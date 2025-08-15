চোররা 90-সেকেন্ড সিয়াটল হিস্টে গহনাগুলিতে 2 মিলিয়ন ডলার দখল করে

নিবন্ধ সামগ্রী
সিয়াটল-সিয়াটলে স্ম্যাশ-অ্যান্ড-গ্র্যাব চোররা প্রায় 90 সেকেন্ড সময় নিয়েছিল, একটি সাহসী মধ্যাহ্নের গহনা স্টোর ডাকাতিতে হীরা, বিলাসবহুল ঘড়ি, সোনার এবং অন্যান্য আইটেমগুলিতে আনুমানিক million 2 মিলিয়ন ডলার দিয়ে তৈরি হয়েছিল, পুলিশ শুক্রবার বলেছে।
ওয়েস্ট সিয়াটল স্টোরের নজরদারি ক্যামেরার ভিডিওতে দেখা গেছে যে চারটি মুখোশধারী সন্দেহভাজনকে লক গ্লাসের সামনের দরজাটি হাতুড়ি দিয়ে ছিন্নভিন্ন করে দেয় এবং তারপরে বৃহস্পতিবার ছয়টি ডিসপ্লে কেসকে ছিনতাই করে।
রোলেক্স ঘড়িতে প্রায় $ 750,000 ডলারের একটি প্রদর্শন অনুষ্ঠিত, পুলিশ এক বিবৃতিতে বলেছে, এবং অন্যটির একটি পান্না নেকলেস ছিল যার মূল্য 125,000 ডলার।
পুলিশ জানিয়েছে, একজন মুখোশধারী সন্দেহভাজন বিয়ার স্প্রে এবং একটি টিজার দিয়ে শ্রমিকদের হুমকি দিয়েছে, তবে কেউ আহত হয়নি।
শুক্রবার ফোনে বলেছেন, “আমরা কর্মী হিসাবে বেশ কাঁপছি।” “আমরা কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ হয়ে যাব।”
মেনাশে বলেছিলেন যে শ্রমিকরা ভাঙা গ্লাস পরিষ্কার করা শেষ করে এবং ক্ষতির পুরো ইনভেন্টরিতে কাজ করছিল।
পুলিশ জানিয়েছে যে তারা ডাকাতির প্রতিক্রিয়া জানায় তবে সন্দেহভাজনরা ইতিমধ্যে একটি যাত্রা গাড়িতে পালিয়ে এসে এই অঞ্চলের অনুসন্ধানকে বাদ দিয়েছে।
