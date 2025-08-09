You are Here
চৌধুরী: মহামারী সমাপ্তি নিয়োগকারীদের জন্য ব্যয় অব্যাহত রাখে
চৌধুরী: মহামারী সমাপ্তি নিয়োগকারীদের জন্য ব্যয় অব্যাহত রাখে

পাঁচ বছর পরে, আদালতগুলি প্রাথমিক কোভিড-19 ইআরএ থেকে উদ্ভূত মামলাগুলি মোকাবেলা করে চলেছে

09 আগস্ট, 2025 প্রকাশিতসর্বশেষ আপডেট 3 ঘন্টা আগে3 মিনিট পড়া

ব্যবসায়ী মহিলা কোভিড -19 এর কারণে তার ব্যবসায়িক ক্রিয়াকলাপ বন্ধ করে দিচ্ছেন।
ব্যবসায়ী মহিলা কোভিড -19 এর কারণে তার ব্যবসায়িক ক্রিয়াকলাপ বন্ধ করে দিচ্ছেন। স্টক ফটো দ্বারা ছবি /গেটি ইমেজ

কোভিড -19 শুরুর পাঁচ বছর পরে, কানাডার বেশিরভাগ অংশ অবশেষে পাঁচ দিনের কাজের সপ্তাহে ফিরে আসছে।

কোভিড -19 কেবল একটি চিহ্ন ছাড়েনি, এটি আমাদের কর্মক্ষেত্রগুলিতে যেভাবে দেখি এবং লোকেরা কীভাবে কাজ করা উচিত তা সম্পূর্ণরূপে রূপান্তরিত করে। মহামারী দ্বারা নির্মিত প্রধান রূপান্তরের একটি অংশের মধ্যে বিস্তৃত পুনর্গঠন অন্তর্ভুক্ত ছিল যা অনেক কর্মচারীকে কাজ ছাড়াই এবং মোটা ভুলভাবে বরখাস্ত দাবিগুলি ছেড়ে দেয়।

পাঁচ বছর পরে, আদালতগুলি প্রাথমিক কোভিড-19 ইআরএ থেকে উদ্ভূত মামলাগুলি মোকাবেলা করে চলেছে।

উদাহরণস্বরূপ কিং উর্সার নির্বাহী সহ -সভাপতি জোয়ানা ম্যাকফার্লেনের সাম্প্রতিক মামলাটি নিন। সংস্থাটি তার স্বল্প মেয়াদে ম্যাকফার্লেনকে দ্রুত উত্তরাধিকারে উন্নীত করেছিল – তার দৃ strong ় দক্ষতার স্বীকৃতি হিসাবে কোনও সন্দেহ নেই। ইভিপি হিসাবে, ম্যাকফার্লেন $ 300,000 এর বেস বেতন অর্জন করেছেন এবং 5%এর একটি ফ্যান্টম শেয়ার বরাদ্দও পেয়েছিলেন।

ম্যাকফার্লেন যখন এই স্থানগুলি বাড়িয়ে তুলেছিলেন, তখন রাজা উর্সার ব্যবসায় মহামারী চলাকালীন ভোগ করেছিলেন, যা এটি কর্মীদের একটি বড় পুনর্গঠন করে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিল।

2022 সালের জুলাইয়ে ম্যাকফার্লেন প্রসূতি ছুটি নিয়েছিলেন। তার ছুটিতে প্রায় এক সপ্তাহ পরে তাকে রাজা উর্সার চরম নগদ প্রবাহের সমস্যা সম্পর্কে পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল। ২০২২ এবং ২০২৩ সালের গোড়ার দিকে সংস্থাটি ম্যাকফারলেনকে দু’বার তার নিয়োগের ব্যয় উপশম করতে তার প্রসূতি ছুটি বাড়িয়ে দিতে বলেছিল।

অবশেষে ২০২৩ সালের এপ্রিল মাসে ম্যাকফার্লেন যখন কাজে ফিরে আসেন, তখন তাকে একটি চিঠি তার বেতন হ্রাস করে ২১০,০০০ ডলারে উপস্থাপন করা হয়েছিল এবং তাকে আগে অনুষ্ঠিত পদগুলির মিশ্রণে নামিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

ম্যাকফার্লেন নতুন চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে অস্বীকার করেছিলেন এবং পরিবর্তে পদত্যাগ করেছেন এবং কথিত গঠনমূলক বরখাস্ত, যুক্তিসঙ্গত নোটিশ, মানবাধিকারের ক্ষতি এবং নৈতিক ক্ষতির সন্ধান করেছেন।

