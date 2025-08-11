You are Here
চেক রিপাবলিক বাছাই করে ‘আমি যা হতে চাই তা সবই নই’
চেক রিপাবলিক বাছাই করে 'আমি যা হতে চাই তা সবই নই'

ক্লারা তাসভস্কির আমি যা হতে চাই তা আমি নই আন্তর্জাতিক ফিচার ফিল্ম অস্কারের জন্য চেক প্রজাতন্ত্রের প্রবেশে নির্বাচিত হয়েছে।

একটি ভোটের পরে, চেক ফিল্ম এবং টেলিভিশন একাডেমি (সিএফটিএ) ডক ফিচারের জন্য পছন্দ করেছে, যা গত বছর বার্লিন ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে প্রিমিয়ার হয়েছিল এবং এই বছর একটি চেক লায়ন অ্যাওয়ার্ড জিতেছে।

আমি যা হতে চাই তা আমি নই ফটোগ্রাফার এবং শিল্পীদের লাইফুয়ে জার্কোভজেকোভের জীবনের মাধ্যমে পরিচয়, স্বাধীনতা এবং অভ্যন্তরীণ অবজ্ঞা অনুসন্ধান করে é

ছবিটি তার ব্যক্তিগত ডায়েরি এবং হাজার হাজার অ্যানালগ ফটোগ্রাফ থেকে তৈরি করা হয়েছিল, যা ১৯৮০ এর দশকে চেকোস্লোভাকিয়ায় ভূগর্ভস্থ আন্দোলনকে চিত্রিত করে পাশাপাশি জার্কোভজাকোভের পশ্চিম বার্লিনে নাটকীয় পালানো এবং টোকিওতে একচেটিয়া ফটোশুট শ্যুট করে।

গত বছর, চেক প্রজাতন্ত্র জিয়া ম্যাডলকে বেছে নিয়েছে তরঙ্গ আন্তর্জাতিক অস্কারের জন্য, এবং এটি শর্টলিস্ট করা হয়েছে। দুটি চেকোস্লোভাক চলচ্চিত্র – জ্যান কাদর এবং এলমার ক্লোস মেইন স্ট্রিটের দোকান 1965 সালে এবং জিয়া মেনজেল ঘনিষ্ঠভাবে দেখা ট্রেন 1967 সালে – এবং একটি চেক বৈশিষ্ট্য – জান সোভেরেকের 1996 এন্ট্রি – পুরষ্কার জিতেছে।

প্রার্থিতা নির্বাচনের জন্য একটি নিয়ম পরিবর্তনের পরে এই নির্বাচনটি এসেছে, দুটি রাউন্ডেরও বেশি ভোট গ্রহণের সাথে। প্রাথমিকভাবে, একটি সিএফটিএ কমিটি তিনটি চলচ্চিত্র বেছে নিয়েছিল – ভাঙা কণ্ঠস্বর, কাফেলা এবং আমি যা হতে চাই তা আমি নই – যা নির্মাতারা জমা দিয়েছিল। সমস্ত সিএফটিএ সদস্য সহ একটি দ্বিতীয় রাউন্ডটি তখন 8 জুলাই-আগস্ট 8 এর মধ্যে মাসে অনুসরণ করেছিল, 194 শিক্ষাবিদ মোট বাছাইয়ের সাথে।

98 বার্ষিক অস্কার পুরষ্কারগুলি 15 মার্চ, 2026 এ অনুষ্ঠিত হবে। 15 টি আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকাভুক্ত নির্বাচন 16 ডিসেম্বর এবং 2026 সালের 22 শে জানুয়ারী উন্মোচন করার আগে 16 ডিসেম্বর ঘোষণা করা হবে।

