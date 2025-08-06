ছয় বছরে ওপেনাইয়ের প্রথম নতুন ওপেন-ওজন এলএলএম এখানে রয়েছে

2019 সালে জিপিটি -2 এর পরে প্রথমবারের মতো ওপেনএআই নতুন ওপেন-ওজনের বৃহত ভাষার মডেলগুলি প্রকাশ করা। এটি এমন একটি সংস্থার জন্য একটি প্রধান মাইলফলক যা ক্রমবর্ধমানভাবে তার অভিযুক্ত হওয়ার অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছে মূল স্টেটেড মিশন “কৃত্রিম সাধারণ বুদ্ধি নিশ্চিত করা সমস্ত মানবতার উপকার করে।” এখন, অতিরিক্ত সুরক্ষা পরীক্ষা এবং পরিমার্জনের জন্য একাধিক বিলম্বের পরে, জিপিটি-ওএসএস -120 বি এবং জিপিটি-ওএস -20 বি ডাউনলোড করার জন্য উপলব্ধ আলিঙ্গন মুখ।
আরও কিছু করার আগে, ওপেনই এখানে ঠিক কী করছে তা স্পষ্ট করার জন্য এক মুহুর্ত নেওয়া উচিত। সংস্থাটি নতুন ওপেন-সোর্স মডেলগুলি প্রকাশ করছে না যা অন্তর্নিহিত কোড এবং সংস্থাগুলি তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত ডেটা অন্তর্ভুক্ত করে। পরিবর্তে, এটি ওজনগুলি ভাগ করে নিচ্ছে – অর্থাৎ, মডেলগুলি তাদের প্রশিক্ষণের সময় ইনপুটগুলিকে নির্ধারিত করতে শিখেছে এমন সংখ্যার মানগুলি – যা নতুন সিস্টেমগুলিকে অবহিত করে। অনুযায়ী বেঞ্জামিন সি লিপেনসিলভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ইঞ্জিনিয়ারিং এবং কম্পিউটার সায়েন্সের অধ্যাপক, ওপেন-ওয়েট এবং ওপেন সোর্স মডেল দুটি খুব আলাদা উদ্দেশ্যে কাজ করে।
“একটি উন্মুক্ত ওজনের মডেল একটি বৃহত ভাষার মডেলের প্রশিক্ষণের সময় শিখানো মানগুলি সরবরাহ করে এবং এগুলি আপনাকে মূলত মডেলটি ব্যবহার করতে এবং এর শীর্ষে তৈরি করতে দেয় You আপনি বাক্সের বাইরে মডেলটি ব্যবহার করতে পারেন, বা আপনি কোনও নির্দিষ্ট অ্যাপ্লিকেশনটির জন্য এটি পুনরায় সংজ্ঞায়িত করতে বা সূক্ষ্ম-সুর করতে পারেন, আপনার পছন্দ মতো ওজনকে সামঞ্জস্য করে,” তিনি বলেছিলেন। যদি বাণিজ্যিক মডেলগুলি একটি পরম কালো বাক্স এবং একটি ওপেন সোর্স সিস্টেম সম্পূর্ণ কাস্টমাইজেশন এবং পরিবর্তনের অনুমতি দেয় তবে ওপেন-ওজন এআইগুলি কোথাও কোথাও রয়েছে।
ওপেনাই ওপেন-সোর্স মডেলগুলি প্রকাশ করেনি, সম্ভবত যেহেতু কোনও প্রতিদ্বন্দ্বী তার প্রযুক্তিটিকে বিপরীত করার জন্য প্রশিক্ষণ ডেটা এবং কোড ব্যবহার করতে পারে। লি বলেছেন, “একটি ওপেন সোর্স মডেল কেবল ওজনের চেয়ে বেশি। এটি প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়া চালানোর জন্য ব্যবহৃত কোডটিও অন্তর্ভুক্ত করবে,” লি বলেছেন। এবং