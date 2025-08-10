চ্যাপালায় জলবায়ু আজ: রবিবার, আগস্ট 10, 2025 এর পূর্বাভাস

এই রবিবার, 10 আগস্টের জন্য চ্যাপালার আবহাওয়া নির্ধারণ করে যে এটি সকালে 22 ডিগ্রি সহ হালকা বৃষ্টিপাতের সাথে থাকবে এবং সর্বাধিক তাপমাত্রা 25 ডিগ্রিতে পৌঁছে যাবে।
যেমনটি রিপোর্ট করা হয়েছে, আবহাওয়া পশ্চিম বাতাসের সাথে বৃষ্টিপাতের 100% সম্ভাবনা উপস্থাপন করে যা প্রতি ঘন্টা 6 কিলোমিটার গতিতে যাবে।
পরিবর্তে, সর্বনিম্ন তাপমাত্রার জন্য রোগ নির্ণয় 16 ডিগ্রি হতে পারে।
আর্দ্রতার সাথে সম্পর্কিত, এটি প্রায় 68%হবে।
চ্যাপালায় বাকি সপ্তাহের জন্য বর্ধিত পূর্বাভাস
সোমবার, আগস্ট 11, 2025: মাঝারি বৃষ্টিপাত, সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 25 এবং ন্যূনতম তাপমাত্রা 17
মঙ্গলবার, 12 আগস্ট, 2025: খুব শক্তিশালী বৃষ্টি, সর্বাধিক তাপমাত্রা 25 এবং ন্যূনতম তাপমাত্রা 17
বুধবার, 13 আগস্ট, 2025: মাঝারি বৃষ্টি, সর্বোচ্চ 23 তাপমাত্রা এবং 18 এর সর্বনিম্ন তাপমাত্রা
বৃহস্পতিবার, 14 আগস্ট, 2025: মাঝারি বৃষ্টি, সর্বোচ্চ 23 তাপমাত্রা এবং 17 এর সর্বনিম্ন তাপমাত্রা
শুক্রবার, 15 আগস্ট, 2025: মাঝারি বৃষ্টিপাত, সর্বোচ্চ 22 তাপমাত্রা এবং 17 এর সর্বনিম্ন তাপমাত্রা
শনিবার, 16 আগস্ট, 2025: মাঝারি বৃষ্টি, সর্বোচ্চ 24 তাপমাত্রা এবং 17 এর সর্বনিম্ন তাপমাত্রা
রবিবার, আগস্ট 17, 2025: মাঝারি বৃষ্টি, সর্বোচ্চ 23 তাপমাত্রা এবং ন্যূনতম তাপমাত্রা 16
অন্যান্য শহরে আবহাওয়া কেমন হবে?
মাজামিটলায় ক্লাইমা
তপাল্পায় জলবায়ু
গুয়াদালাজারার জলবায়ু
মেক্সিকো সিটিতে জলবায়ু
মন্টেরেতে জলবায়ু
এল সাল্টো জলবায়ু
ত্লাকাপাকের জলবায়ু
টোনালিতে জলবায়ু é
জাপোপানে জলবায়ু
ক্যানকুনে জলবায়ু
পুয়ের্তো ভাল্লার্তায় জলবায়ু
ত্লাজোমুলকো দে জাইগিগায় জলবায়ু
টেপাটিটলান দে মোরেলোসে জলবায়ু