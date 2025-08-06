চেলসি স্ল্যাশ নিকোলাস জ্যাকসন মূল্য জিজ্ঞাসা

চেলসি স্ট্রাইকার নিকোলাস জ্যাকসনের জন্য তাদের জিজ্ঞাসা মূল্য হ্রাস করেছেন বলে জানা গেছে, তিনটি প্রিমিয়ার লিগ ক্লাব সার্কেল হিসাবে সম্ভাব্য পদক্ষেপের জন্য দরজা খোলার জন্য।
জোয়াও পেড্রো এবং লিয়াম ডেলাপের আগমনের পরে স্ট্যামফোর্ড ব্রিজের 24 বছর বয়সী এই যুবকটি আপাতদৃষ্টিতে স্ট্যামফোর্ড ব্রিজের পিকিং অর্ডারটি নীচে নেমেছে।
চেলসি জ্যাকসনকে আর ‘অস্পৃশ্য’ হিসাবে দেখেন না এবং এখন এই গ্রীষ্মে তাকে বিক্রি করার সম্ভাবনার জন্য উন্মুক্ত।
অনুযায়ী টকস্পোর্টম্যান ইউনাইটেড, নিউক্যাসল এবং এসি মিলান সকলেই সেনেগাল ইন্টারন্যাশনালে আগ্রহী কারণ চেলসি তাদের জিজ্ঞাসা মূল্য কমিয়ে দেয়।
জ্যাকসনের আগে ওয়েস্ট লন্ডন ক্লাব দ্বারা 100 মিলিয়ন ডলার মূল্য ছিল তবে পরিবর্তে এখন এটি ৮০ মিলিয়ন ডলারে উপলব্ধ হতে পারে।
নিউক্যাসল এবং ম্যান ইউনাইটেড উভয়ই বর্তমানে বেঞ্জামিন সেস্কোর পক্ষে পদক্ষেপকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে তবে যে ক্লাবটি মিস করেছে তা জ্যাকসনের হয়ে যেতে পারে।