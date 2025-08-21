চৌম্বকীয় আকর্ষণ: চীনের স্থায়ী চৌম্বকগুলির রফতানি আবার বাড়ছে

জুলাই মাসে চীনের স্থায়ী চৌম্বকগুলির রফতানি ছয় মাসের উচ্চতায় দাঁড়িয়েছে, সরকার বিরল পৃথিবীর ডেরাইভেটিভের জন্য রফতানি অনুমতি অনুমোদনের ত্বরান্বিত করার প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পরে দ্বিতীয় মাসের প্রবৃদ্ধি চিহ্নিত করে।
শুল্কের তথ্য অনুসারে, চীন গত মাসে 5,577 টন স্থায়ী চৌম্বক রফতানি করেছে, মাসে মাসে 75 শতাংশ বেশি।
বিরল পৃথিবী স্থায়ী চৌম্বকগুলি বৈদ্যুতিক যানবাহন, বায়ু টারবাইন, স্মার্টফোন, বিমান এবং মহাকাশযান সহ পণ্যগুলির একটি প্রয়োজনীয় উপাদান।
ইউরোপীয় ইউনিয়ন গত মাসে চীনা স্থায়ী চৌম্বকগুলির বৃহত্তম ক্রেতা হিসাবে রয়ে গেছে, ২,১৪০ টন রফতানির ৩৮ শতাংশের জন্য ২ 27-দেশ ব্লকের কাছে প্রেরণ করেছে।
এটি জুনে তিনগুণেরও বেশি বৃদ্ধির পরে মাসের অন-মাসের বৃদ্ধি 57 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে, যখন চীন বলেছিল যে এটি স্থায়ী চৌম্বকগুলির জন্য রফতানি লাইসেন্স অনুমোদনের ত্বরান্বিত করবে।
দেশ অনুসারে, জার্মানি জুলাই মাসে বিশ্বের বৃহত্তম চীনা স্থায়ী চৌম্বকগুলির বৃহত্তম আমদানিকারক ছিল, 1,116 টন, এটি জুন থেকে 46 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল।
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র দ্বিতীয় স্থানে ছিল, জুলাই মাসে 619 টন কেনা 619 টন ছিল সে মাসে চীনের স্থায়ী চৌম্বক রফতানির 11 শতাংশ ছিল। এর আমদানি জুন থেকে 76 76 শতাংশ বেড়েছে এবং টানা দ্বিতীয় মাসের প্রবৃদ্ধিও চিহ্নিত করেছে।