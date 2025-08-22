চেরনোবিলে বেশ কয়েকটি বিস্ফোরণ ঘটেছে

ইন্টারন্যাশনাল অ্যাটমিক এনার্জি এজেন্সি (আইএইএ) জানিয়েছে যে ইউক্রেনের চেরনোবিল পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রে বেশ কয়েকটি বিস্ফোরণ শোনা গেছে এবং সাইট থেকে প্রায় 2 কিলোমিটার দূরে নিষিদ্ধ অঞ্চলে বেশ কয়েকটি ড্রোন চিহ্নিত করা হয়েছিল।
বর্তমান সংঘর্ষের মাঝে, আন্তর্জাতিক পারমাণবিক শক্তি সংস্থা (আইএইএ) ইউক্রেনের পারমাণবিক সুবিধাগুলিতে সুরক্ষা ঝুঁকি বৃদ্ধির ঘোষণা দিয়েছে, আইআরএনএ জানিয়েছে।
সংস্থাটি শুক্রবার এক বিবৃতিতে বলেছে যে চেরনোবিল, খামেনিটস্কি, রেভেন এবং দক্ষিণ ইউক্রেনে অবস্থিত দলগুলি প্রতিদিন বিমান আক্রমণ সাইরেন শুনেছে।
জাপগ্রিয়া পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রে (জেডএনপিপি) এজেন্সি দলটি প্রায় প্রতিদিন সামরিক সংঘর্ষের সাক্ষী হয়েছে।
আন্তর্জাতিক পারমাণবিক শক্তি সংস্থা বলেছে: বৃহস্পতিবার সকালে, আইএইএ দল চেরনোবিলে অসংখ্য বিস্ফোরণের মুখোমুখি হয়েছিল। তাদের পরে জানানো হয়েছিল যে সাইট থেকে প্রায় 2 কিলোমিটার দূরে নিষিদ্ধ অঞ্চল জুড়ে বেশ কয়েকটি ড্রোন চিহ্নিত করা হয়েছিল এবং যে শব্দগুলি শোনা গিয়েছিল তা হ’ল বিরোধী বিরোধী গুলি চালানো শব্দ।
“আমার অবস্থান এখনও স্থির,” আন্তর্জাতিক পারমাণবিক শক্তি সংস্থার মহাপরিচালক রাফায়েল গ্রোসি বলেছেন। আমি পারমাণবিক সুবিধার নিকটে ড্রোন কার্যক্রমের ক্রমবর্ধমান প্রতিবেদন সম্পর্কে গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। আমি পারমাণবিক দুর্ঘটনা রোধে সর্বাধিক স্ব -উত্সাহের জন্য আমার অনুরোধটি পুনরাবৃত্তি করি।
গত বছরের ফেব্রুয়ারিতে আন্তর্জাতিক পারমাণবিক শক্তি সংস্থা চেরনোবিল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বাইরের প্রাচীরের উপর ইউএভি আক্রমণ এবং আক্রমণটির ফলে এর ছিদ্রকে নিশ্চিত করেছে।
চেরনোবিল পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র ইউনিট 9 সালে বিস্ফোরিত হয়েছিল এবং প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং ইউরোপে বিকিরণের একটি মেঘ প্রসারিত করেছিল, যা পরে একটি কংক্রিট এবং ইস্পাত ield ালটিতে আন্তর্জাতিক সহায়তায় জড়িত ছিল।