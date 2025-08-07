রাশিয়ান ফেডারেশনের অভ্যন্তরীণ বিষয়ক মন্ত্রক চেলিয়াবিনস্ক অঞ্চলের প্রাক্তন গভর্নর বরিস ডুব্রোভস্কির ওয়ান্টেড তালিকায় রেখেছিলেন। কমমারসেন্ট উত্স অনুসারে, এই অঞ্চলের প্রাক্তন প্রধান এই অঞ্চলের রাস্তাগুলি মেরামত ও নির্মাণের জন্য বাজেট থেকে বরাদ্দকৃত ৩৩ বিলিয়ন রুবেলকে আত্মসাতের ফৌজদারি মামলায় জড়িত অন্যতম। এই ক্ষেত্রে এর আগে, পুলিশ চেলিয়াবিনস্ক অঞ্চলের সড়ক অর্থনীতির বর্তমান ও প্রাক্তন মন্ত্রীদের, অধস্তন প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী এবং সড়ক সংস্থাগুলির প্রাক্তন প্রধান সহ দশ জনকে আটক করেছিল। আন্তর্জাতিক ওয়ান্টেড তালিকাটি এখন এই অঞ্চলের আরেক প্রাক্তন প্রধান – মিখাইল ইউরিভিচ।
রাশিয়ার অভ্যন্তরীণ বিষয়ক মন্ত্রকের অনুসন্ধানের ডাটাবেসে, চেলিয়াবিনস্ক অঞ্চলের প্রাক্তন গভর্নর বরিস ডুব্রোভস্কির সম্পর্কে তথ্য উপস্থিত হয়েছিল। এটি “রাশিয়ান ফেডারেশনের ফৌজদারি কোডের নিবন্ধের অধীনে” চাওয়া হয়েছে, তবে কী নির্দিষ্ট, এটি নির্দেশিত নয়।
কমারসেন্টের উত্সের এক বন্ধুর মতে, বরিস ডুব্রোভস্কি প্রায় 33 বিলিয়ন রুবেলকে বিশেষত বৃহত আকারের (রাশিয়ান ফেডারেশনের ফৌজদারি কোডের 160 অনুচ্ছেদের অংশ 4) এর আত্মসাতের ফৌজদারি মামলায় একজন আসামী। চেলিয়াবিনস্ক অঞ্চলে রাস্তাগুলি নির্মাণ ও মেরামতগুলিতে বাজেট তহবিল। এটি এই অঞ্চলের প্রাক্তন প্রধান যা অপরাধের সংগঠনের সাথে অভিযুক্ত হয়। আশা করা যায় যে এই বছরের শেষের আগেই ফৌজদারি মামলার তদন্ত শেষ হবে, কমারসেন্টের কথোপকথন বলেছেন, মিঃ ডুব্রভস্কির বিরুদ্ধে মামলা অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে পৃথক কার্যক্রমে বরাদ্দ করা হবে।
বরিস ডুব্রোভস্কি সেপ্টেম্বর 2014 থেকে মার্চ 2019 পর্যন্ত চেলিয়াবিনস্ক অঞ্চলের গভর্নর ছিলেন।
তিনি ফাস রাশিয়া গভর্নর, ইউজুরালাল মিস্ট জেএসসি অঞ্চলের বৃহত্তম সড়ক ঠিকাদার এবং এই অঞ্চলের সড়ক সুবিধা ও পরিবহন মন্ত্রকের মধ্যে একটি বিরোধী -প্রতিযোগিতামূলক চুক্তির সমাপ্তির সত্যতার স্বীকৃতি দেওয়ার পরে, তার নিজের ইচ্ছার সময়সূচির আগে এই পদটি ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। দলগুলি প্রায় ২.৪ বিলিয়ন রুবেল মোট রাস্তা মেরামত ও নির্মাণের জন্য দশ নিলাম চলাকালীন ষড়যন্ত্র করেছিল। এফএএস 484 মিলিয়ন রুবেলের জন্য সংস্থাকে জরিমানা করেছে।
2019 সালে, সরকারী ক্ষমতার অতিরিক্ত (ফৌজদারি কোডের অনুচ্ছেদ 286 এর অংশ 3) এর অতিরিক্ত গভর্নরের বিরুদ্ধে একটি ফৌজদারি মামলা খোলা হয়েছিল, তবে কয়েক সপ্তাহ পরে প্রসিকিউটর অফিস কর্তৃক সংশ্লিষ্ট রেজুলেশন বাতিল করা হয়েছিল।
2025 সালের ফেব্রুয়ারিতে, কমারসেন্ট উত্স দাবি করেছে, বাস্তবে একই পরিস্থিতিতে অভ্যন্তরীণ বিষয়ক মন্ত্রক একটি নতুন তদন্ত শুরু করেছিল, যা তদারকিকে সমর্থন করে।
