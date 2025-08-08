চ্যাটজিপ্ট এখন ব্যক্তিত্বের প্রিসেটগুলির সাথে আসে – এবং 3 টি অন্যান্য আপগ্রেড যা আপনি মিস করেছেন

জেডডনেটের মূল গ্রহণযোগ্যতা:
- ওপেনএআই চ্যাটজিপিটি কাস্টমাইজেশন আপডেটগুলি চালু করেছে।
- ব্যবহারকারীরা চ্যাট রঙ এবং ব্যক্তিত্ব চয়ন করতে পারেন।
- সমস্ত ব্যবহারকারী (এমনকি বিনামূল্যে) এখন উন্নত ভয়েস মোডে অ্যাক্সেস করতে পারে।
ওপেনএআই এর বৃহত্তম পণ্য লঞ্চ সপ্তাহগুলির মধ্যে একটি রয়েছে, এর উচ্চ প্রত্যাশিত ওপেন সোর্স মডেলগুলি, জিপিটি-ওএস -120 বি এবং জিপিটি-এসএস -20 বি এবং জিপিটি -5 প্রকাশ করছে। বৃহত্তর ভাষার মডেলগুলির (এলএলএম) ডলারের মধ্যে সমাহিত করা সহায়ক চ্যাটজিপিটি বৈশিষ্ট্য যা কাস্টমাইজেশন বিকল্পগুলি যুক্ত করে যা চ্যাটজিপিটি অভিজ্ঞতাটিকে আরও উপভোগ্য করে তুলতে পারে।
বৃহস্পতিবার ওপেনাইয়ের গ্রীষ্মকালীন আপডেটের ইভেন্টে, সংস্থাটি চ্যাটজিপিটি চ্যাটগুলির জন্য একটি রঙ চয়ন করার ক্ষমতা যুক্ত করেছে, কাস্টম নির্দেশাবলী বৈশিষ্ট্যটি ব্যবহার করার সময় নতুন ব্যক্তিত্ব থেকে চয়ন করুন, আরও সহজেই আপনার গুগল উত্পাদনশীলতা অ্যাপ্লিকেশনগুলিকে সংযুক্ত করুন এবং উন্নত ভয়েস মোডের সাথে আরও ভাল যোগাযোগ করুন।
বৈশিষ্ট্যগুলির ক্ষমতা এবং কীভাবে সেগুলি অ্যাক্সেস করবেন তার সম্পূর্ণ ওভারভিউয়ের জন্য নীচে পড়া চালিয়ে যান।
চ্যাটজিপ্ট চ্যাট রঙ বিকল্প
সম্ভবত সবচেয়ে স্ব-ব্যাখ্যামূলক বৈশিষ্ট্য দিয়ে শুরু করে, আপনি এখন আপনার চ্যাটগুলির জন্য একটি রঙ চয়ন করতে পারেন। এই বিকল্পটি সবার জন্য উপলব্ধ, তবে প্রদত্ত ব্যবহারকারীদের জন্য কয়েকটি এক্সক্লুসিভ বিকল্প উপলব্ধ। যদিও এটি চ্যাটজিপিটি -র মধ্যে আপনার উত্পাদনশীলতা মূলত পরিবর্তন করবে না, এটি অভিজ্ঞতাটিকে আরও উপভোগ্য বা আপনার নান্দনিক পছন্দগুলির সাথে মেলে আরও ভাল করে তুলতে পারে।
কাস্টম নির্দেশাবলীতে নতুন ব্যক্তিত্ব।
