ওমনাপ্রেসেন্ট সম্পর্কে কথা বলুন।
প্রায় 75% আমেরিকান গত ছয় মাসে একটি এআই সিস্টেম ব্যবহার করেছে, 33% দৈনিক ব্যবহারে স্বীকার করেছে, অনুসারে নতুন গবেষণা ডিজিটাল বিপণন বিশেষজ্ঞ থেকে জো ইয়ংব্লুড।
চ্যাটজিপিটি এবং অন্যান্য কৃত্রিম গোয়েন্দা পরিষেবাগুলি গবেষণা কাগজপত্র থেকে শুরু করে পুনরায় শুরু করার জন্য পিতামাতার সিদ্ধান্ত, বেতন আলোচনার এবং এমনকি রোমান্টিক সংযোগগুলি পর্যন্ত সমস্ত কিছুর জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে।
যদিও চ্যাটবটগুলি জীবনকে আরও সহজ করে তুলতে পারে তবে তারা উল্লেখযোগ্য ঝুঁকিও উপস্থাপন করতে পারে। মানসিক স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা অ্যালার্ম বাজছেন “চ্যাটজিপিটি সাইকোসিস” বা “এআই সাইকোসিস” নামে পরিচিত একটি ক্রমবর্ধমান ঘটনা সম্পর্কে, যেখানে চ্যাটবটগুলির সাথে গভীর ব্যস্ততা মারাত্মক মানসিক সঙ্কটকে জ্বালানী দেয়।
“এই ব্যক্তিদের মানসিক অসুস্থতার পূর্বের ইতিহাস নাও থাকতে পারে, তবে চ্যাটবোটের সাথে নিমজ্জনিত কথোপকথনের পরে তারা বিভ্রান্তি, প্যারানোয়া বা অন্যান্য বিকৃত বিশ্বাসের বিকাশ করে,” টেস কুইসেনবেরিএকজন চিকিত্সক সহকারী এ সাইকিয়াট্রি বিশেষজ্ঞ দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ার উপকূলীয় ডিটক্সপোস্টটি বলেছে।
“এর পরিণতিগুলি গুরুতর হতে পারে, অনৈচ্ছিক মনোরোগ বিশেষজ্ঞ, ভাঙা সম্পর্ক এবং মর্মান্তিক ক্ষেত্রে স্ব-ক্ষতি বা সহিংস কাজ সহ।”
“এআই সাইকোসিস” কোনও সরকারী চিকিত্সা নির্ণয় নয় – এটি কোনও নতুন ধরণের মানসিক অসুস্থতাও নয়।
বরং, কুইসেনবেরি এটিকে “বিদ্যমান দুর্বলতাগুলি প্রকাশের জন্য নতুন উপায়ে” এর সাথে তুলনা করে।
তিনি উল্লেখ করেছেন যে চ্যাটবটগুলি অত্যন্ত আকর্ষক এবং সম্মত হতে নির্মিত, যা একটি বিপজ্জনক প্রতিক্রিয়া লুপ তৈরি করতে পারে, বিশেষত ইতিমধ্যে যারা লড়াই করে চলেছে তাদের জন্য।
বটগুলি কোনও ব্যক্তির সবচেয়ে খারাপ ভয় এবং একটি প্ররোচিত, আত্মবিশ্বাসী এবং অক্লান্ত কণ্ঠের সাথে সবচেয়ে অবাস্তব বিভ্রান্তিগুলিকে আয়না করতে পারে।
কুইনবেরি ব্যাখ্যা করেছিলেন, “চ্যাটবট, একজন হ্যাঁ মানুষ হিসাবে অভিনয় করে, বাস্তব-বিশ্বের সামাজিক মিথস্ক্রিয়াটির সংশোধনমূলক প্রভাব ছাড়াই বিকৃত চিন্তাকে শক্তিশালী করে,” কুইনবেরি ব্যাখ্যা করেছিলেন। “এটি ব্যবহারকারী এবং মেশিনের মধ্যে একটি ‘প্রযুক্তিগত ফোলি à ডিউক্স’ বা একটি ভাগ করা বিভ্রান্তি তৈরি করতে পারে” “
