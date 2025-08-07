চোয়াল মুক্তি থেকে 50 বছর পরে

এটি ছিল ঝামেলাযুক্ত চলচ্চিত্রের উত্পাদন যা কয়েক মাস সময়সূচী এবং তার বাজেটের দ্বিগুণেরও বেশি সময় ধরে চলেছিল। এটি তার যান্ত্রিক হাঙ্গরগুলির সমস্যাগুলির মধ্যে সমস্যাগুলি শুটিংয়ের দিকে পরিচালিত করতে সহায়তা করে নিকিছু ক্রু সদস্য দ্বারা “ত্রুটি” বলে অভিহিত করা হচ্ছে।
তবে স্টিভেন স্পিলবার্গ নামে এক তরুণ চলচ্চিত্র নির্মাতা, ২ 27 বছর বয়সী এবং তাঁর নামে আরও একটি চলচ্চিত্রের ক্রেডিট সহ, এই ত্রুটিগুলি নিয়েছিলেন যা তার হাঙ্গর থ্রিলারকে জর্জরিত করেছিল এবং তাদেরকে সিনেমা তৈরির অলৌকিকতায় পরিণত করেছিল। জন উইলিয়ামসের আইকনিক ‘ডাম ডাম’ স্কোর থেকে শুরু করে এর স্বতন্ত্র এবং বর্ণময় চরিত্রগুলি, এর উত্তেজনার অনুভূতি এবং এর দর্শকদের সাথে টয়িং, 1975 সালে প্রকাশিত হওয়ার পরে জাভস সর্বকালের সবচেয়ে সফল সিনেমা হয়ে উঠেছে।সিনেমার ইতিহাসে একটি বিরামচিহ্ন হয়ে উঠেছে।
২৯ শে আগস্ট, একটি দুর্দান্ত সাদা হাঙ্গর যিনি অ্যামিটি শহরকে জর্জরিত করেছিলেন তার গল্পটি তার পঞ্চাশতম বার্ষিকী উপলক্ষে আইরিশ সিনেমাগুলিতে ফিরে আসবে। সাধারণত প্রথম গ্রীষ্মের ব্লকবাস্টার হিসাবে বিবেচিত এবং পিটার বেঞ্চলির সেরা বিক্রয় উপন্যাসের উপর ভিত্তি করে,স্থানীয় এবং পর্যটকদের জনগোষ্ঠীর মধ্য দিয়ে তার পথ ছড়িয়ে দিয়ে যখন কোনও হাঙ্গর তার বাড়ির উপকূলে তৈরি করে তখন ছোট্ট সম্প্রদায়টি বিশৃঙ্খলার দিকে ঝুঁকছে। পুলিশ চিফ ব্রোডি (রায় স্কাইডার) মারাত্মক শিকারীকে খুঁজে পেতে একজন সামুদ্রিক জীববিজ্ঞানী (রিচার্ড ড্রেইফাস) এবং একটি হাঙ্গর শিকারী (রবার্ট শ) এর সাথে বাহিনীতে যোগদান করেছেন।
এটি এইভাবে কাজ করা উচিত ছিল না। অসংখ্য সমস্যার মধ্যে বাজেটের উপর ব্যাপকভাবে চলতে থাকা একটি ঝামেলা প্রযোজনায়, ব্রুস নামে তিনটি যান্ত্রিক হাঙ্গর প্রায়শই ভেঙে পড়ত। চলচ্চিত্রের জন্য একটি লাইভ গ্রেট হোয়াইটকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে এমন একটি প্রাথমিক পরামর্শ দীর্ঘকাল বরখাস্ত এবং শেল্ভ করা হয়েছিল, তবে ব্রুসের যান্ত্রিক চ্যালেঞ্জগুলি প্রায়শই উত্পাদন বিলম্বিত করে। খোলা জলে চিত্রগ্রহণের মাধ্যমে সত্যতা আনার স্পিলবার্গের সিদ্ধান্তও একটি দুঃস্বপ্ন প্রমাণ করেছিল। সমুদ্র সৈকত কাস্ট এবং ক্রুদের জর্জরিত করেছিল, অপ্রত্যাশিত আবহাওয়া একটি ধারাবাহিকতা চ্যালেঞ্জ ছিল এবং চলচ্চিত্রের সাথে সংযুক্ত না থাকা অন্যান্য নৌকাগুলি শটগুলিতে প্রবাহিত হবে।
চাপযুক্ত তবে দৃ determined ় সংকল্পবদ্ধ, স্পিলবার্গ ক্রমবর্ধমান চলচ্চিত্র তৈরির দক্ষতা এবং প্রবৃত্তির দিকে ফিরে গেলেন যা পরে তাকে বিশ্বব্যাপী শ্রোতাদের কাছে প্রিয় চলচ্চিত্র সহ শ্রোতাদের কাছে পছন্দ করবেএবং ইউসিসির চলচ্চিত্র ও স্ক্রিন মিডিয়া বিভাগের সিনিয়র প্রভাষক ডাঃ ব্যারি মোনাহান বলেছেন, এটি একটি বিশাল জুয়া ছিল যা কোনওভাবে কাজ করেছিল।