ব্যবহারিকভাবে বলতে গেলে, গড়পড়তা ব্যক্তি ওপেন সোর্স মডেল থেকে খুব বেশি ব্যবহার পাবে না যদি না তাদের কাছে উচ্চ-এনভিডিয়া জিপিইউ তাদের বিদ্যুতের বিল চালিয়ে যায়। (তারা যদিও গবেষকরা তার মডেলগুলি প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য যে ডেটা ব্যবহার করেছিলেন সে সম্পর্কে আরও জানতে আগ্রহী গবেষকদের পক্ষে কার্যকর হবে এবং সেখানে মিস্ট্রাল নিমো এবং মিস্ট্রাল ছোট 3 এর মতো মুষ্টিমেয় ওপেন সোর্স মডেল রয়েছে))
এর বাইরে চলে যাওয়ার সাথে সাথে, জিপিটি-ওএস -120 বি এবং জিপিটি-এসএস -20 বি এর মধ্যে প্রাথমিক পার্থক্য হ’ল প্রতিটি প্রতিটি কতগুলি পরামিতি অফার করে। আপনি যদি এই শব্দটির সাথে পরিচিত না হন তবে প্যারামিটারগুলি হ’ল সেটিংস যা একটি বৃহত ভাষার মডেল আপনাকে একটি উত্তর সরবরাহ করতে টুইট করতে পারে। নামকরণটি এখানে কিছুটা বিভ্রান্তিকর, তবে জিপিটি-ওএস -120 বি একটি 117 বিলিয়ন প্যারামিটার মডেল, যখন এর ছোট ভাইবোনটি 21-বিলিয়ন একটি।
অনুশীলনে, এর অর্থ জিপিটি-ওএস -120 বি চালানোর জন্য আরও শক্তিশালী হার্ডওয়্যার প্রয়োজন, ওপেনাই দক্ষ ব্যবহারের জন্য একটি একক 80 জিবি জিপিইউ সুপারিশ করে। সুসংবাদটি হ’ল সংস্থাটি বলেছে যে 16 গিগাবাইট র্যাম সহ যে কোনও আধুনিক কম্পিউটার জিপিটি-এসএস -20 বি চালাতে পারে। ফলস্বরূপ, আপনি ইন্টারনেটের সাথে সংযোগ ছাড়াই আপনার নিজের কম্পিউটারে ভিব কোডের মতো কিছু করতে ছোট মডেলটি ব্যবহার করতে পারেন। আরও কী, ওপেনএআই এর মাধ্যমে মডেলগুলি উপলব্ধ করে তুলছে অ্যাপাচি 2.0 লাইসেন্স, সিস্টেমগুলিকে তাদের প্রয়োজনে সংশোধন করার জন্য লোকদের একটি দুর্দান্ত নমনীয়তা প্রদান করে।
এটি একটি নতুন বাণিজ্যিক প্রকাশ না হওয়া সত্ত্বেও, ওপেনই বলেছেন যে নতুন মডেলগুলি এর মালিকানাধীন সিস্টেমগুলির সাথে তুলনীয় বিভিন্ন উপায়ে। ওএসএস মডেলগুলির একটি সীমাবদ্ধতা হ’ল তারা মাল্টি-মডেল ইনপুট সরবরাহ করে না, যার অর্থ তারা চিত্র, ভিডিও এবং ভয়েস প্রক্রিয়া করতে পারে না। এই ক্ষমতাগুলির জন্য, আপনাকে এখনও ক্লাউড এবং ওপেনএআইয়ের বাণিজ্যিক মডেলগুলিতে ফিরে যেতে হবে, উভয়ই নতুন ওপেন-ওজন সিস্টেমগুলি করার জন্য কনফিগার করা যেতে পারে। এর বাইরে, তবে তারা চেইন-অফ-থান্ট-থিংকিং যুক্তি এবং সরঞ্জাম ব্যবহার সহ একই ক্ষমতাগুলির অনেকগুলি সরবরাহ করে। এর অর্থ মডেলগুলি আরও ছোট পদক্ষেপে ভেঙে আরও জটিল সমস্যাগুলি মোকাবেলা করতে পারে এবং যদি তাদের অতিরিক্ত সহায়তার প্রয়োজন হয় তবে তারা কীভাবে পাইথনের মতো ওয়েব এবং কোডিং ভাষাগুলি ব্যবহার করতে জানেন।