14 বছর বয়সী ফ্লোরিডার ছেলের মা যিনি গত বছর নিজেকে হত্যা করেছিলেন, তিনি একটি আজীবন “গেম অফ থ্রোনস” চ্যাটবোটকে তার মৃত্যুর জন্য দোষ দিয়েছেন যা অভিযোগ করেছে যে তাকে তার কাছে “বাড়ি ফিরে” আসতে বলেছিল।
নবম শ্রেণির একজন এআই-উত্পাদিত চরিত্র “ড্যানি” এর প্রেমে পড়েছিলেন এবং তিনি নিজেকে অন্যের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করার সাথে সাথে আত্মঘাতী চিন্তাভাবনা প্রকাশ করেছিলেন, মা মামলা দায়ের করেছিলেন।
এবং অটিজম স্পেকট্রামের একজন 30 বছর বয়সী ব্যক্তি, যার মানসিক অসুস্থতার পূর্বের কোনও নির্ণয় ছিল না, ম্যানিক এপিসোডগুলি ভোগ করার পরে মে মাসে দু’বার হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন।
চ্যাটজিপ্টের জবাবগুলি দ্বারা জ্বালানী, তিনি নিশ্চিত হয়ে উঠলেন যে তিনি সময় বাঁকতে পারেন।
কুইসেনবেরি বলেছিলেন, “একজন মানব থেরাপিস্টের বিপরীতে, যিনি অস্বাস্থ্যকর বিবরণকে চ্যালেঞ্জ জানাতে এবং ধারণ করার জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত, একটি চ্যাটবট প্রায়শই কল্পনা এবং মহিমা ধারণাগুলি জড়িত করে,” কুইনবেরি বলেছিলেন।
“এটি সম্মত হতে পারে যে পরবর্তী মশীহ হিসাবে ব্যবহারকারীর একটি divine শ্বরিক মিশন রয়েছে,” তিনি যোগ করেছেন। “এটি এমন বিশ্বাসকে প্রশস্ত করতে পারে যা অন্যথায় বাস্তব জীবনের সামাজিক প্রেক্ষাপটে প্রশ্ন করা হবে।”
চ্যাটবটগুলির সাথে মিথস্ক্রিয়া থেকে উদ্ভূত বিপজ্জনক আচরণের প্রতিবেদনগুলি ওপেনএআইয়ের মতো সংস্থাগুলিকে ব্যবহারকারীদের জন্য মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষা বাস্তবায়নে উত্সাহিত করেছে।
চ্যাটজিপিটি নির্মাতা এই সপ্তাহে স্বীকার করেছেন যে এটি “সর্বদা এটি সঠিকভাবে পায় না” এবং ব্যবহারকারীদের দীর্ঘ সেশনের সময় বিরতি নিতে উত্সাহিত করার পরিকল্পনা প্রকাশ করেছে। চ্যাটবটগুলি “উচ্চ-অংশীদার ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তগুলি” ওজন এড়াতে এবং “ভিত্তিযুক্ত সততার সাথে প্রতিক্রিয়া জানানোর” পরিবর্তে সহায়তা সরবরাহ করবে।