“কিছু লোক বলে, হাঙ্গর যদি কাজ করে তবে এটি একটি হতাশ চলচ্চিত্র হত, কারণ এটি সত্য যে আমরা এটি দেখতে পেলাম না যা এটি কল্পনাশক্তিতে ফেলেছিল,” মনাহান বলেছেন। “সেই ফুটেজ ব্যতীত, সন্ত্রাসটি কী ছিল তার পরামর্শটি আমরা রাবার হাঙ্গরটি দেখলে কী হত তার চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী ছিল That এটি সত্য হতে পারে, তবে তবুও আপনাকে জানতে হবে কোথায় কাটাতে হবে, এবং তবুও আপনাকে জানতে হবে যে আপনি তার কতটা দূরে সরে যেতে পারেন যা শ্রোতাদের কাছে কিছু চুলকানি সন্তুষ্ট না করেই আপনি কতটা দূরে চলে যেতে পারেন।”
তরুণ চলচ্চিত্র নির্মাতা মুভিতে যা নিয়ে এসেছিলেন, তিনি যোগ করেছেন, কীভাবে শ্রোতাদের জড়িত করতে হয় তা জানার জন্য একটি সহজাত উপহার। “তাঁর গল্পের অনুভূতি ছিল। প্রতিটি দুর্দান্ত গল্পকারের মতো তিনি নিজেকে দর্শকদের জুতাগুলিতে রাখতে পারেন এবং শ্রোতারা পরবর্তী দেখতে কী আশা করছেন তা জানতে পারেন And এবং একবার আপনি যদি সেখানে উপস্থিত হন, আপনি যদি কোনও বিজয়ীর কাছে থাকেন তবে আপনি যদি জানেন যে আপনার দর্শক কী তা দিতে পারেন, বা আপনি তাদের হাত থেকে ডেলি করে রাখতে পারেন, এবং তারা সন্তুষ্ট করে, এবং তারা সন্তুষ্ট করে,”
দুর্যোগের পরিবর্তে, যে চলচ্চিত্রটি 100 দিনেরও বেশি সময় ধরে এবং তার উত্পাদনের সময়সূচী নিয়ে বাজেটের দ্বিগুণেরও বেশি বাজেটের জন্য দর্শকদের সাথে ব্যাপকভাবে অনুরণিত হয়েছিল – এবং এখনও আইরিশ সিনেমাগুলির পদ্ধতির ক্ষেত্রে তার 50 তম বার্ষিকী প্রকাশের তারিখ হিসাবে সতেজ বোধ করে।
ফিল্ম এডিটর ভার্না ফিল্ডস এবং কাস্ট অ্যান্ড প্রোডাকশন টিমের উজ্জ্বল কাজ দ্বারা সহায়তাকারী এবং অবতীর্ণ স্পিলবার্গ পরাজয়ের চোয়াল থেকে চ্যালেঞ্জিং প্রযোজনাকে টেনে নিয়েছিলেন এবং তাদের দক্ষতা ব্যবহার করেছেন তীব্রতা এবং উত্তেজনার অনুভূতি তৈরি করতে যা আজও পর্দায় কাজ করে। টেবিলে তাদের নিজস্ব সৃজনশীলতা আনার সময় আলফ্রেড হিচককের মতো চলচ্চিত্র নির্মাতাদের প্লেবুকের দিকে ঝুঁকছেন, চলচ্চিত্র নির্মাতারা পানিতে একটি হাঙ্গর ফিনের ঝলক দিয়ে সত্যিকারের মূল, স্পোকিং শ্রোতাদের সরবরাহ করার জন্য চতুর সম্পাদনা এবং শক্তিশালী পারফরম্যান্স ব্যবহার করেছিলেন।
মোনাহান বলেন, “তারা দিনের পর দিন ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় শটগুলি পায়নি,” যোগ করে বলেছেন যে স্পিলবার্গের সাথে ফিল্ডসের সহযোগিতা চলচ্চিত্রের অন্যতম দুর্দান্ত বিজয়। “তিনি যা কিছু করেছিলেন, সেই চলচ্চিত্রটি সম্পর্কে প্রশংসিত সমস্ত কিছু, সংগীত থেকে, যা একটি সম্পাদনা ছন্দ অনুসরণ করে, সম্পূর্ণরূপে সম্পাদনা বিকাশ সম্পর্কে, শক-ফ্যাক্টর শটগুলির ব্যবহার এবং উত্তেজনার বিকাশ, একটি লা হিচকক, এর সবগুলিই ভার্না ক্ষেত্র ছিল।”