অধিকন্তু, ওপেনই ও 3 এবং এর অন্যান্য সাম্প্রতিক সীমান্ত সিস্টেমের বিকাশে নিযুক্ত সংস্থাটি কৌশলগুলি ব্যবহার করে মডেলগুলি প্রশিক্ষণ দিয়েছিল। প্রতিযোগিতা-স্তরের কোডিংয়ে জিপিটি-ওএস -120 বি এমন একটি স্কোর অর্জন করেছে যা ও ওপেনের বর্তমান অত্যাধুনিক যুক্তিযুক্ত মডেল ও 3 এর চেয়েও খারাপ একটি ছায়া, যখন জিপিটি-এসএস -20 বি ও 3-মিনিট এবং ও 4-মিনিটের মধ্যে অবতরণ করেছে। অবশ্যই, দুটি নতুন মডেল ওপেনাইয়ের বাণিজ্যিক অফার এবং এর প্রতিদ্বন্দ্বীদের সাথে কীভাবে তুলনা করে তা দেখতে আমাদের আরও বাস্তব-বিশ্বের পরীক্ষার জন্য অপেক্ষা করতে হবে।
জিপিটি-ওএসএস -120 বি এবং জিপিটি-ওএস -20 বি এবং ওপেনাইয়ের ওপেনএইয়ের ওপেন-ওজন মডেলগুলিতে দ্বিগুণ হওয়ার স্পষ্ট ইচ্ছুক প্রকাশের পরে মার্ক জুকারবার্গ সিগন্যালড মেটা জনসাধারণের কাছে এই জাতীয় কম সিস্টেম প্রকাশ করবে। ওপেন-সোর্সিং পূর্বে জুকারবার্গের তাঁর সংস্থার এআই প্রচেষ্টা সম্পর্কে বার্তাগুলির কেন্দ্রবিন্দু ছিল, সিইও একবার ক্লোজড-সোর্স সিস্টেমগুলি “ফাক দ্যাট” সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন। কমপক্ষে এলএলএমএসের সাথে টিঙ্কার করতে ইচ্ছুক প্রযুক্তি উত্সাহীদের সম্প্রদায়ের মধ্যে, সময়, দুর্ঘটনাজনিত বা না, মেটাটির জন্য কিছুটা বিব্রতকর।
“কেউ যুক্তি দিতে পারে যে ওপেন-ওজন মডেলগুলি এমন লোকদের কাছে বৃহত্তম, সর্বাধিক সক্ষম মডেলগুলিতে অ্যাক্সেসকে গণতান্ত্রিক করে তোলে যাদের প্রচুর জিপিইউ সহ এই বিশাল, হাইপারস্কেল ডেটা সেন্টার নেই,” অধ্যাপক লি বলেছেন। “এটি লোকেরা নিজেরাই সেই অবকাঠামোতে বিনিয়োগ না করে একটি বিশাল ডেটা সেন্টারে কয়েক মাস দীর্ঘ প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়ার আউটপুট বা পণ্যগুলি ব্যবহার করার অনুমতি দেয়। যিনি কেবল একটি সক্ষম মডেল শুরু করতে চান এমন কারও দৃষ্টিকোণ থেকে এবং তারপরে কিছু প্রয়োগের জন্য তৈরি করতে চান। আমি মনে করি ওপেন-ওয়েট মডেলগুলি সত্যই কার্যকর হতে পারে।”
ওপেনাই ইতিমধ্যে কয়েকটি ভিন্ন সংস্থার সাথে কাজ করছে যার মধ্যে রয়েছে এই মডেলগুলির নিজস্ব সংস্করণগুলি মোতায়েন করতে ওহ সুইডেনদেশটির জাতীয় কেন্দ্রের জন্য অ্যাপ্লাইড এআই। আজকের ঘোষণার আগে অনুষ্ঠিত একটি প্রেস ব্রিফিং ওপেনাইতে, জিপিটি-ওএস -120 বি এবং জিপিটি-ওএস -20 বি-তে কাজ করা দলটি বলেছে যে তারা দুটি মডেলকে একটি পরীক্ষা হিসাবে দেখেছে; লোকেরা এগুলি যত বেশি ব্যবহার করে, ওপেনএআইই ভবিষ্যতে অতিরিক্ত ওপেন-ওজন মডেল প্রকাশ করবে।