চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ম্যাচের মিনিট মিনিট – এল ফিনান্সিরো

উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ 2025 শুরু হয়! ইউরোপীয় সকার টুর্নামেন্টের এই রাউন্ডের অন্যতম বিশিষ্ট ম্যাচ হ’ল রিয়াল মাদ্রিদ বনাম ম্যানচেস্টার সিটির।

দুটি দল 12 টি গেম অভিনয় করেছে চ্যাম্পিয়ন্স পূর্ববর্তী সংস্করণগুলিতে এবং তিনগুণ ম্যারিংগগুলি প্রতিযোগিতার শহরটিকে সরিয়ে দেয়।

ইউইএফএ চ্যাম্পিয়ন্স লিগ 2025 এর প্রথম নির্মূল পর্বে অন্যান্য সংঘর্ষ রয়েছে, যেমন সান্তি গিমনেজের মিলান এর বিরুদ্ধে Feyenorordআমি দেখতে পেয়েছি যে মেক্সিকান ফুটবলার তার প্রাক্তন দলের বিরুদ্ধে এই টুর্নামেন্টে রসোনেরির সাথে আত্মপ্রকাশ করতে পারেন।

রিয়াল মাদ্রিদ এগারোটি পজিশনে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের প্লে অফকে শ্রেণিবদ্ধ করেছে। (এএফপি)

চ্যাম্পিয়ন্স লিগের প্লে অফসে রিয়াল মাদ্রিদ 1-1 ম্যানচেস্টার সিটি: ম্যাচের মিনিট মিনিট মিনিট

59 ′ ¡ গুওল আর! ভালভার্ড একটি ফ্রি কিক চার্জ করে, বাধা মধ্যে সংঘর্ষ, সেবালোস রিবাউন্ড গ্রহণ করে এবং একটি পাস রাখে এমবাপ্পি সেই ‘রেবানা’ বলটি পিম্পল দিয়ে এবং মাদ্রিদের হয়ে ম্যাচের প্রথম গোলটি পায়।

আর! ভালভার্ড একটি ফ্রি কিক চার্জ করে, বাধা মধ্যে সংঘর্ষ, সেবালোস রিবাউন্ড গ্রহণ করে এবং একটি পাস রাখে সেই ‘রেবানা’ বলটি পিম্পল দিয়ে এবং মাদ্রিদের হয়ে ম্যাচের প্রথম গোলটি পায়। 57 ′ মেরিংগগুলি বলের দখল বজায় রাখে।

54 ′ আতজাদান, এমবাপ্পি ছোট অঞ্চলের কাছে শেষ করেছেন এবং এডারসন বলটি covers েকে রেখেছেন।

51 ′ গেমটি মিডফিল্ডে স্থান নেয়।

46 ′ এত দ্রুত? হাল্যান্ড দ্বিতীয়ার্ধের প্রথম গোলটি তার এবং বলের পোস্টটি অতিক্রম করে।

দ্বিতীয়ার্ধের প্রথম গোলটি তার এবং বলের পোস্টটি অতিক্রম করে। দ্বিতীয়ার্ধ শুরু করুন!

প্রথমার্ধের 45+4 ′ শেষ।

45+3 ′ উড়ে! এমবাপ্পি একটি পাস পরে ছোট অঞ্চলে নিক্ষেপ করার পরে বলটি উড়ে রড্রোতারা কি আবার ক্ষমা করেছিল?

45+2 ′ 11 টি সিটি খেলোয়াড় মাদ্রিদ স্ট্রাইকারের আক্রমণটির বিরুদ্ধে রক্ষা করেছেন।

45 ′ হুইসেল 4 মিনিটের ক্ষতিপূরণ যোগ করে।

43 ′ ভালভার্ডে অঞ্চলটি বাইরে থেকে ডান দিয়ে বলটি হিট করে এবং লক্ষ্যটির খুব কাছে যায়।

42 ′ মেরিংগুলি বলটি পুনরুদ্ধার করে এবং আক্রমণগুলি দিয়ে শুরু করে।

38 ′ রেফারি অনিচ্ছাকৃতভাবে হাল্যান্ডের সাথে সংঘর্ষ করে এবং স্ট্রাইকার মেঝেতে শেষ হয়।

36 ′ আরেকটি সেভ: হাল্যান্ডের শটটি সরিয়ে নেওয়ার জন্য শেষ মুহুর্তে অ্যাসেনসিও ঝাড়ু।