1975 সালের জুনে মার্কিন সিনেমাগুলিতে মুক্তি পেয়েছে,গ্রীষ্মের ব্লকবাস্টার এখনও শ্রোতাদের সাথে প্রবণতা হয়ে উঠেনি এমন এক পৃথিবীতে অনিচ্ছাকৃত জলে ছিল। তবে ইউনিভার্সাল পিকচারগুলি একটি শক্তিশালী বিপণন প্রচারের মাধ্যমে চলচ্চিত্রটির সচেতনতাকে ঠেলে দিয়েছে এবং জাওসকে একটি বিস্তৃত মুক্তি দিয়েছে, শ্রোতাদের মুখের শব্দের মাধ্যমে এটি সুপারিশ করার অনুমতি দেয়। “আপনি একটি বড় নৌকা প্রয়োজন” এবং “আপনি 4 জুলাই আপনি সৈকতগুলি খোলেন, এটি খ্রিস্টের সসের জন্য ডিনার বেল বাজানোর মতো” সহ দুর্দান্ত ওয়ান-লাইনারের সাথে ঝাঁকুনি দিয়েছেন, সিনেমাটি বড় পর্দায় আঘাতের সাথে সাথেই চলচ্চিত্রের অনুরাগীদের সাথে অনুরণন শুরু করে।
যে দিনগুলিতে ফিল্ম সংস্থাগুলি আটলান্টিক জুড়ে শারীরিকভাবে ফিল্ম রিলগুলি পরিবহন করতে হয়েছিল, সেই দিনগুলিতে ব্লকবাস্টার অবশেষে ১৯ 1976 সালের মার্চ মাসে কর্কে যাত্রা শুরু করে যখন এটি ক্যাপিটল সিনেমায় খোলে।
পাবলিক জিটজিস্টকে বন্দী করে এবং বক্স-অফিসের ইতিহাসের বৃহত্তম ফিল্মে পরিণত হয়েছিল, এর প্রাথমিক প্রকাশে একটি বিশাল $ 260 মিলিয়ন ডলার নিয়েছে। এটি স্টুডিওগুলিকে বুঝতে পেরেছিল যে একটি ইভেন্ট মুভিটি বিস্তৃত শ্রোতাদের ক্যাপচার করতে পারে এবং গ্রীষ্মের ব্লকবাস্টার জন্মগ্রহণ করেছিল। মনাহান পর্যবেক্ষণ করেছেন, “ব্লকবাস্টাররা যে বড় বড় বিষয়গুলি ফিরিয়ে এনেছিল, তার মধ্যে একটি, যে স্কোরসেস এবং কোপ্পোলা এবং স্পিলবার্গ এবং লুকাসের মতো তরুণ পরিচালকরা প্যাডেলিং শুরু করেছিলেন, তা ছিল রোমাঞ্চ এবং মজা,” মনহান পর্যবেক্ষণ করেছেন।
“লোকেরা সিনেমা থেকে বেরিয়ে এসে লোকদের বলত যে সঠিক ধরণের উত্সাহের সাথে সঠিক ধরণের কারণে এটি দেখার পক্ষে উপযুক্ত ছিল এবং আমরা পরে ব্লকবাস্টারকে কল করব যেগুলি আমরা 70 এর দশকের শেষের দিকে এবং ’80 এর দশকের শেষের দিকে চলে এসেছি।”
ন্যাশনাল জিওগ্রাফিকের জন্য একটি নতুন ডকুমেন্টারে কথা বলাস্পিলবার্গ এখনও প্রযোজনার সময় তিনি যে চাপ অনুভব করেছিলেন তার অনুভূতি স্মরণ করে। “সেই দিনগুলিতে আমাদের পিটিএসডি শব্দগুলি ছিল না, এবং আমার নির্দেশনা সম্পর্কে ধারাবাহিক দুঃস্বপ্ন ছিল কয়েক বছর পরে। এটি ছিল, লজিস্টিক্যালি, আমি মনে করি সবচেয়ে কঠিন সিনেমাটি আমি মনে করি আমি কখনও করব না, “তিনি বলেছেন।
তবে এটি কীভাবে এখনও 50 বছর পরে শ্রোতাদের মোহিত করে তোলে তা দেখে তিনি ডকুমেন্টারিটির প্রিমিয়ারে জনসাধারণের প্রতিক্রিয়ায় তাঁর আনন্দের কথা বলেছিলেন। “এর প্রাথমিক প্রকাশের পঞ্চাশ বছর পরে, জাওসকে মেকিং আমাদের প্রত্যেকের জন্যই একটি চূড়ান্ত অভিজ্ঞতা হিসাবে রয়ে গেছে এবং পাঁচ দশক আমার পুরো ক্যারিয়ারের সবচেয়ে অপ্রতিরোধ্য, উত্তেজনাপূর্ণ, ভয়ঙ্কর এবং ফলপ্রসূ অভিজ্ঞতাগুলির মধ্যে একটি থেকে স্মৃতিগুলিকে ম্লান করার জন্য কিছুই করেনি।”
- 29 আগস্ট আইরিশ সিনেমাগুলিতে ফিরে আসে