স্থানীয় আইন প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষ, এই সপ্তাহের শুরুর দিকে চেলিয়াবিনস্ক শহরে তাঁর স্ত্রীকে খুন করেছেন বলে বিশ্বাস করা হয় এমন এক ইউক্রেন যুদ্ধের প্রবীণ ড শুক্রবার, পুলিশ একটি ম্যানহান্ট চালু করার পরে দু’দিন পরে।
রাশিয়ার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের চেলিয়াবিনস্ক অঞ্চল শাখা জানিয়েছে যে মঙ্গলবার তার স্ত্রীর লাশ পাওয়া গিয়েছিল এমন অ্যাপার্টমেন্টের মতো একই পাড়ায় পুলিশ আধিকারিকরা একজন ৩ 37 বছর বয়সী ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে।
অভ্যন্তরীণ মন্ত্রক হত্যার বিষয়ে তার প্রথম সরকারী বিবৃতিতে জানিয়েছে, “কর্মকর্তারা একটি বেনাম টিপ পাওয়ার পরে সন্দেহভাজনকে ট্র্যাক্টোরোজাভোডস্কি জেলায় পাওয়া গিয়েছিল এবং গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।”
স্থানীয় মিডিয়া প্রকাশিত পুলিশ অফিসারকে গ্রেপ্তার করা পুলিশ অফিসার হিসাবে যা বলা হয়েছিল তার একটি ভিডিও, যিনি এর আগে প্রতিবেশী ইউক্রেনের বিরুদ্ধে রাশিয়ার যুদ্ধের প্রবীণ সের্গেই মোসকালেনকো নামে পরিচিত ছিলেন।
একজন সৈনিক হিসাবে লোকটির পটভূমি দেওয়া, সামরিক তদন্তকারীরা তার বিরুদ্ধে মামলাটি গ্রহণ করতে পারেন। তবে শুক্রবার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের বিবৃতিতে কেবল উল্লেখ করা হয়েছে যে আরও বিশদ না দিয়ে “আইনী কার্যক্রম বর্তমানে চলছে”।
এই সপ্তাহের শুরুতে, স্থানীয় গণমাধ্যমগুলি একটি ফাঁস পুলিশ সতর্কতার কথা উল্লেখ করেছে যে মোসকালেনকো তার 37 বছর বয়সী স্ত্রী ক্যাসেনিয়াকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করেছে বলে মনে করা হচ্ছে। এই প্রতিবেদন অনুসারে, এই ব্যক্তির অতীতের অপরাধমূলক দোষ রয়েছে এবং এর আগে হত্যার জন্য নয় বছরের কারাদণ্ডের কারাদণ্ড ছিল।
মস্কো টাইমসের একটি বার্তা:
প্রিয় পাঠক,
আমরা অভূতপূর্ব চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। রাশিয়ার প্রসিকিউটর জেনারেলের কার্যালয় মস্কো টাইমসকে একটি “অনাকাঙ্ক্ষিত” সংস্থা হিসাবে মনোনীত করেছে, আমাদের কাজকে অপরাধী করে এবং আমাদের কর্মীদের বিরুদ্ধে মামলা করার ঝুঁকিতে ফেলেছে। এটি “বিদেশী এজেন্ট” হিসাবে আমাদের আগের অন্যায্য লেবেলিং অনুসরণ করে।
এই পদক্ষেপগুলি রাশিয়ায় স্বাধীন সাংবাদিকতা নিঃশব্দ করার সরাসরি প্রচেষ্টা। কর্তৃপক্ষ দাবি করে যে আমাদের কাজ “রাশিয়ান নেতৃত্বের সিদ্ধান্তকে অসম্মানিত করে।” আমরা জিনিসগুলি আলাদাভাবে দেখি: আমরা রাশিয়ার উপর সঠিক, নিরপেক্ষ প্রতিবেদন সরবরাহ করার চেষ্টা করি।
আমরা, মস্কো টাইমসের সাংবাদিকরা, নিঃশব্দ হতে অস্বীকার করি। তবে আমাদের কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য আমাদের আপনার সহায়তা দরকার।
আপনার সমর্থন, যতই ছোট হোক না কেন, একটি পার্থক্য তৈরি করে। যদি আপনি পারেন তবে দয়া করে আমাদের মাসিক শুরু থেকে শুরু করে সমর্থন করুন $2। এটি সেট আপ করা দ্রুত, এবং প্রতিটি অবদান একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে।
মস্কো টাইমসকে সমর্থন করে, আপনি দমন -পীড়নের মুখে উন্মুক্ত, স্বাধীন সাংবাদিকতা রক্ষা করছেন। আমাদের সাথে দাঁড়িয়ে থাকার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।
চালিয়ে যান
আজ সমর্থন করতে প্রস্তুত না?
পরে আমাকে মনে করিয়ে দিন।
×
পরের মাসে আমাকে মনে করিয়ে দিন
আপনাকে ধন্যবাদ! আপনার অনুস্মারক সেট করা আছে।
আমরা এখন থেকে এক মাস পরে আপনাকে একটি অনুস্মারক ইমেল প্রেরণ করব। আমরা যে ব্যক্তিগত ডেটা সংগ্রহ করি এবং এটি কীভাবে ব্যবহৃত হয় সে সম্পর্কে বিশদগুলির জন্য দয়া করে আমাদের গোপনীয়তা নীতি দেখুন।