34 ′ এল রিয়াল মাদ্রিদ তিনি তার অঞ্চলে কোণঠাসা এবং যখন তিনি বল ছেড়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন।

তিনি তার অঞ্চলে কোণঠাসা এবং যখন তিনি বল ছেড়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। 32 ′ ‘নাগরিকরা’ বলটি গ্রহণ করে, গর্তগুলি সন্ধান করে, তবে মেরেনগু ডিফেন্সিভ ওয়াল সমস্ত পাস এবং কেন্দ্রগুলি প্রত্যাখ্যান করে।

29 City শহরের প্রথম পরিবর্তন: গ্রিলিশ 10 নম্বর নিয়ে আসে এবং 47 নম্বর সহ ফডেনে প্রবেশ করে

25 ′ সামান্য দ্বারা … ভিনি জুনিয়র এমন একটি অধিকার রাখে যা ক্রসবারকে প্রভাবিত করে।

23 ′ শহরটি আরও চায় এবং ব্রুইন ডান উইংয়ের মধ্য দিয়ে পালাতে এবং কোণার চেষ্টা করে।

22 ′ ভিএআর প্লেটি পরীক্ষা করে এবং রেফারি প্রায় 3 মিনিটের অপেক্ষার পরে লক্ষ্যটি বৈধ করে।

18 ′ ¡গুওলআর! যে ক্ষমা করে দেয় সে হারায় এবং মাদ্রিদের ব্যর্থতার আগে, হাল্যান্ড জন্য প্রথম রাখুন ম্যানচেস্টার সিটি একটি গভার্ডিওল বুক দিয়ে পাস করার পরে।

17 ′ গেমটি মিডফিল্ডে ‘কুল’।

12 ′ প্রতিরক্ষাও আছে! মেন্ডি একটি এডারসন প্রস্থানটিতে চিহ্নহীন এবং প্রতিরক্ষা প্রায় গোল লাইনে লক্ষ্যটি বাধা দেয়।

11 ′ একজন গোলরক্ষক আছে! ছোট্ট এলাকায় এমবাপ্পে শট করা এডারসন।

10 ′ ¡ জায়গা বাইরে আর! ভিনি জুনিয়র ব্রাজিলিয়ান স্ট্রাইকারকে কাটিয়ে ওঠা এডারসনের মুখোমুখি হন, তবে হুইসেলটি কোনও জরিমানা চিহ্নিত করে না এবং উন্নত অবস্থানকে নির্দেশ করে।

আর! ভিনি জুনিয়র ব্রাজিলিয়ান স্ট্রাইকারকে কাটিয়ে ওঠা এডারসনের মুখোমুখি হন, তবে হুইসেলটি কোনও জরিমানা চিহ্নিত করে না এবং উন্নত অবস্থানকে নির্দেশ করে। 8 ′ গেমটির কোনও বিপদ আগমন নেই, পাবলিক বুড়ো মেরিংগস খেলোয়াড়, বিশেষত ভিনি জুনিয়র।

3 ′ ভালভার্দে একটি কেন্দ্রের পরে বলটি আঁকেন, শহরের জন্য প্রথম কর্নার কিক।

1 ′ বলটি রোল করুন এবং প্রথমার্ধটি শুরু করুন।

‘দ্য চ্যাআ্যাম্পিয়নস …’ ম্যানচেস্টার সিটি হাউজের এতিহাদ স্টেডিয়ামে ইউরোপীয় সকার টুর্নামেন্টের স্তবগান শোনাচ্ছে।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগের রিয়াল মাদ্রিদ বনাম ম্যানচেস্টার সিটি: গেমের প্রান্তিককরণগুলি কী কী?

তিনি রিয়াল মাদ্রিদ স্কোয়াডের অধিনায়ক ভালভার্ড হয়ে পরবর্তী ১১ জন খেলোয়াড়ের সাথে মাঠে সিলেটা।

1 ′ কোর্টোইস

8 ′ ভালভার্ডে (সি)

14 ′ টিচৌমেনি

35 ′ অ্যাসেনসিও

8 ′ ক্যামাভেদা

23 ′ মেন্ডি

19 ′ সেবালোস

5 ′ বেলিংহাম

11 ′ রড্রিগো

7 ′ ভিনিসিয়াস জুনিয়র

9 ′ এমবাপ্পি

সিটিডিনোসের প্রতিক্রিয়া হ’ল পরবর্তী প্রান্তিককরণ প্রেরণ করা

31 ′ এডারসন

25 ‘তারা কি

3 ′ ডায়াস

6 ‘আপ

24 ′ গার্ডিওল

5 ′ পাথর

ব্রুইনের 17 ′ (ক্যাপ্টেন)

2 ′ ‘বার্নার্ডো

26 ′ সাভিনহো

10 ′ গ্রিলিশ

9 ′ হাল্যান্ড

রিয়াল মাদ্রিদ বনাম ম্যানচেস্টার সিটি: আপনি চ্যাম্পিয়ন্স লিগের খেলাটি কোথায় সরাসরি দেখছেন?

