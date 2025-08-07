চ্যাটজিপ্ট ওপেনএআই, জিপিটি -5 চালু করে

ওপেনএআই বৃহস্পতিবার তার জিপিটি -5 কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা মডেল চালু করেছে, প্রযুক্তির সর্বাধিক প্রত্যাশিত সংস্করণ যা ২০২২ সালের নভেম্বরে চ্যাটজিপিটি চালু করার সময় বিশ্বের দ্বারা পরিচিত হয়ে ওঠে।
ওপেনএআই জিপিটি মডেলগুলি চ্যাটজিপিটি-র পিছনে এআই প্রযুক্তি, এবং জিপিটি -5 সংস্থার সমস্ত 700 মিলিয়ন চ্যাটবট ব্যবহারকারীদের জন্য উপলব্ধ করা হবে, ওপেনাই জানিয়েছে।
বড় প্রশ্নটি হ’ল যে সাধারণ এআই উন্মত্ততা শুরু করা সংস্থাটি এই উন্নয়নগুলি বাড়াতে বিনিয়োগকারী বিশাল অঙ্কের অর্থকে ন্যায়সঙ্গত করার জন্য ব্যবসায়িক স্তরের ব্যবহারকারীদের আকর্ষণ করে এমন উল্লেখযোগ্য প্রযুক্তিগত অগ্রগতির প্রচার করতে সক্ষম হবে কিনা।
লঞ্চটি এআই সেক্টরের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মুহুর্তে ঘটে। বিশ্বের বৃহত্তম এআই বিকাশকারীরা – ওপেনাইকে সমর্থন করে এমন বর্ণমালা, মেটা, অ্যামাজন এবং মাইক্রোসফ্ট – হাজার হাজার এআই ডেটা প্রসেসিং পাওয়ার প্ল্যান্টের ব্যয় পরিশোধের জন্য নাটকীয়ভাবে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করেছে, বিনিয়োগকারীদের প্রত্যাশা তৈরি করে যে এই প্রচেষ্টাটি বড় রিটার্ন তৈরি করবে। সব মিলিয়ে এই চারটি সংস্থা এই অর্থবছরে প্রায় 400 বিলিয়ন ডলার প্রযুক্তিতে বিনিয়োগ করবে বলে আশা করছে।
ওপেনএআই এখন কর্মচারীদের $ 500 বিলিয়ন রেটিং দিয়ে অর্থ গ্রহণের অনুমতি দেওয়ার জন্য প্রাথমিক আলোচনায় রয়েছে, এটি 300 বিলিয়ন ডলারের বাজার মূল্য থেকে একটি বড় অগ্রিম। এআইয়ের প্রধান গবেষকরা এখন একটি 100 মিলিয়ন ডলার বোনাস পান।
অর্থনৈতিক সম্পাদক নোয়া স্মিথ বলেছেন, “এখনও অবধি, এআইয়ের সাথে সংস্থাগুলির ব্যয়গুলি বেশ দুর্বল ছিল, অন্যদিকে এআই -তে গ্রাহক ব্যয় বেশ শক্তিশালী হয়েছে কারণ লোকেরা চ্যাটজিপ্টের সাথে কথা বলতে পছন্দ করে,” বলেছেন অর্থনৈতিক সম্পাদক নোয়া স্মিথ। “তবে আইএর সাথে গ্রাহক ব্যয় কেবল এআই তারিখ কেন্দ্রগুলিতে ফেলে দেওয়া সমস্ত অর্থকে ন্যায়সঙ্গত করার পক্ষে যথেষ্ট হবে না।”
ওপেনই জিপিটি -5 এর ব্যবসায়িক প্রোওয়ারদের উপর জোর দিচ্ছে। সফটওয়্যার বিকাশের পাশাপাশি সংস্থাটি জানিয়েছে যে জিপিটি -5 লিখিত, স্বাস্থ্য এবং অর্থ-সম্পর্কিত পরামর্শগুলিতে দাঁড়িয়েছে।
সাংবাদিকরা ওপেনএআইয়ের সিইও স্যাম আল্টম্যান বলেছেন, “জিপিটি -5 সত্যিই প্রথমবারের মতো আমি মনে করি যে আমাদের প্রধান মডেলগুলির মধ্যে একটি বৈধ বিশেষজ্ঞ, ডক্টরাল স্তরের বিশেষজ্ঞের কাছ থেকে কিছু জিজ্ঞাসা করবে বলে মনে হচ্ছে।”
“তিনি করতে পারেন এমন একটি দুর্দান্ত কাজ হ’ল আপনার জন্য ভাল তাত্ক্ষণিক সফ্টওয়্যার লিখতে হবে This এই অন-ডিমান্ড সফ্টওয়্যার ধারণাটি একটি বৈশিষ্ট্য যা জিপিটি -5 বয়সকে সংজ্ঞায়িত করবে।”
প্রধান সফল ব্যবস্থাগুলির মধ্যে একটি হ’ল জিপিটি -5 এর জন্য জিপিটি -4 এর অগ্রগতি পূর্ববর্তী গবেষণা পরীক্ষাগার উন্নতির মতো একই স্তরে রয়েছে কিনা। প্রথম মূল্যায়নকারীদের মধ্যে দু’জন রয়টার্সকে বলেছিলেন যে নতুন মডেল তাদের বিজ্ঞান এবং গণিতের সমস্যাগুলি কোডিং এবং সমাধান করার দক্ষতার সাথে তাদের মুগ্ধ করেছে, তারা বিশ্বাস করে যে জিপিটি -4 এর জিপিটি -4 লিপটি পূর্ববর্তী ওপেনএআইয়ের উন্নতির চেয়ে বড় ছিল না।
আরও চিন্তা
প্রায় তিন বছর আগে, চ্যাটজিপ্ট বিশ্বকে জেনারেটর এআই, ঝলমলে ব্যবহারকারীরা মানুষের মতো গদ্য এবং কবিতা লেখার দক্ষতার সাথে ঝলমলে করে, দ্রুত সর্বকালের দ্রুততম বৃদ্ধির অ্যাপ্লিকেশনগুলির মধ্যে একটি হয়ে ওঠে।
২০২৩ সালের মার্চ মাসে ওপেনএআই জিপিটি -৪ এর প্রবর্তনের সাথে চ্যাটজিপিটি চালিয়ে যায়, একটি বৃহত ভাষার মডেল যা বুদ্ধিমত্তার দিক থেকে দুর্দান্ত জাম্প দেয়।
জিপিটি -4 জাম্পটি আরও কম্পিউটিং এবং ডেটা পাওয়ারের উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছিল এবং সংস্থাটি “স্কেল বৃদ্ধি” একইভাবে বর্ধিত এআই মডেলগুলির দিকে পরিচালিত করার প্রত্যাশা করেছিল।
তবে ওপেনাইয়ের স্কেল বৃদ্ধিতে সমস্যা ছিল। সমস্যাগুলির মধ্যে একটি হ’ল সেই ডেটা বাধা যা সংস্থাটি জুড়ে এসেছিল এবং ওপেনএআইয়ের প্রাক্তন প্রধান বিজ্ঞানী ইলিয়া সুতস্কেভার গত বছর বলেছিলেন যে প্রসেসিং ক্ষমতা বাড়লেও তথ্যের পরিমাণ ছিল না।
তিনি এই বিষয়টি উল্লেখ করেছেন যে বৃহত ভাষার মডেলগুলি পুরো ইন্টারনেটকে স্কোর করে এমন বিশাল ডেটা সেটগুলিতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এবং এআই ল্যাবরেটরিজগুলিতে মানুষের দ্বারা উত্পাদিত প্রচুর পরিমাণে পাঠ্য তথ্যের জন্য অন্য কোনও বিকল্প নেই।
তথ্যের অভাব ছাড়াও, আরেকটি সমস্যা হ’ল বড় মডেলের “প্রশিক্ষণ মৃত্যুদণ্ড” সিস্টেমের জটিলতার কারণে হার্ডওয়্যার -প্ররোচিত ব্যর্থতা হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে এবং গবেষকরা মৃত্যুদন্ড কার্যকর করার শেষ অবধি মডেলগুলির চূড়ান্ত পারফরম্যান্স জানেন না, যা কয়েক মাস সময় নিতে পারে।
একই সময়ে, ওপেনাই “টেস্ট টাইম কম্পিউটিং” নামে পরিচিত একটি স্মার্ট এআইয়ের জন্য আরও একটি উপায় আবিষ্কার করেছিল, এআই মডেলকে প্রতিটি প্রশ্নের মধ্যে কম্পিউটার পাওয়ার “চিন্তাভাবনা” এ আরও বেশি সময় ব্যয় করার একটি উপায়, তাকে গণিত বা জটিল ক্রিয়াকলাপগুলির মতো চ্যালেঞ্জিং কাজগুলি সমাধান করার অনুমতি দেয় যা যুক্তিযুক্ত যুক্তি এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজন হয়।
জিপিটি -5 রাউটার হিসাবে কাজ করে, অর্থাত্ যদি কোনও ব্যবহারকারী জিপিটি -5 কে একটি বিশেষ সমস্যা জিজ্ঞাসা করে তবে তিনি প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য পরীক্ষার সময় কম্পিউটিং ব্যবহার করবেন।
এই প্রথম সাধারণ জনগণের ওপেনএআই টেস্টিং টাইম কম্পিউটিং প্রযুক্তিতে অ্যাক্সেস থাকবে।