“এমন কিছু উদাহরণ রয়েছে যেখানে আমাদের 4o মডেল বিভ্রান্তি বা সংবেদনশীল নির্ভরতার লক্ষণগুলি স্বীকৃতি দেওয়ার ক্ষেত্রে সংক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছিল,” ওপেনই একটি সোমবার নোট লিখেছেন। “বিরল হলেও, আমরা আমাদের মডেলগুলি উন্নত করতে চলেছি এবং মানসিক বা মানসিক সঙ্কটের লক্ষণগুলি আরও ভালভাবে সনাক্ত করার জন্য সরঞ্জামগুলি বিকাশ করছি যাতে চ্যাটজিপ্ট যথাযথভাবে প্রতিক্রিয়া জানাতে পারে এবং প্রয়োজনে প্রমাণ-ভিত্তিক সংস্থানগুলিতে লোককে নির্দেশ করতে পারে।”
“এআই সাইকোসিস” প্রতিরোধের জন্য ব্যক্তিগত সতর্কতা এবং দায়িত্বশীল প্রযুক্তির ব্যবহার প্রয়োজন, কুইসেনবেরি বলেছিলেন।
মিথস্ক্রিয়ায় সময়সীমা নির্ধারণ করা গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষত আবেগগতভাবে দুর্বল মুহুর্তগুলিতে বা গভীর রাতে। ব্যবহারকারীদের অবশ্যই তাদের মনে করিয়ে দিতে হবে যে চ্যাটবটগুলির সত্যিকারের বোঝাপড়া, সহানুভূতি এবং বাস্তব-বিশ্বের জ্ঞানের অভাব রয়েছে। তাদের উচিত মানুষের সম্পর্কের দিকে মনোনিবেশ করা এবং যখন প্রয়োজন হয় তখন পেশাদার সহায়তা নেওয়া উচিত।
“এআই প্রযুক্তি যেহেতু আরও পরিশীলিত এবং নির্বিঘ্নে আমাদের জীবনে একীভূত হয়ে ওঠে, তাই আমরা এটি একটি সমালোচনামূলক মানসিকতার সাথে যোগাযোগ করা, আমাদের মানসিক সুস্থতাটিকে অগ্রাধিকার দেওয়া এবং নৈতিকতার পক্ষে পরামর্শ দেওয়া অত্যাবশ্যক
জড়িততা এবং লাভের আগে ব্যবহারকারীর সুরক্ষা দেয় এমন নির্দেশিকা, “কুইনবেরি বলেছিলেন।
‘এআই সাইকোসিস’ এর ঝুঁকির কারণগুলি
যেহেতু “এআই সাইকোসিস” আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহীত মেডিকেল শর্ত নয়, তাই স্ক্রিনিং বা নির্দিষ্ট চিকিত্সার পদ্ধতির জন্য কোনও প্রতিষ্ঠিত ডায়াগনস্টিক মানদণ্ড, প্রোটোকল নেই।
তবুও, মানসিক স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বেশ কয়েকটি ঝুঁকির কারণ চিহ্নিত করেছেন।
- প্রাক-বিদ্যমান দুর্বলতা: “সিজোফ্রেনিয়া বা বাইপোলার ডিসঅর্ডারের মতো মনোবিজ্ঞানের ব্যক্তিগত বা পারিবারিক ইতিহাসযুক্ত ব্যক্তিরা সর্বোচ্চ ঝুঁকিতে রয়েছেন,” কুইনবেরি বলেছিলেন। “ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্যগুলি যা কাউকে সামনের বিশ্বাসের প্রতি সংবেদনশীল করে তোলে, যেমন সামাজিক বিশৃঙ্খলা, দুর্বল সংবেদনশীল নিয়ন্ত্রণ বা একটি অত্যধিক সক্রিয় কল্পনা জীবনের দিকে ঝোঁক, ঝুঁকি বাড়ায়।”
