চোখের পরীক্ষায় ব্যর্থ হওয়ার জন্য 70 এরও বেশি ড্রাইভিং নিষেধাজ্ঞার মুখোমুখি

রাজনীতি তদন্ত সংবাদদাতা
ইংল্যান্ড এবং ওয়েলসে ড্রাইভিং আইনের র্যাডিক্যাল শেক-আপের অংশ হিসাবে, বাধ্যতামূলক চোখের পরীক্ষায় ব্যর্থ হলে 70০ বছরেরও বেশি বয়সী গাড়িচালকরা নিষিদ্ধ হতে পারে।
পরিকল্পনার মধ্যে স্কটল্যান্ডের আইন অনুসারে উভয় দেশে পানীয়-ড্রাইভিং সীমা হ্রাস করা এবং সিটবেল্ট না পরা যাত্রীদের জন্য জরিমানা পয়েন্ট প্রবর্তন করা অন্তর্ভুক্ত।
ব্যর্থ দৃষ্টিশক্তি সহ ড্রাইভারদের দ্বারা সৃষ্ট চারটি মৃত্যুর অনুসন্ধানের পরে এই পদক্ষেপটি দেখা গেছে যে একজন করোনারকে যুক্তরাজ্যের লাইসেন্সিং সিস্টেমকে “ইউরোপে রেজেস্টেস্ট” বলে ডাকে।
এই পরিবর্তনগুলি শরত্কালে সরকার প্রকাশের জন্য একটি নতুন সড়ক সুরক্ষা কৌশলতে অন্তর্ভুক্ত হবে বলে আশা করা হচ্ছে, মন্ত্রীরা বিশ্বাস করে যে বর্তমান সুরক্ষা বার্তাগুলি কাজ করছে না।
দ্য টাইমসের একটি প্রতিবেদনের পরে বিবিসিকে একটি সরকারী সূত্র জানিয়েছে, “অন্য কোনও পরিস্থিতিতে আমরা ১,6০০ জনকে মারা যাচ্ছিলাম, হাজার হাজার গুরুতর আহত হয়ে, প্রতি বছর এনএইচএসকে £ ২ বিলিয়ন ডলারের বেশি ব্যয় করে।”
সূত্রটি আরও যোগ করেছে, “এই শ্রম সরকার এক দশকে প্রথম সড়ক সুরক্ষা কৌশল সরবরাহ করবে, আইন ভঙ্গকারী, সড়ক ব্যবহারকারীদের রক্ষা করবে এবং আমাদের রাস্তায় আদেশ পুনরুদ্ধার করবে তাদের উপর আরও কঠোর জরিমানা চাপিয়ে দেবে,” সূত্রটি যোগ করেছে।
এপ্রিলে, ল্যাঙ্কাশায়ারের এইচএম সিনিয়র করোনার ডাঃ জেমস অ্যাডলি একটি প্রতিবেদন পাঠিয়েছেন পরিবহন সচিব হেইডি আলেকজান্ডারকে বলার জন্য ভবিষ্যতের মৃত্যু রোধে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত, যখন তিনি ড্রাইভারদের জন্য ভিজ্যুয়াল আইনী মান প্রয়োগের বিষয়টি অনিরাপদ বলে মনে করেন।
তার প্রতিবেদন অনুসারে, যুক্তরাজ্য কেবল তিনটি ইউরোপীয় দেশগুলির মধ্যে একটি যা গাড়ি চালানোর ক্ষমতাকে প্রভাবিত করে ভিজ্যুয়াল অবস্থার স্ব-প্রতিবেদনের উপর নির্ভর করে।
অনুসন্ধানের পরে, পরিবহন সচিবের ঘনিষ্ঠ একটি সূত্র বিবিসিকে জানিয়েছে যে সরকার “পুনরায় মূল্যায়ন করা” বিধিগুলি মেনে নিয়েছিল।
এখন, তারা যখন ড্রাইভিং লাইসেন্সটি পুনর্নবীকরণ করে তখন প্রতি তিন বছরে চোখের পরীক্ষা নেওয়ার জন্য একটি নতুন প্রয়োজনীয়তা পরিবহন সচিব দ্বারা প্রস্তুত করা হচ্ছে।
তবে এএর সভাপতি এডমন্ড কিং 70০ বছরের বেশি বয়সের ড্রাইভারদের রক্ষা করেছিলেন, তারা বলেছিলেন যে তারা “এখনও তুলনামূলকভাবে নিরাপদ” – যদিও সুরক্ষার জন্য বাধ্যতামূলক চোখের পরীক্ষা আনার বিষয়টি “অর্থ প্রদানের জন্য একটি ছোট দাম” ছিল।
“আপনি যখন রাস্তার মৃত্যুর দিকে তাকান তখন বড় শৃঙ্গগুলি তরুণ, নতুন ড্রাইভার এবং তারপরে বয়স্ক ড্রাইভারদের সাথে থাকে – যদিও বয়স্ক ড্রাইভাররা এটি 80 এবং 85 বছরের বেশি বয়সী হিসাবে থাকে,” তিনি বিবিসি রেডিও 4 টুডে প্রোগ্রামকে বলেছেন।
