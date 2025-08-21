ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা স্পাইডার হ্যাকার 10 বছরের জেল সময় পায়

ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা স্পাইডার নামে পরিচিত একটি কুখ্যাত হ্যাকিং গ্যাং সবেমাত্র তার একটি পা হারিয়েছে। ব্লুমবার্গের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, কয়েক ডজন হ্যাকিং প্রচেষ্টায় নগরীর অংশগ্রহণের বিষয়ে জ্যাকসনভিলে ফেডারেল বিচারক কর্তৃক ফৌজদারি সংস্থার একজন সদস্য ফ্লোরিডা ম্যান নোহ আরবানকে দশ বছরের কারাদন্ডে দন্ডিত করা হয়েছিল।
ফ্লোরিডার পাম কোস্টের 20 বছর বয়সী আরবানকে ২০২৪ সালে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এবং তারের জালিয়াতি এবং তীব্র পরিচয় চুরির অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছিল, যার কাছে তিনি এই বছরের শুরুর দিকে দোষী সাব্যস্ত। প্রসিকিউটররা অভিযোগ করেছেন যে তিনি ২৯ টি ক্রিপ্টোকারেন্সি ক্ষতিগ্রস্থ এবং ১৩ টি সংস্থার টার্গেটিং এবং নির্যাতনের সাথে জড়িত ছিলেন। তারা আরবান এর কম্পিউটার থেকে প্রায় 2.9 মিলিয়ন ডলারের ক্রিপ্টোকারেন্সি পুনরুদ্ধার করেছে, যা ছিল তার বাড়িতে অভিযানের সময় জব্দ করা ২০২৩ সালের মার্চ মাসে।
ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মাকড়সার সাথে তাঁর সময়কালে, আরবান “সোসা,” “এলিয়াহ,” এবং “কিং বব” এর উপনামগুলির দ্বারা গিয়েছিল। প্রসিকিউটররা বলেছিলেন যে তিনি এবং সাইবার ক্রাইম গ্যাংয়ের অন্যান্য সদস্যরা তাদের ক্ষতিগ্রস্থদের আইডি চুরি করেছিলেন এবং অন্যান্য শংসাপত্রগুলি চুরি করার জন্য ফিশিং আক্রমণ চালিয়েছিলেন যা তাদের ক্ষতিগ্রস্থদের ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ অ্যাকাউন্টগুলিতে অ্যাক্সেস করতে, তাদের লক করে এবং তাদের মানিব্যাগগুলি শুকিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেয়।
ব্লুমবার্গের প্রতি, আরবান এর আইনজীবী যুক্তি দিয়েছিলেন যে 20 বছর বয়সী এই যুবক “কিশোর হিসাবে কিছু খুব খারাপ সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন” এবং বলেছিলেন যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মাকড়সার সদস্যদের জন্য, হ্যাকিং ছিল “তাদের জন্য একটি খেলার মতো, তারা একসাথে কাজ করছিল, এই সিস্টেমে অ্যাক্সেস পেতে একসাথে ষড়যন্ত্র করেছিল।” যদিও তাদের শোষণের সময় তাদের ক্ষতিগ্রস্থরা মুখহীন বলে মনে হতে পারে, তবে ক্ষতিগ্রস্থদের দ্বারা আদালতে জমা দেওয়া প্রভাব বিবৃতিটি দেখায় যে এই হ্যাকগুলি মানুষের পক্ষে কতটা বাস্তব ছিল। ব্লুমবার্গের মতেক্ষতিগ্রস্থদের মধ্যে একটি অবসরপ্রাপ্ত দমকলকর্মী, যারা তাদের অবসর গ্রহণের তহবিলের অ্যাক্সেস হারিয়েছেন এবং এমন একজন ব্যক্তি বলেছিলেন যে হ্যাকাররা তাদের অর্থ আইভিএফ উর্বরতার চিকিত্সার জন্য আলাদা করে রেখেছিল।
আরবান পড়ার জন্য ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মাকড়সার প্রথম সদস্য ছিলেন, তবে গ্রুপটি কিছুটা আইন প্রয়োগের ক্রসহায়ারে ছিল। গ্রুপটি 2023 সালে এর নামটি জানায় Ransomware আক্রমণ লাস ভেগাস ক্যাসিনোস সিজারস এন্টারটেইনমেন্ট এবং এমজিএম রিসর্টগুলির বিরুদ্ধে তাদের কয়েক মিলিয়ন ডলার জাল। এই বছরের শুরুর দিকে, হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগের সাইবারসিকিউরিটি এবং অবকাঠামো সুরক্ষা সংস্থা একটি পরামর্শ প্রদান গোষ্ঠী সম্পর্কে, সংস্থাগুলি সতর্ক করে যে এই গোষ্ঠীটি ডেটা চুরি এবং চাঁদাবাজি কৌশলগুলির জন্য পরিচিত।