চৌম্বকীয় ঝড় 17 আগস্ট, 2025: গৌরদের শক্তি প্রায় 1 পয়েন্ট হবে

শনিবার, 16 আগস্ট, পৃথিবীতে একটি শান্ত ভূ -চৌম্বকীয় পরিস্থিতি ছিল। এটি 17 আগস্ট রবিবার থাকবে।
আইকি আরএএস এবং আইএসএফ এসবি আরএএসের সৌর জ্যোতির্বিজ্ঞানের পরীক্ষাগার অনুসারে, কেপি-সূচক রবিবার প্রায় 1 পয়েন্টে থাকবে। এই সূচকটি পৃথিবীর চৌম্বকীয় স্থানটির শান্ত অবস্থার সাথে মিলে যায়।
এই দিনগুলিতে, ভূ -চৌম্বকীয় ব্যাঘাতের সম্ভাবনা 15%, চৌম্বকীয় ঝড়গুলি কেবল 3%, এবং শান্ত চৌম্বকীয়তার সম্ভাবনা 82%অনুমান করা হয়।
নোট করুন যে চৌম্বকীয় ঝড় আবহাওয়া নির্ভর ব্যক্তিদের প্রভাবিত করতে পারে। এই জাতীয় লোকদের তাদের স্বাস্থ্যকে শক্তিশালী করার জন্য যতটা সম্ভব শান্ত দিন ব্যবহার করা উচিত। মদ্যপানের ব্যবস্থা, খাবার, তাজা বাতাসে হাঁটতে এবং ছিটিয়ে থাকাও প্রয়োজনীয়।