে তাকে এখন সাজা দেওয়া হয়েছে।
‘এই ঘটনাটি দিনের মাঝামাঝি সময়ে হয়েছিল এবং আমি এই বিষয়টি নিয়ে কাজ করার সময় জনসাধারণের সকল সদস্যকে তাদের সহায়তা এবং ধৈর্য্যের জন্য ধন্যবাদ জানাতে চাই।’