বিচারের সময়, বিচারপতি আর। লি আকাজাকি আবিষ্কার করেছেন যে রাজা উর্সার পদক্ষেপগুলি ম্যাকফার্লেনের কর্মসংস্থান চুক্তি লঙ্ঘন করেছে এবং তাকে ভুলভাবে বরখাস্ত ক্ষতির জন্য অধিকারী একটি গঠনমূলক বরখাস্ত করেছে। আদালত আবিষ্কার করেছে যে দুটি স্থগিত সহ রিটার্ন-টু-ওয়ার্ক আলোচনাগুলি ম্যাকফার্লেনের উপর নতুন শর্তাদি মেনে নেওয়ার বা তার কর্মসংস্থান ছেড়ে দেওয়ার জন্য চাপ প্রয়োগ করেছিল।

বিচারক আবিষ্কার করেছেন যে যদিও নিয়োগকর্তার আর্থিক অসুবিধাগুলি ব্যবসায়ের প্রসঙ্গ থেকে বোধগম্য ছিল, তারা নিয়োগকর্তা হিসাবে তাদের আইনী বাধ্যবাধকতাগুলি ক্ষমা করেনি।

ম্যাকফার্লেনকে 12 মাসের যুক্তিসঙ্গত নোটিশ প্রদান করা হয়েছিল, তুলনামূলক অবস্থানের প্রাপ্যতা সর্বাধিক ভারী ওজনযুক্ত ফ্যাক্টর হিসাবে। বিচারক এই সত্যটি বিবেচনা করেছিলেন যে ম্যাকফার্লেনকে তার কঠোর পরিশ্রম এবং উদ্যোক্তা শক্তির ভিত্তিতে রাজা উরসা দ্রুত প্রচার করেছিলেন, তবে তিনি তার বরখাস্তের পরে তুলনামূলক অবস্থান সুরক্ষিত করতে অক্ষম ছিলেন।

যদিও আদালত দেখতে পেল না যে রাজা উরসা প্রসূতি ছুটি নেওয়ার জন্য ম্যাকফার্লেনের সাথে বৈষম্যমূলক আচরণ করেছিলেন, তবে আদালত তার প্রত্যাবর্তনের সময় কোনও ক্ষয়ক্ষতি চাপিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে তেমন সহানুভূতিশীল ছিলেন না।

আদালত বলেছিল, কিছু অংশে, “আমি বেতন কাটা চাপানোর প্রয়াসকে তাকে বাইরে ঠেলে না বরং ব্যয় হ্রাস প্রকল্পটি বাস্তবায়নের প্রশংসা করি। তবে, কোনও হ্রাস চাপানোর কোনও ন্যায়সঙ্গততা ছিল না।”

আদালত আরও বলেছিল, “যে কোনও কর্মচারী, বিশেষত যার কার্যনির্বাহী অবস্থা তার পরিচয় এবং আত্মমর্যাদায় ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত, তিনি একটি হ্রাসযুক্ত একটি নথিতে নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া দেখাবেন।”

ম্যাকফারলেনকে ভুলভাবে বরখাস্ত ক্ষতির জন্য $ 290,615.81 ছাড়াও নৈতিক ক্ষতির জন্য 40,000 ডলার পুরষ্কার দেওয়া হয়েছিল।

যদিও অনেক ব্যবসায়িক কোভিডের সময় আর্থিক ক্ষতির মুখোমুখি হয়েছিল, এই সিদ্ধান্তটি পরিষ্কার করে দিয়েছে যে ব্যবসায়ের উপর মহামারীটির প্রভাব কর্মচারীর অধিকারকে সমাপ্তিতে কমাতে পারে নি।

যদি কিছু হয় তবে এই মামলাটি আরও দৃ financial ় ফিনান্সিয়াল সময়ে এমনকি নির্বাহী কর্মীদের স্থিতি, মেয়াদ এবং খ্যাতি সংরক্ষণ করা নিয়োগকারীদের পক্ষে কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা আরও শক্তিশালী করে।

কর্মক্ষেত্রের সমস্যা আছে? আমি সাহায্য করতে পারি! আমাকে সুনিরা@worklylaw.com এ ইমেল করুন এবং আপনার প্রশ্নটি ভবিষ্যতের কলামে বৈশিষ্ট্যযুক্ত হতে পারে।

এই নিবন্ধটির বিষয়বস্তু কেবল সাধারণ তথ্য এবং এটি আইনী পরামর্শ হওয়ার উদ্দেশ্যে নয়।

