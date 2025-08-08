চোর … অর্থনীতির নীরব অর্থনীতি?

আমরা যখন অর্থনীতির কথা ভাবি, তখন মস্তিষ্ক তত্ক্ষণাত ব্যাংক, শিল্প, রফতানি, কৃষি ও প্রযুক্তির দিকে এগিয়ে যায়। কেউ কল্পনা করতে পারে না যে এমন একটি বিভাগ রয়েছে যা কোনও বাজেট এবং বেতন ছাড়াই পুরো অর্থনীতির অনেক সেক্টর রাখে। এবং তারা ‘চোর’ ছাড়া আর কেউ নয়।
তারা স্পষ্টতই আইনের দৃষ্টিতে দোষী, তবে যদি অর্থনীতি দেখা যায় তবে এই অপরাধীরা কম এবং ‘নীরব মহসিন’ আরও বেশি বলে মনে হয়।
এক মুহুর্তের জন্য চিন্তা করুন যে যদি বিশ্বে কোনও চুরি না হয় তবে শিল্পটি কি লক, টিপস, ক্যাবিনেট, ডিজিটাল লক এবং সুরক্ষা বাক্স তৈরি করবে? হতে পারে না।
এই পুরো শিল্পটি আসলে একই ভয়ের পণ্য যা কিছুই চুরি হতে পারে না। যদি এই ভয়টি দরজাগুলিতে একটি শক্তিশালী লক রাখে, তবে উইন্ডোগুলি জানালাগুলিতে সেট করা হয় এবং একই ভয়ের অধীনে সম্পদ সংরক্ষণ করা হয়। ছোট কারিগর থেকে শুরু করে বহুজাতিক সংস্থাগুলি, সকলেই চোরের মাধ্যমে উপার্জন করে এবং হাজার হাজার মানুষকে চাকরি সরবরাহ করে।
তারপরে সুরক্ষা খাত দেখুন। সুরক্ষা প্রহরী প্রতিটি রাস্তায় উপস্থিত হয়। প্রতিটি স্কুল, অফিস এবং প্লাজায় ক্যামেরা ইনস্টল করা হয়। ধাতব ডিটেক্টর, বায়োমেট্রিক সিস্টেম এবং অ্যালার্ম সংস্থাগুলি দিনের চেয়ে দ্বিগুণ দ্রুত বাড়ছে এবং এগুলি সবই একই, ‘চোরের ভয়!’
যদি চুরির কল্পনা না করা হয়, তবে এই সমস্ত প্রযুক্তিগুলি কেবল ফিল্মে ব্যবহৃত হয়, বা কোনও যাদুঘরে পড়ে থাকে।
চোরদের সবচেয়ে বড় ‘দয়া’ সম্ভবত কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে। পুলিশ, আইনজীবী, বিচারক, আদালতের কর্মী, কারাগারের কর্মচারী, তদন্তকারী সংস্থা, গোয়েন্দা সংস্থাগুলি, এগুলি সবই সাধারণত চোরদের লেজে কাজ করে। প্রতিদিন হাজার হাজার এফআইআর নিবন্ধিত হয়, সেগুলি তদন্ত করা হয়, বিবৃতি এবং সাক্ষীদের প্রমাণ সংগ্রহ করা হয়, আদালত মামলা শুনে, সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এবং আপিল দায়ের করা হয়। এই সমস্ত সাধারণত একটি ইভেন্টের পরে শুরু হয় এবং এটি হ’ল চুরি!
যখন কোনও চোর একটি মোবাইল, ল্যাপটপ, পার্স বা যানবাহন চুরি করে, তখন ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি বাধ্যতামূলকভাবে নতুন জিনিস কিনে, এইভাবে বাজারটি একটি নতুন ক্রয়। দোকানদার খুশি, সংস্থাটি খুশি এবং সরকারও খুশি, কারণ এটি বিক্রয় এবং আয়কর উভয়ই গ্রহণ করে এবং মোবাইল ট্র্যাকার, বীমা সংস্থাগুলি, পরিষেবাগুলি প্রতিস্থাপন করে, বিকল্পগুলিতে পরিণত হয়। যেন একটি চুরি অনেক ব্যবসা উত্থাপন করে।
এবং এটি কেবল এখানেই থামে না, তবে যদি কোনও চোর ধরা পড়ে তবে তিনি কারাগারে যান এবং একটি সম্পূর্ণ সিস্টেম কারাগারের অভ্যন্তরে কাজ করে। জেলার, ওয়ার্ডেন, কিকস, মেডিকেল স্টাফ, সংশোধনমূলক প্রোগ্রামগুলি চলমান, খাদ্য সরবরাহ এবং ইউনিফর্ম ইত্যাদি সবই চোরের সাথে সংযুক্ত। এবং এটি আরও জানা যায় যে কারাগারগুলি বাজেটও খায় এবং বাজেট অর্থনীতি থেকে পরিচালিত হয়, অর্থাৎ চোররা কেবল কারাগারের বাইরে নয়, জেল -রুন অর্থনীতিও।
কিছু চোর তাদের ‘দক্ষতার’ কারণে রাজনীতিতে প্রবেশ করে এবং এসে ছোট চোর ছেড়ে চলে যায় এবং বড় আকারের আর্থিক ব্যক্তিত্বের সাথে খেলেন। প্রকল্পগুলির তহবিল, দরপত্র, কিকসব্যাকস এবং কমিশনগুলি সমস্ত তাদের এখতিয়ারের আওতায় আসে এবং মজার বিষয় হ’ল এই চোররা আইনী কর্ডগুলির সাথে কাজ করে এবং বিদ্রূপটি হ’ল প্রায়শই তারা নিজেরাই বিধায়ক হয়ে ওঠে। তাদের চোরগুলি দেশের বাজেটকে আরও বেশি প্রভাবিত করে তবে তাদের সিদ্ধান্তগুলি অর্থনীতি দ্বারা নির্ধারিত হয়।
স্পষ্টতই, এই লেখাটি চুরির ন্যায্যতা প্রমাণ করার চেষ্টা নয়, তবে এটি একটি মুসলিম সত্য যে প্রতিটি যুগ, ধর্ম এবং সমাজে চুরি একটি বড় অপরাধ হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং এটি ব্যক্তি, সমাজ এবং নৈতিক মূল্যবোধকে প্রভাবিত করে, তবে সাধারণ সত্যটি হ’ল যদি চোর না থাকে তবে অর্থনীতিতে একটি অদ্ভুত জায়গা তৈরি করা যেতে পারে, এবং শিল্প তৈরি করা হবে। এই ব্লগটি কেবল একটি ব্যঙ্গাত্মক লেখা নয়, তবে আমরা এর মধ্যে সত্যের একটি আয়নাও দেখতে পাচ্ছি যে অপরাধ এবং অর্থনীতির মধ্যে সম্পর্ক কখনও কখনও এত গভীর যে দু’জনকে আলাদা করা কঠিন।
যদিও চোর আইনের দৃষ্টিতে দোষী, অর্থনীতি প্রায়শই অঘোষিত স্টেকহোল্ডার হিসাবে প্রমাণিত হয়।
সুতরাং পরের বার আপনি যখন আপনার দরজাটি লক করেন বা ক্যামেরার রেকর্ডিংটি পরীক্ষা করেন, আপনি কিছুটা সময় নেবেন এবং ভাববেন যে অর্থনীতির চাকাটি আরও কোথাও চলেছে।
দ্রষ্টব্য: এক্সপ্রেস নিউজ এবং এর নীতিটি এই ব্লগারের মতামতের সাথে একমত হতে হবে না।