থেকে পরিসংখ্যান উদ্ধৃতি রাস্তা সুরক্ষা দাতব্য ব্রেকমিঃ কিং যোগ করেছেন যে “পাঁচজন তরুণ চালক তাদের প্রথম বছরে ক্র্যাশ” এবং “প্রতি বছর” 1,500 তরুণ ড্রাইভার মারা গেছে বা গুরুতর আহত হয়েছেন “এবং গুরুতর আহত হয়েছেন”।
এছাড়াও সরকার কর্তৃক বিবেচনায় রয়েছে ডিমেনশিয়ার মতো অবস্থার জন্য পরীক্ষাগুলি যেমন রয়েছে পানীয় ড্রাইভিংয়ের জন্য কঠোর নিয়ম।
নতুন পরিকল্পনার অধীনে, পানীয়-ড্রাইভের সীমাটি প্রতি 100 মিলিলিটার শ্বাসের 35 মাইক্রোগ্রাম অ্যালকোহল থেকে 22 মাইক্রোগ্রামে আরও শক্ত করা হবে বলে আশা করা হচ্ছে, যা স্কটল্যান্ডের জন্য ইতিমধ্যে নির্ধারিত সীমাবদ্ধতার সাথে মেলে।
গত বছরের শেষের দিকে সরকারী পরিসংখ্যান অনুসারে, গত চার বছরে ইংল্যান্ডে একমাত্র অ্যালকোহল দ্বারা মৃত্যুর ক্ষেত্রে “একটি বিপর্যয়কর উত্থান” হয়েছিল।
বিবেচনাধীন অন্যান্য প্রস্তাবগুলিও দেখতে পেল যে পুলিশ রক্ত পরীক্ষার চেয়ে ড্রাগ চালানোর প্রমাণের জন্য রাস্তার পাশে লালা পরীক্ষার উপর নির্ভর করার অনুমতি দেয়, সন্দেহভাজনদের বিরুদ্ধে মামলা করা সহজ করে তোলে।
দৃষ্টিশক্তি নিয়ম ‘অনিরাপদ’
এই বছরের শুরুর দিকে, করোনার ডাঃ অ্যাডলি সমাজের চাহিদা মেটাতে “অকার্যকর, অনিরাপদ এবং অযোগ্য” হিসাবে ভিজ্যুয়াল আইনী মানকে কার্যকর করার জন্য বর্তমান ব্যবস্থার সমালোচনা করেছিলেন।
তিনি প্রেস্টন করোনারের কোর্টে মেরি কানিংহাম, 79৯, গ্রেস ফোল্ডস, ৮৫, পিটার ওয়েস্টওয়েল, ৮০ বছর বয়সী পিটার ওয়েস্টওয়েল এবং অ্যান ফার্গুসন (an
মিসেস কানিংহাম এবং মিসেস ফোল্ডস গ্লিন জোনস (68৮ – – যিনি ডিভিএলএর প্রতি তার অপর্যাপ্ত দৃষ্টিশক্তি জানাতে ব্যর্থ হন – তার অডি এ 3 -তে তারা 2021 সালের নভেম্বরে সাউথপোর্টের সাউথপোর্টের রাস্তাটি অতিক্রম করার সময়।
পৃথকভাবে, মিঃ ওয়েস্টওয়েলকে নীল পেমবার্টন, ৮১ বছর বয়সী আঘাত করেছিলেন – যার চোখের রোগের দীর্ঘ ইতিহাস ছিল – তিনি ২০২২ সালের মার্চ মাসে ব্ল্যাকবার্নের নিকটবর্তী ল্যাংহোতে রাস্তাটি অতিক্রম করার সময়।
২০২৩ সালের জুলাইয়ে রোচডালে হুইটওয়ার্থে ভার্নন আইন দ্বারা চালিত ভ্যানে আঘাত পেয়ে মিসেস ফার্গুসন মারা যান।
বর্তমান বিধিগুলির অর্থ 70 বছরের বেশি বয়সী প্রত্যেককে অবশ্যই তাদের ড্রাইভিং লাইসেন্স পুনর্নবীকরণ করতে হবে এবং প্রতি তিন বছর পর পর তাদের ফটোগ্রাফ আপডেট করতে হবে।
আপনি যখন পুনর্নবীকরণ করবেন, সরকার বলেছে যে আপনার দৃষ্টিশক্তি নিয়ে আপনার যদি সমস্যা হয় যা আপনার উভয় চোখকে প্রভাবিত করে, বা বাকী চোখ যদি আপনার কেবল একটি চোখ থাকে তবে আপনাকে অবশ্যই ডিভিএলএকে বলতে হবে-যদিও এর মধ্যে স্বল্পদৃষ্টিতে, দীর্ঘ দর্শনীয় বা রঙিন অন্ধ হওয়া অন্তর্ভুক্ত নয়।