সুপার ag গলসের প্রধান কোচ, এরিক সেকৌ চেল, একটি ৩১ সদস্যের অস্থায়ী স্কোয়াড উন্মোচন করেছেন যা রুয়ান্ডা এবং দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে নাইজেরিয়ার ২০২26 ফিফা বিশ্বকাপের বাছাইপর্বের আগে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ তরুণ প্রতিভার সাথে পাকা আন্তর্জাতিককে মিশ্রিত করে।
দলের অধিনায়ক উইলিয়াম ট্রুস্ট-একং প্রথম পছন্দের গোলরক্ষক স্ট্যানলি নওয়াবালি, মিডফিল্ড লিঞ্চপিনস অ্যালেক্স আইওবি এবং উইলফ্রেড এনডিডি এবং প্রলিফিক স্ট্রাইকার ভিক্টর ওসিমহেনের পাশাপাশি তালিকার শিরোনাম করেছেন। স্কোয়াডের মূল অংশে ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করে নিয়মিত স্টার্টার ওলাওলুয়া আইনা, ক্যালভিন বাসি, অ্যাডেমোলা লুকম্যান এবং সাইমন মূসা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
চেলও গোলরক্ষক এবেনেজার হারকোর্ট, ডিফেন্ডার বেঞ্জামিন ফ্রেডরিকস, ফেলিক্স আগু এবং ইগোহ ওগবু, মিডফিল্ডার ক্রিস্টান্টাস উচে এবং ফরোয়ার্ড সাইরিয়েল ডেসারদের মতো উদীয়মান খেলোয়াড়দেরও সুযোগ দিয়েছেন। লন্ডনের ২০২৫ সালের ইউনিটি কাপে তাদের পারফরম্যান্স, যেখানে নাইজেরিয়া ট্রফি তুলেছিল, তারা তাদের প্রস্তুতির কোচিং ক্রুদের বোঝায় বলে মনে হয়।
যারা ফিরে আসছেন তাদের মধ্যে হলেন গোলরক্ষক অ্যাডিলি আদেবায়ো, ডিফেন্ডার চিদোজি আওয়াজিম এবং স্ট্রাইকার টেরেম মোফি, যার আন্তর্জাতিক পুনরুদ্ধার রোস্টারকে গভীরতা যুক্ত করেছে।
নাইজেরিয়া, বর্তমানে গ্রুপ সি -তে চতুর্থ, শনিবার, U য় সেপ্টেম্বর, ইউওয়াইও গডসুইল আকপাবিও ইন্টারন্যাশনাল স্টেডিয়ামে রুয়ান্ডার আয়োজন করবে, তিন দিন পরে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য ব্লুমফন্টেইনে ভ্রমণের আগে। উভয় ম্যাচই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো এবং কানাডার ২০২26 বিশ্বকাপে টিকিট সুরক্ষিত করার জন্য সুপার ag গলসের ধাক্কায় গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ করতে পারে।
সুপার ag গলসের প্রশিক্ষণ শিবিরটি 1 সেপ্টেম্বর ইউওয়োতে খোলা হবে, চেল এবং তার কোচিং দলকে এক সপ্তাহে সূক্ষ্ম সুরের প্রস্তুতি দেওয়ার জন্য দেবে।
গোলরক্ষক: স্ট্যানলি নবাবালী (চিপ্পা ইউনাইটেড, দক্ষিণ আফ্রিকা); আমাস ওবাসোগি (সিঙ্গিদা ব্ল্যাকস্টারস, তানজানিয়া); অ্যাডিলি আদেবায়ো (ভোলোস এফসি, গ্রীস); এবেনেজার হারকোর্ট (স্পোর্টিং এফসি)
ডিফেন্ডার: উইলিয়াম একং (আল-কোলুদ, সৌদি আরব); ক্যালভিন বাসে (ফুলহাম এফসি, ইংল্যান্ড); ওলাওলুয়া আইনা (নটিংহাম ফরেস্ট, ইংল্যান্ড); উজ্জ্বল ওসায়ি-সামুয়েল (বার্মিংহাম সিটি, ইংল্যান্ড); ব্রুনো ওনাইমেচি (অলিম্পিয়াকোস, গ্রীস); ইগোহ ওগবু (এসকে স্লাভিয়া প্রাগ, চেক প্রজাতন্ত্র); চিডোজি আউজিম (নান্টেস এফসি, ফ্রান্স); ফেলিক্স আগু (ওয়ার্ডার ব্রেমেন, জার্মানি); বেঞ্জামিন ফ্রেডরিকস (ডেন্ডার এফসি, বেলজিয়াম)
মিডফিল্ডার: অ্যালেক্স আইওবি (ফুলহাম এফসি, ইংল্যান্ড); ফ্র্যাঙ্ক ওয়েকা (ব্রেন্টফোর্ড এফসি, ইংল্যান্ড); আলহাসান ইউসুফ আবদুল্লাহি (নিউ ইংল্যান্ড বিপ্লব, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র); উইলফ্রেড এনডিডি (বেসিকটাস এফসি, তুরস্ক); ফিসায়ো ডেল-বশিরু (এসএস লাজিও, ইতালি); রাফেল অনেসিকা (ক্লাব ব্রুগো, বেলজিয়াম); ক্রিস্ট্যান্টাস উচে (গেটাফে সিএফ, স্পেন)
ফরোয়ার্ড: অ্যাডেমোলা লুকম্যান (আটলান্টা বিসি, ইতালি); স্যামুয়েল চুকওয়েজ (এসি মিলান, ইতালি); ভিক্টর ওসিমহেন (গালাতাসারে এফসি, তুরস্ক); সাইমন মূসা (প্যারিস এফসি, ফ্রান্স); ভিক্টর বোনিফেস (বায়ার লেভারকুসেন, জার্মানি); সিরিয়েল ডেসার্স (গ্লাসগো রেঞ্জার্স, স্কটল্যান্ড); সাদিক উমর (রিয়েল সোসিয়েদাদ, স্পেন); নাথন টেলা (বায়ার লেভারকুসেন, জার্মানি); টলু অরোকোডারে (কেআরসি জেনক, বেলজিয়াম); টেরেম মোফি (ওজিসি নিস, ফ্রান্স); অ্যাডামস আকোর (সেভিলা এফসি, স্পেন)