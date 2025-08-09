ছবিতে | কেজেডএন-তে হেড-অন সংঘর্ষের পরে আরও সমালোচিত মোটর চালক হত্যা

শনিবার সন্ধ্যায় কোয়াজুলু-নাটাল মিডল্যান্ডসের বোস্টনের কাছে আর 6১17-তে একটি হেড-অন সংঘর্ষে একজন গাড়িচালক নিহত হয়েছেন।
মিডল্যান্ডস জরুরী পরিষেবাগুলির মুখপাত্র রোল্যান্ড রবার্টসন বলেছেন, অন্য চালক একটি গুরুতর অবস্থায় ছিলেন এবং ধ্বংসস্তূপে আটকা পড়েছিলেন।
আগমনের পরে প্যারামেডিকস তাদের গাড়িতে আটকা পড়ে দু’জন ড্রাইভারকে দেখতে পেলেন।
রবার্টসন বলেছিলেন, “তাদের মধ্যে একটি মারাত্মক আহত হয়েছিলেন এবং ঘটনাস্থলে তাকে মৃত ঘোষণা করা হয়েছিল। দ্বিতীয় ব্যক্তি গুরুতর আহত হয়েছিলেন এবং আরও যত্নের জন্য বিশেষজ্ঞ হাসপাতালে স্থানান্তরিত হওয়ার আগে ঘটনাস্থলে চিকিত্সা করা হয়েছিল,” রবার্টসন বলেছিলেন।
উভয় যানবাহনের জন্য ড্রাইভারদের মুক্ত করতে জীবনের চোয়াল ব্যবহারের প্রয়োজন।
দৃশ্যটি বর্তমানে সক্রিয় এবং কর্তৃপক্ষ উপস্থিত রয়েছে।