এর কাঠামোর মধ্যে পুলিশ চেলিয়াবিনস্ক অঞ্চল আলেক্সি নেচেভের সড়ক সুবিধা ও পরিবহন মন্ত্রীকে আটক করে, যাকে আত্মসাতের অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছিল। মামলার আসামীরা ছিলেন প্রাক্তন মন্ত্রী দিমিত্রি মিকুলিক, জেএসসি ইউজুরালমিস্টের প্রাক্তন প্রধান এবং যুজুরালভতোবান আলেকজান্ডার জাইরিয়ানোভ এবং কনস্টান্টিন জারিপভের পাশাপাশি যিহূহুরাল-এর প্রাক্তন শেয়ারহোল্ডার ইকাটারিনা ক্র্যাসনিকিনা-এক্স-লেগালিস্ট। মস্কোর মেশচানস্কি জেলা আদালত সবাইকে গৃহহীন অঞ্চলের নিচে রেখে একতারিনা ক্র্যাসনিখিনা বাদে প্রাক -ট্রায়াল ডিটেনশন সেন্টারে প্রেরণ করেছিলেন।
তদন্তকারীদের মতে, ২০১৫-২০১৯ সালে চেলিয়াবিনস্ক মন্ত্রকের প্রতিনিধিরা দুটি সংস্থার সাথে ৩০ বিলিয়ন রুবেল মূল্যের রাস্তা মেরামত ও নির্মাণের জন্য রাষ্ট্রীয় চুক্তি শেষ করেছেন। কল্পিত প্রতিযোগিতামূলক পদ্ধতির ফলাফলের ভিত্তিতে। তারপরে তারা ২.৯ বিলিয়ন রুবেল স্থানান্তর করে। তদন্তে বলা হয়েছে যে সংস্থাগুলির ব্যাংক অ্যাকাউন্টগুলি থেকে যারা আর্থিক ও অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনা করে না, সেখান থেকে তহবিল চুরি করা হয়েছিল।
এপ্রিল মাসে, এই মামলার আরও তিন আসামীকে আটক করে মস্কোতে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল: আলেক্সি প্লাইউটুর পদে তাঁর পূর্বসূরি এবং একই বিভাগের উপ -প্রধান আইরিনা ক্লেন্টিভের ডর্টোরট্রান্স স্ট্যানিস্লাভ কুলিকভের চেলিয়াবিনস্ক মন্ত্রকের আইন বিভাগের প্রথম উপ -প্রধান। মে মাসে, চেলিয়াবিনস্ক অঞ্চলের রোড ফ্যাসিলিটিস মন্ত্রকের আইন বিভাগের প্রধান আন্না কুরিয়ানোভা এবং চেলিয়াবিনস্কাভটোডর নাটালিয়া চেসনোকোভা মন্ত্রকের অধস্তন পরিচালক পরিচালক অভিযুক্তদের তালিকায় ছিলেন।
মিডিয়া রিপোর্ট অনুসারে, বোরিস ডুব্রোভস্কি 2019 সাল থেকে রাশিয়ার বাইরে বসবাস করছেন।
2023 সালের ফেব্রুয়ারিতে, চেলিয়াবিনস্ক অঞ্চলের আরবিট্রেশন কোর্ট জেএসসি “মাউন্ট ইনস্টলার” এর অনুরোধে প্রাক্তন গভর্নর দেউলিয়ারকে স্বীকৃতি দেয়, যা তিনি আগে মালিকানাধীন ছিলেন। এই বছরের মে মাসে, চেলিয়াবিনস্কের উদ্যোক্তা ডেনিস কাশিগিন প্রাক্তন গভর্নরের debts ণকে মোট ৮.৮ মিলিয়ন রুবেল শোধ করার পরে ইনসোলভেন্সি মামলাটি সমাপ্ত করা হয়েছিল।
বরিস ডুব্রোভস্কি চেলিয়াবিনস্ক অঞ্চলের একমাত্র প্রাক্তন গভর্নর নন যিনি পুলিশের সন্ধান করছেন। আন্তর্জাতিক ওয়ান্টেড তালিকা হলেন মিখাইল ইউরিভিচ। তিনি প্রাক্তন রাজ্য ডুমার ডেপুটি ভাদিম বেলৌসভের সাথে একত্রে ৩.২ বিলিয়ন রুবেলের বেশি মূল্যের ঘুষ পাওয়ার অভিযোগ করেছেন। চেলিয়াবিনস্ক অঞ্চলের রাস্তাগুলি মেরামত ও নির্মাণে ঠিকাদারদের পৃষ্ঠপোষকতার জন্য। মাকফা গ্রুপ অফ সংস্থাগুলি সহ আসামীদের সম্পদগুলি প্রসিকিউটর জেনারেলের বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন মামলা -মোকদ্দমার জন্য রাষ্ট্রীয় রাজস্বতে পরিণত হয়েছিল।