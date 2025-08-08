চেলসি তারকা লেভি কলউইল জরুরী এসিএল সার্জারির পরে প্রায় পুরো মরসুম মিস করবেন

ব্রেকিং: চেলসি তারকা লেভি কলওয়িল জরুরী এসিএল সার্জারির পরে প্রায় পুরো মরসুম মিস করতে
লেভি কলউইল এসিএল সার্জারি করার পরে বেশিরভাগ মরসুমের মিস করবেন।
দ্য চেলসি ডিফেন্ডার ব্লুজ চলাকালীন ভয়াবহ আঘাত সহ্য করেছিলেন ‘ প্রথম তাদের ক্লাব বিশ্বকাপের বিজয় অনুসরণ করে প্রাক-মৌসুমের প্রশিক্ষণ অধিবেশন।
ম্যানেজার এনজো মারেসকা বৃহস্পতিবার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে ক্লাবটিকে প্রতিস্থাপনের জন্য স্থানান্তর বাজারে ফিরে যেতে হবে।
ইটালিয়ান তার কয়েকজন নেতার মধ্যে অন্যতম কলউইলকে প্রশংসিত করেছিল, এই দলের মূল ব্যক্তিত্ব হিসাবে যা গত মৌসুমে কনফারেন্স লিগ এবং ক্লাব বিশ্বকাপ জিতেছিল।
চেলসি ১৩ জুলাই ক্লাব বিশ্বকাপের শেষের মধ্যে মাত্র তিন সপ্তাহের ছুটি ছিল এবং নতুন মরসুমের জন্য তাদের প্রস্তুতি শুরু হয়েছিল।
বৃহস্পতিবার ছুরির নীচে যাওয়ার আগে বুধবার রাতে কলউইল একটি স্ক্যান করেছিলেন।