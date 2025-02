চেরিল ফার্গিসন প্রকাশ করেছেন যে কেন ইস্টেন্ডাররা তাকে কুড়াল করেছে এবং কীভাবে সে খুঁজে পেয়েছে | সাবান

চেরিল ফার্গিসন ২০১২ সালে সাবান ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন (ছবি: আইটিভি)

প্রাক্তন ইস্টেন্ডার্স তারকা চেরিল ফার্গিসন প্রকাশ করেছেন যে কেন তার চরিত্রটি মারা গিয়েছিল।

অভিনেত্রী 2007-2012 থেকে হিদার ট্রট খেলেন। তিনি শিরলি কার্টারের (লিন্ডা হেনরি) সেরা বন্ধু ছিলেন, তবে বেন মিচেল যখন তাকে একটি ফটো ফ্রেম দিয়ে আক্রমণ করেছিলেন তখন ২০১২ সালে তাকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছিল।

তার চূড়ান্ত দৃশ্যের পর থেকে, চেরিল সিবিবিসির ডজার এবং হোয়াইট আইল্যান্ড ফিল্মের মতো শোতে বৈশিষ্ট্যযুক্ত।

বিবিসি ওয়ান সাবানটিতে তার ভূমিকার জন্য তারকাটি সবচেয়ে বেশি পরিচিত রয়েছেন এবং এর কারণে তিনি প্রায়শই জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে এটি অ্যালবার্ট স্কয়ারে কাজ করার মতো কী ছিল, পাশাপাশি তার চূড়ান্ত চূড়ান্ত গল্পের গল্পটিও জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল।

সম্প্রতি সম্প্রতি, তিনি হিদারকে হত্যা করা হবে বলে জানানো হচ্ছে তার প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে তিনি উন্মুক্ত হয়েছিলেন।

‘আমার মনে হয়েছিল এটি আসছে। আমরা সবসময় রসিকতা করতাম যে হয় আপনি কথা বলতে যাচ্ছেন [to producers] আপনার কাহিনী সম্পর্কে, বা আপনি কুলিংয়ের অংশ ‘, তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন ডেইলি স্টার।

‘তবে সেই বিশেষ সপ্তাহে, শুক্রবারের কাছে যাওয়ার সাথে সাথে আমার কোনও সভা হয়নি, এবং লিন্ডাও ছিল না [who played Shirley Carter]। ‘

ফলস্বরূপ, এটি চেরিলকে ভাবছিল যে হিথারের পক্ষে কোনও বড় প্লট চলবে কিনা।

তারকা আরও যোগ করেছেন: ‘সেই সময়, ব্রায়ান কিরকউড প্রযোজক ছিলেন এবং আমি যখন ভিতরে গিয়েছিলাম তখন তিনি দৃশ্যমানভাবে বিচলিত লাগছিলেন। আমি যা আসছিলাম তার একটি কালি ছিল। তিনি আমাকে বসতে বলেছিলেন, এবং আমি সরাসরি জানতাম যে এটি উত্তেজনাপূর্ণ কিছু হবে না। ‘

হিথারকে বেন মিচেল মারা গিয়েছিলেন (ছবি: বিবিসি)

চেরিল বলেছিলেন যে শোটি কীভাবে শিরলি শোকের সাথে আচরণ করে তা দেখতে চেয়েছিল, যার অর্থ হিদারকে হত্যা করা হবে।

‘তিনি [Brian] ব্যাখ্যা করেছেন যে উচ্চতর আপগুলি-যে শক্তিগুলি-তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে তারা শিরলে শোকের সাথে আচরণ করে অন্বেষণ করতে চেয়েছিল, যার অর্থ হিদার মারা যাচ্ছিল। ‘

গত বছর এই সকালে উপস্থিত হয়ে চেরিল তার অর্থের সংগ্রাম এবং কীভাবে তিনি কোনও খাদ্য ব্যাংকের কাছ থেকে সহায়তা পেতে সক্ষম হয়েছিলেন, পাশাপাশি ইস্টেন্ডার্স কিংবদন্তি ডেম বারবারা উইন্ডসর, যিনি ২০২০ সালে ৮৩ বছর বয়সে মারা গিয়েছিলেন সে সম্পর্কে খুলেছিলেন।

‘এটা এক ধরণের মত ছিল [the money] দূরে সরে গিয়েছিল [on holidays]। আপনি মনে করেন আপনি হতে চলেছেন [in EastEnders] চিরকাল, কিন্তু আপনি না।

চেরিল প্রায়শই সাবান ছাড়ার পর থেকে তিনি যে চ্যালেঞ্জগুলির মুখোমুখি হয়েছিলেন তা সম্পর্কে খোলে (ছবি: আইটিভি)

‘যদি চাকরিগুলি তত দ্রুত না আসে … তবে এটি সর্পিল হতে শুরু করে। উপলব্ধি হ’ল আপনি কিছু করে নিজেকে কমিয়ে দিচ্ছেন [singing in a restaurant]।

‘হিদার এমন দুর্দান্ত চরিত্র ছিল যে তিনি ভুলে যাওয়া সহজ নন এবং আমার জীবন তাকে কিছু উপায়ে সমান্তরাল করে তুলেছিল, কোনও খাদ্য ব্যাংকে যাওয়া হিদার এমন কিছু যা করত। এটি হওয়া উচিত নয় তবে এটি।

‘সুদৃশ্য দেরী গ্রেট বারবারা উইন্ডসর আমাকে সাহায্য করার জন্য তার চেকবুকটি বের করছিল। তারা আমাকে অনেক সাহায্য করেছে এবং আমার পরিবারকে সহায়তা করেছে। ‘

