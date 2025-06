ছয়টি গাড়ি ধ্বংস হয়ে গেছে, লোগোস-ইবেডান এক্সপ্রেসওয়ে ট্যাঙ্কার বিস্ফোরণে ট্র্যাফিক গ্রাউন্ড

বুধবার লাগোস-ইবেডান এক্সপ্রেসওয়ের নাসফ্যাট জংশনের বিপরীতে একটি পেট্রোল-বোঝা ট্যাঙ্কার বিস্ফোরিত হলে কমপক্ষে দু’জন ব্যক্তি গুরুতর আহত এবং ছয়টি গাড়ি ধ্বংস হয়ে যায়।

এই উন্নয়ন উভয় দিকেই ব্যাপক যানজট সৃষ্টি করেছে।

এই ঘটনাটি ঘটেছিল যখন ট্যাঙ্কারটি জংশনে ইউ-টার্নের চেষ্টা করার সময়, উল্টে এবং এর বিষয়বস্তু ছড়িয়ে দেয়, যা পরবর্তীকালে জ্বলজ্বল করে।

একজন প্রত্যক্ষদর্শী যিনি বেনামে থাকতে বেছে নিয়েছিলেন, বলেছিলেন, “ট্যাঙ্কারটি যখন তার পাশে পড়ে যায় এবং আগুন ধরার আগে পেট্রোলটি ছড়িয়ে দেয় তখন একটি পালা করার চেষ্টা করছিল।”

আগুনটি আশেপাশের অঞ্চলটিকে ঘিরে রেখেছে, চারটি ট্রাক, একটি বাস এবং একটি টয়োটা ক্যামেরি সহ ছয়টি গাড়ি ধ্বংস করে এবং যানবাহন চলাচলকে স্থবিরভাবে নিয়ে আসে।

ট্র্যাফিক অ্যাডভাইজারিতে এই ঘটনার বিষয়টি নিশ্চিত করে ওগুন রাজ্য ট্র্যাফিক কমপ্লায়েন্স অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট এজেন্সি (ট্রেস) এর মুখপাত্র বাবাতুন্দে আকিনবিয়ি বলেছেন, দু’জনকে গুরুতর আহত অবস্থায় পড়েছে।

He stated, “Two male casualties at the scene of the tanker that caught fire at NASFAT along the Lagos-Ibadan Expressway. The casualties have been taken to the Olabisi Onabanjo University Teaching Hospital by OGSAES.”

তবে ভারী গ্রিডলকের কারণে আকিনবিয় পরে আপডেট করেছিলেন যে, “ভারী ট্র্যাফিকের কারণে রিপোর্ট করা হতাহতের ঘটনাগুলি ওউথে নেওয়া যায় না। এগুলি লোটোর ফ্যামোবিস হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।”

একই দিনে সম্পর্কিত বিকাশে, কাছাকাছি আরও একটি জ্বালানী ট্যাঙ্কার দুর্ঘটনা ঘটেছিল, পরিস্থিতি আরও খারাপ করে। একটি ট্যাঙ্কার রাস্তার একপাশে পড়েছিল, যখন একটি 18-তীরের ট্রাকটি পাথর দিয়ে বোঝাই দুপুরের দিকে ওগের ব্রিজের কাছে বিপরীত দিকে ঘুরে বেড়ায়।

দ্বৈত ঘটনাগুলি ক্রলটিতে ট্র্যাফিক নিয়ে আসে, অনেক ড্রাইভারকে বিকল্প রুট খুঁজতে বাধ্য করে।

ওগুন স্টেট ফায়ার সার্ভিসের দমকলকর্মীদের সহ আইন প্রয়োগকারী এবং জরুরী প্রতিক্রিয়া দলগুলি দৃশ্যের প্রতিক্রিয়া জানায়।

বিকেল তিনটার দিকে, মিডিয়া ছাড়পত্রের অভাবে নাম প্রকাশে অস্বীকার করা এই সাইটের একজন পুলিশ অফিসার নিশ্চিত করেছেন যে উল্টে যাওয়া ট্যাঙ্কার থেকে পেট্রোলটি সরিয়ে নেওয়া হয়েছে, এবং রাস্তা থেকে গাড়িটি অপসারণের প্রচেষ্টা চলছে।

দ্বিতীয় ট্রাক থেকে বোঝাও অন্য গাড়িতে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল।