চ্যানেল 4 স্টিভেন মোফাত নাটকের 10 ডাউনিং স্ট্রিটের ভিতরে যাচ্ছে

শার্লক লেখক স্টিভেন মোফাত চ্যানেল 4 এর জন্য একটি নাটক সিরিজে 10 ডাউনিং স্ট্রিটে দরজা খুলছেন।
যুক্তরাজ্যের সর্বাধিক বিখ্যাত আবাসনের বিষয় হবে সংখ্যা 10যা মোফাতের আইটিভি স্টুডিওর মালিকানাধীন প্রযোজনা হাউস, হার্টসউড ফিল্মস থেকে আসে।
শো, বাস্তবে, একটি উপরের তলায়-স্টাইল নাটকটি সম্পত্তির অভ্যন্তরে অনেক লোকের ক্রিয়াকলাপের দিকে তাকিয়ে, যা তাদের শর্তাবলী চলাকালীন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এবং তাদের পরিবারকে রাখে। রাজনীতি বাদ দেওয়া হবে কারণ মোফাত বাড়িটি তৈরি করা কাল্পনিক ব্যক্তিত্বগুলিতে মনোনিবেশ করে।
সংক্ষিপ্তসার অনুসারে: “10 ডাউনিং স্ট্রিট। অ্যাটিকের একজন প্রধানমন্ত্রী রয়েছেন, বেসমেন্টে একটি কফি বার এবং রোম্যান্স, সংকট এবং হৃদয় বিদারক একটি ওয়ালপেপারড গোলকধাঁধা রয়েছে।
“সরকার কাল্পনিক হবে, তবে সমস্যাগুলি আসল হবে। আমরা কোন দলটি ক্ষমতায় রয়েছেন তা আমরা কখনই জানতে পারি না, কারণ একবার পুরো বিশ্ব ফ্যানকে আঘাত করে। বিড়াল। “
মোফাত, যার ক্রেডিট অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ডাক্তার হু এবং কাপলিংতার স্ত্রী এবং হার্টসউডের সহ-চিফ, স্যু ভার্টুয়ের পাশাপাশি লরেন্সের সাথে প্রযোজনা করবে (শয়তানের সময়, তরুণ অপরাধীরা) প্রযোজক হিসাবে। পরিচালক হলেন বেন পামার (ডগলাস বাতিল করা হয়েছে, ইনবেটউইনার্স)। চ্যানেল 4 নাটকের ভারপ্রাপ্ত প্রধান গওয়ের লয়েড কমিশন করেছেন সংখ্যা 10।
হার্টসউড আইটিভি স্টুডিওগুলির সহযোগিতায় উত্পাদন করবে, যার আন্তর্জাতিক বিতরণ অধিকার রয়েছে। কাস্টিং এবং লঞ্চের বিশদগুলি “যথাযথভাবে” অনুসরণ করবে।
ভার্টু ড সংখ্যা 10 “স্টিভেনের জন্য প্যাশন প্রজেক্ট” ছিল: “তিনি বলেছেন যে বিশ্বের তিনটি বিখ্যাত দরজা রয়েছে: তিনি 221 বি বাকের স্ট্রিট এবং দ্য টার্ডিস করেছেন – এখন তিনি আসলটি করতে চলেছেন।”
চ্যানেল 4 এর লয়েড বলেছেন: “আমরা আনতে পেরে শিহরিত সংখ্যা 10 চ্যানেল 4 এ, স্টিভেন মোফাতের ব্যতিক্রমী মন এবং হার্টসউড ফিল্মসের পাওয়ার হাউস টিমের ব্যতিক্রমী মন থেকে একটি সাহসী, উজ্জ্বল এবং মজাদার নতুন নাটক। সংখ্যা 10 বিশ্বের সবচেয়ে আইকনিক রাজনৈতিক আবাসগুলির দরজার পিছনে একটি বিরল ঝলক দেবে যা দর্শকদের নেতৃত্বের উচ্চ-দফতরের সিদ্ধান্তগুলি থেকে কর্মীদের জীবনযাত্রায় যারা বাড়িটি চালিয়ে যায় তাদের জীবনে নিয়ে যাবে। জাতির নাটকের একটি রাজ্যে একটি অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ এবং বিনোদনমূলক মোড়। “
অর্ডারটি এডিনবার্গ টিভি উত্সবের প্রথম সকালে আসে।