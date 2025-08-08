You are Here
চেলসি: আরমান্ডো ব্রোজার বার্নলে মুভ তিন বছরের মধ্যে একাডেমির বিক্রয়কে 250 মিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে যায়
চেলসি: আরমান্ডো ব্রোজার বার্নলে মুভ তিন বছরের মধ্যে একাডেমির বিক্রয়কে 250 মিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে যায়

চেলসির একাডেমি গত এক বছরে নেতৃত্বের পরিবর্তন করেছে, জো শিল্ডস এবং গ্লেন ভ্যান ডের ক্রান দায়িত্ব নেওয়ার সাথে সাথে জ্যাক ফ্রান্সিস আগের সরকারের মূল ব্যক্তিত্ব হিসাবে রয়েছেন।

যদিও জনপ্রিয় প্রাক্তন নেতা নীল বাথ এবং জিম ফ্রেজারের প্রস্থান একাডেমিকে আনসেটলিংয়ের ঝুঁকি নিয়েছিল, অভ্যন্তরীণরা বলছেন যে নতুন দলটি ইতিমধ্যে সেই স্তরে সমৃদ্ধ কাঠামোতে সুচারুভাবে সংহত করেছে।

এদিকে, প্রধান কোচ এনজো মেরেসকা গত মৌসুমে আটটি একাডেমি খেলোয়াড়কে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন তবে কনফারেন্স লিগে চেলসির অংশগ্রহণে সন্দেহ নেই, এমন একটি প্রতিযোগিতা যা তাদের দেখেছিল যে বিরোধীদের অনেক নিম্ন স্তরের মুখোমুখি হয়েছিল।

একাডেমির সাফল্যের আরও সঠিক পরিমাপ হ’ল প্রিমিয়ার লিগ মিনিটস খেলেছে, যেখানে লেভি কলউইল, রিস জেমস এবং চালোবা কোভামের কোচিং কর্মীদের জন্য পতাকা বাহক রয়েছেন।

তারা টাইরিক জর্জ এবং জোশ অ্যাকিমপংয়ের সাথে যোগ দিয়েছিলেন, উভয়ই পুরো সময়ের ভিত্তিতে প্রথম দলের স্কোয়াডে পদোন্নতি পেয়েছিলেন।

সব মিলিয়ে, চেলসি কলউইলকে (৩,১৪৯), জেমস (১,০63৩), চালোবা (911), জর্জ (178), অ্যাকিমপং (169), শিম মেহুকা (1), যা গত মৌসুমে লিগের একাডেমির খেলোয়াড়দের দ্বারা মোট 5,471 মিনিট খেলা হয়েছিল।

তাদের ‘বিগ সিক্স’ প্রতিদ্বন্দ্বীদের তুলনায়, এটি ম্যানচেস্টার সিটি, টটেনহ্যাম এবং আর্সেনালের চেয়ে বেশি, যদিও পরবর্তীকালে বুকায়ো সাকার মারাত্মক আঘাতের কারণে প্রভাবিত হয়েছিল।

যাইহোক, ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড এবং লিভারপুল উয়েফার সংজ্ঞা অনুসারে তাদের 21 তম জন্মদিনের আগে হোমগ্রাউন খেলোয়াড় বা ক্লাবের যারা আরও কয়েক মিনিট সরবরাহ করেছিলেন, যার মধ্যে ইউনাইটেডের আমাদ ডায়ালো এবং গারনাচো অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