2023 এপ্রিল এ চালু করা কাস্টম নির্দেশাবলী, ব্যবহারকারীদের পছন্দগুলি সেট করতে দেয় যে কীভাবে চ্যাটজিপ্ট প্রতিক্রিয়া উত্পন্ন করে তা দর্জি পছন্দ করে। এখন, ওপেনাই চারটি প্রিসেট ব্যক্তিত্বের একটি গবেষণা পূর্বরূপ চালু করেছে: কাস্টম নির্দেশাবলীর অভিজ্ঞতায় উপলব্ধ সিনিক, রোবট, শ্রোতা এবং এনইআরডি। ব্যক্তিত্বগুলি কীভাবে চ্যাটজিপ্ট ব্যবহারকারীদের সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করে, চ্যাটবোটকে বিভিন্ন সুর দেয় যা আপনার প্রয়োজন এবং যোগাযোগের শৈলীর সাথে আরও ভাল মেলে। উদাহরণস্বরূপ, ওপেনাই বলেছেন যে কিছু কিছু সংক্ষিপ্ত এবং পেশাদার, অন্যরা কিছুটা ব্যঙ্গাত্মক।
ব্যক্তিত্বগুলি সমস্ত ব্যবহারকারীর জন্য উপলব্ধ, অপ্ট-ইন এবং আপনার কাস্টমাইজ চ্যাটজিপিটি সেটিংসে যে কোনও সময় সামঞ্জস্যযোগ্য।
আরও সহজেই জিমেইল এবং গুগল ক্যালেন্ডার সংযুক্ত করুন
চ্যাটজিপিটি কেবলমাত্র আপনি যে তথ্যটি খাওয়ান তার মতোই সহায়ক এবং সেই কারণে, সংস্থাটি সম্প্রতি এমন সংযোগকারীদের উন্মোচন করেছে যা এটিকে আপনার অভ্যন্তরীণ ডেটা দেওয়া সহজ করে তোলে। এখন, একবার কোনও ব্যবহারকারী একবার জিমেইল, গুগল ক্যালেন্ডার এবং গুগল পরিচিতি সংযোগকারীগুলি সক্ষম করে, চ্যাটজিপিটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে জানে যে কখন তাদের উত্তরটিতে কল করতে হবে, সেগুলি ম্যানুয়ালি তাদের নির্বাচন করার প্রয়োজনীয়তা দূর করে। এটি প্রথম সপ্তাহের প্রথম দিকে প্রো ব্যবহারকারীদের কাছে চালু হচ্ছে।
লাইভ স্ট্রিম ডেমোতে, ব্যবহারকারী চ্যাটজিপিটিকে পরের দিনের জন্য তাদের সময়সূচী পরিকল্পনা করতে দেয় এবং চ্যাটজিপিটি ফ্রি সময় খুঁজে পেতে এবং কী করতে হবে সে সম্পর্কে পরামর্শ দেওয়ার জন্য গুগল ক্যালেন্ডার এবং জিমেইলকে রেফারেন্স করতে সক্ষম হয়েছিল।
ভয়েস উন্নতি
উন্নত ভয়েস মোড এখন ব্যবহারকারীর সাথে আরও ভালভাবে খাপ খাইয়ে নিতে পারে, ব্যবহারকারীর নির্দেশাবলী আরও ভালভাবে বোঝা এবং মুহুর্তে ব্যবহারকারীর বক্তৃতা শৈলীতে সামঞ্জস্য করা। তবে সবচেয়ে বড় আপডেটটি হ’ল এটি প্রথমবারের মতো নিখরচায় ব্যবহারকারীদের সহ সবার জন্য উপলব্ধ। প্রদত্ত ব্যবহারকারীরা এখনও অনেক বেশি ব্যবহারের সীমাবদ্ধতার সুবিধা নিতে সক্ষম হবেন, সুতরাং আপনি যদি আমার মতো প্রতিদিন এটির উপর নির্ভর করেন তবে সাবস্ক্রিপশনটি এখনও বোঝা যায়। ফলস্বরূপ, ওপেনএআই 30 দিনের মধ্যে স্ট্যান্ডার্ড ভয়েস মোড অবসর নিচ্ছে।
শেষ অবধি, ভয়েস এখন কাস্টম জিপিটিগুলিতে উপলব্ধ হবে।