রিয়াল মাদ্রিদ বনাম ম্যানচেস্টার সিটি 11 ফেব্রুয়ারির এজেন্ডায় ফেব্রুয়ারির চারটি দলের মধ্যে একটি উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ।

স্প্যানিশ সকার ক্লাব প্রতিযোগিতার 16 এর রাউন্ডে টিকিটের জন্য প্রিমিয়ার লিগ দলের মুখোমুখি।

These are the details of the schedule and the transmission sites to watch the game of ‘La ChaaaaaaaaaaLa live on European football Tuesday that cannot be seen on open or pay television:

দিন : মঙ্গলবার, ফেব্রুয়ারি 11

: মঙ্গলবার, ফেব্রুয়ারি 11 সময় : সেন্ট্রাল মেক্সিকো সময়ের 14:00 ঘন্টা

: সেন্ট্রাল মেক্সিকো সময়ের 14:00 ঘন্টা সাইট : এতিহাদ স্টেডিয়াম (কাসা ডেল ম্যান। সিটি)

: এতিহাদ স্টেডিয়াম (কাসা ডেল ম্যান। সিটি) সংক্রমণ: এইচবিও ম্যাক্স স্ট্রিমিং অ্যাপ্লিকেশন

জোসেপ গার্দিওলা ম্যানচেস্টার সিটির কোচ। (ছবি: EFE) (EFE)

রিয়াল মাদ্রিদ বনাম ম্যানচেস্টার সিটি: চ্যাম্পিয়ন্স গেমের সময়সূচী এবং সংক্রমণ

ইউরোপীয় ক্লাব টুর্নামেন্টের প্লে অফগুলি খেলা হয়, একটি প্রথম লেগ এবং একটি ব্যাক 16 এর রাউন্ডে পাসটি সংজ্ঞায়িত করতে।

ইউইএফএ চ্যাম্পিয়ন্স লিগ 2025 ক্যালেন্ডার ইতিমধ্যে পরিচিত এবং প্রতিযোগিতার যোগ্যতা পর্বের দুটি গেম ইতিমধ্যে পরিচিত এবং প্রোগ্রামযুক্ত

নীচে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে রিয়াল মাদ্রিদ বনাম ম্যানচেস্টার সিটির মধ্যে দ্বিতীয় সভার বিবরণ:

দিন : বুধবার, ফেব্রুয়ারী 19

: বুধবার, ফেব্রুয়ারী 19 সময় : সেন্ট্রাল মেক্সিকো সময়ের 14:00 ঘন্টা

: সেন্ট্রাল মেক্সিকো সময়ের 14:00 ঘন্টা সাইট : সান্টিয়াগো বার্নাবিউ (কাসা ডেল রিয়াল মাদ্রিদ)

: সান্টিয়াগো বার্নাবিউ (কাসা ডেল রিয়াল মাদ্রিদ) সংক্রমণ: প্লাটফর্মা ডি স্ট্রিমিং সর্বোচ্চ ডি এইচবিও

কাইলিয়ান এমবাপ্পি হলেন রিয়াল মাদ্রিদ স্ট্রাইকার। (ছবি: এএফপি) (এএফপি)

ফলাফল: চ্যাম্পিয়ন্স লিগে রিয়াল মাদ্রিদ বনাম ম্যানচেস্টার সিটি কতবার খেলেছে?

এর মধ্যে মুখোমুখি রিয়াল মাদ্রিদ, 15 ‘ওরেজোনাস’ এর বিজয়ী এবং ম্যানচেস্টার সিটি, ইতিমধ্যে উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগের মধ্যে 12 টি গেম যুক্ত করুন।

এই সংঘাতের ক্লাব প্রতিযোগিতার একটি ‘আধুনিক ক্লাসিক’ হিসাবে বিবেচিত হয় ইউরোপীয় ফুটবল এবং এগুলি ‘ক্রস’ এর পটভূমি: