চ্যান 2024: দক্ষিণ আফ্রিকা আলজেরিয়া হোল্ড হিসাবে প্রতিযোগিতায় ফিরে উগান্ডা

শুক্রবার কমপালার নেলসন ম্যান্ডেলা জাতীয় স্টেডিয়ামে গিনির বিপক্ষে ৩-০ ব্যবধানে জয় নিয়ে উগান্ডার হোম-ভিত্তিক ক্রেনগুলি তাদের চ্যানকে ২০২৪ সালের আশা বাঁচিয়ে রেখেছে।

রিগান এমপান্দে, অ্যালান ওকেলো এবং প্রয়াত বিকল্প আহিম্বিসিবুয়ের গোলগুলি কোচ মরলি বাইকওয়াসোর পক্ষে তিনটি পয়েন্ট অর্জন করেছে।

ডেনিস কিগগুন্দু প্রতিস্থাপনকারী গোলরক্ষক জোয়েল মুটাকুবওয়া সহ আলজেরিয়ার কাছে তাদের উদ্বোধনী পরাজয় থেকে স্বাগতিকরা ছয়টি পরিবর্তন করেছে।

গিনি আরও উজ্জ্বল শুরু করেছিলেন, মুতাকুব্বাকে মন্ত্রিপরিষদের কায়ায়তের হেডার থেকে প্রথম দিকে বাঁচাতে বাধ্য করেছিলেন, যখন ড্রেম আরেকজনের সাথে কাছে গিয়েছিলেন।

উগান্ডা খেলায় স্থির হয়ে অর্ধ ঘন্টা চিহ্নের দিকে এগিয়ে যায় যখন এমপান্দে একটি চতুর সেট-পিস পদক্ষেপ থেকে বেরিয়ে আসে।

ওকেলো তারপরে গিনির জন্য আরও সমস্যা সৃষ্টি করেছিল এবং দ্বিতীয়ার্ধে তার পুরষ্কার পেয়েছিল, ভের তার উপর একটি বাজে নিশ্চিত হওয়ার পরে শান্তভাবে পেনাল্টি স্পট থেকে স্কোর করে।

গিনি প্রত্যাবর্তনের জন্য চাপ দিয়েছিল, তবে বশির বাংৌরার কাছ থেকে তাদের সর্বোত্তম প্রচেষ্টা লক্ষ্যটি মিস করেছে।

কাম্পালায় বড় উদযাপনের স্পার্কের জন্য আহিম্বিসিবুয়ে যোগদানের সময়টি সীলমোহর করেছিলেন।

উগান্ডা এখন নাইজারের মুখোমুখি, আর গিনি দক্ষিণ আফ্রিকার সাথে লড়াই করবে।

আরও পড়ুন: চ্যান 2024 – গ্রুপ সি: হোস্ট উগান্ডা যুদ্ধের জন্য যুদ্ধ, আলজেরিয়া প্রাথমিক যোগ্যতার জন্য লক্ষ্য

অন্য গ্রুপ সি টাইতে দক্ষিণ আফ্রিকা গ্রুপের নেতাদের আলজেরিয়াকে ১-১ গোলে ড্র করেছে।

আবডেননর বেলহোসিনি ২৮ তম মিনিটে আলজেরিয়াকে এগিয়ে রেখেছিলেন, তবে থাবিসো কুতুমেলা হাফ-টাইমের ঠিক আগে মোলেফি এনটিএসইইকিউর দলকে তাদের উদ্বোধনী ম্যাচে একটি মূল্যবান পয়েন্ট অর্জনের জন্য সমতল করেছিলেন।

চার পয়েন্টে আলজেরিয়ার সাথে, উগান্ডা এবং গিনি দুটি ম্যাচের পরে তিনটি এবং দক্ষিণ আফ্রিকা একটি খেলায় একটি খেলায়, গ্রুপ সি আরও মোচড় এবং টার্নের জন্য প্রশস্ত উন্মুক্ত রয়ে গেছে।