- একাকীত্ব এবং সামাজিক বিচ্ছিন্নতা: “যে লোকেরা নিঃসঙ্গ বা কোনও সহচর খুঁজছেন তারা মানব সংযোগের বিকল্প হিসাবে চ্যাটবোটে পরিণত হতে পারেন,” কুইনবেরি বলেছিলেন। “চ্যাটবোটের অবিরাম শোনার এবং ব্যক্তিগতকৃত প্রতিক্রিয়া সরবরাহ করার ক্ষমতা গভীর, অর্থবহ সম্পর্কের একটি মায়া তৈরি করতে পারে, যা পরে সংবেদনশীল নির্ভরতা এবং বিভ্রান্তিকর চিন্তার উত্স হয়ে উঠতে পারে।”
- অতিরিক্ত ব্যবহার: “চ্যাটবোটের সাথে ব্যয় করা সময়ের পরিমাণ একটি প্রধান কারণ,” কুইসেনবেরি বলেছিলেন। “সর্বাধিক সম্পর্কিত মামলার মধ্যে এমন ব্যক্তিদের জড়িত যারা এআইয়ের সাথে যোগাযোগ করতে প্রতিদিন ঘন্টা ব্যয় করে, একটি ডিজিটাল বিশ্বে সম্পূর্ণ নিমগ্ন হয়ে ওঠে যা তাদের বিকৃত বিশ্বাসকে আরও শক্তিশালী করে।”
সতর্কতা লক্ষণ
কুইসেনবেরি বন্ধু এবং পরিবারের সদস্যদের এই লাল পতাকাগুলি দেখার জন্য উত্সাহ দেয়।
- এআই সিস্টেমগুলির সাথে অতিরিক্ত সময় ব্যয় করা
- রিয়েল-ওয়ার্ল্ড সামাজিক মিথস্ক্রিয়া এবং প্রিয়জনদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্নতা থেকে প্রত্যাহার
- একটি দৃ strong ় বিশ্বাস যে এআই সংবেদনশীল, একটি দেবতা বা একটি বিশেষ উদ্দেশ্য আছে
- চ্যাটবোট প্রতিক্রিয়া দ্বারা জ্বালানী বলে মনে হয় এমন ফ্রঞ্জ মতাদর্শ বা ষড়যন্ত্র তত্ত্বগুলির সাথে বর্ধিত আবেশ
- মেজাজ, ঘুম বা আচরণে পরিবর্তন যা ব্যক্তির অপ্রচলিত
- প্রধান সিদ্ধান্ত গ্রহণ, যেমন একটি চাকরি ছেড়ে দেওয়া বা কোনও সম্পর্ক শেষ করা, চ্যাটবোটের পরামর্শের ভিত্তিতে
চিকিত্সা বিকল্প
কুইসেনবেরি বলেছিলেন যে প্রথম পদক্ষেপটি চ্যাটবোটের সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করা বন্ধ করা।
অ্যান্টিসাইকোটিক ওষুধ এবং জ্ঞানীয় আচরণগত থেরাপি উপকারী হতে পারে।
“একজন থেরাপিস্ট রোগীকে মেশিনের সাথে সহ-নির্মিত বিশ্বাসকে চ্যালেঞ্জ করতে সহায়তা করবে, একটি ধারণা ফিরে পেতে
বাস্তবতা এবং স্বাস্থ্যকর মোকাবিলার প্রক্রিয়া বিকাশের, “কুইনবেরি বলেছিলেন।
পারিবারিক থেরাপি পুনর্নির্মাণের সম্পর্কের জন্য সহায়তা সরবরাহ করতে সহায়তা করতে পারে।
আপনি যদি আত্মঘাতী চিন্তাভাবনার সাথে লড়াই করে যাচ্ছেন বা মানসিক স্বাস্থ্য সংকট অনুভব করছেন এবং নিউ ইয়র্ক সিটিতে বাস করছেন, আপনি নিখরচায় এবং গোপনীয় সংকট পরামর্শের জন্য 888-NYC-WELL কল করতে পারেন। আপনি যদি পাঁচটি বোরোর বাইরে থাকেন তবে আপনি আত্মহত্যা ও সংকট লাইফলাইন পৌঁছাতে 988 ডায়াল করতে পারেন বা সুইসাইডপ্রিভেনশনলাইফলাইন.অর্গে যেতে পারেন।