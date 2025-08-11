নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!
সিক্যুয়েল, রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প মাত্র ছয় মাস ধরে গ্যাংবাস্টার্সে যাচ্ছেন, এটি একটি স্থলপ্রচারক রাষ্ট্রপতি পদে পরিণত করে। এমনকি সিএনএন তাকে ডেকেছিল, “সবচেয়ে প্রভাবশালী রাষ্ট্রপতি, অবশ্যই এই একবিংশ শতাব্দীর।” তবে ট্রাম্পের সময় ট্রাম্পের বেশিরভাগ সংবাদমাধ্যমগুলি যখন ট্রাম্পের প্রথম অংশের সময় যুদ্ধে গিয়েছিল তখন থেকে কিছুটা পরিবর্তন হয়নি। প্রেসটি কেবল “ডার্কনেসে মারা যায়” ডক ব্রাউনকে “গ্রেট স্কট” ঘোষণা করে “ব্যাক টু দ্য ফিউচারে” ঘোষণা করে। কেবলমাত্র মিডিয়া 1950 এর দশকে ফিরে যায়নি, তারা 2017 এ স্থির হয়েছিল।
ওহ, অবশ্যই, নামগুলি পরিবর্তন হয়েছে। অনেক ওয়াশিংটন পোস্ট লেফটিস মতামত পৃষ্ঠাটি পালিয়ে গিয়েছিল এবং তাদের হাস্যকরভাবে শিরোনামযুক্ত ফ্যাক্টচেকার গ্লেন ক্যাসেলার এই বায়আউটটি নিয়েছিলেন। হাওয়ার্ড স্টার্ন এবং স্টিফেন কলবার্টের মতো মিডিয়া প্রকারগুলিও তাদের প্রাইম পেরিয়ে রেসহর্সগুলির মতো চারণভূমিতে ফেলে দেওয়া হচ্ছে। দুঃখের বিষয়, এই পরিসংখ্যানগুলির বেশিরভাগই অন্যান্য আউটলেটগুলিতে এবং পডকাস্টগুলিতে অবতরণ করবে যে তারা “নিউজ” বলে ডাকা সোয়াল বিক্রি করে চলেছে।
এখানে কয়েকটি সাম্প্রতিক উদাহরণ রয়েছে: সিবিএস দক্ষিণ ক্যারোলিনা রিপাবলিকান সেনকে জিজ্ঞাসা করেছিল। টিম স্কটকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, “যখন আপনি রাষ্ট্রপতি ট্রাম্পের পক্ষে আপনার সমর্থনের পুনর্মিলন করবেন তখন যখন অনেকে তার ক্রিয়াকলাপকে খ্রিস্টান মূল্যবোধের অভাব হিসাবে দেখেন?” স্কট মিডিয়া ম্যাডনেস নয়, “খ্রিস্টান সাহস” সম্পর্কে একটি বই সম্পর্কে কথা বলছিলেন।
সিএনএন ডেটা গুরু এই শতাব্দীতে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে সবচেয়ে প্রভাবশালী রাষ্ট্রপতি বলেছেন
ট্রাম্পের সাথে ডিনার করার জন্য নিউইয়র্ক টাইমসে কৌতুক অভিনেতা বিল মাহেরকে বিদ্রূপ করার জন্য এক সময় মজার মানুষ ল্যারি ডেভিড হিটলার-ভরা অপ-এড চালিয়েছিলেন। অপ-এডের শিরোনাম ছিল, “ল্যারি ডেভিড: আমার ডিনার উইথ অ্যাডলফ”। তিনি এটি দিয়ে শেষ করেছিলেন, “আমি তাকে একটি নাৎসি সালাম দিয়েছিলাম এবং রাতে বাইরে চলে গেলাম।” ডেইলি বিস্ট হিটলারের সাথে চিফ ন্যাশনাল সংবাদদাতা ডেভিড গার্ডনার লিখিত হিটলারের সাথে তুলনা করে একটি টুকরো চালিয়েছিলেন এবং শিরোনাম করেছিলেন: “হিটলারের প্রতিধ্বনি যা ট্রাম্পকে বিশ্বের সবচেয়ে বিপজ্জনক মানুষ হিসাবে পরিণত করে।” এটি রাষ্ট্রপতিকে দোষ দিয়েছিল, “তার মন্ত্রিসভায় নৈমিত্তিক নিষ্ঠুরতা”। এমএসএনবিসিতে হোস্ট র্যাচেল ম্যাডো দর্শকদের বলেছিলেন, “আমাদের দেশে আমাদের একীভূত স্বৈরশাসন রয়েছে।” কথিত স্বৈরশাসন/হিটলার কোনওভাবে এই উদাহরণগুলির কোনওটি থামেনি।
দিনের সমস্ত মূল বিষয়গুলিতে, সাংবাদিকরা খাঁটি বামপন্থী পক্ষপাতী হিসাবে প্রকাশিত হচ্ছে। অবৈধ অভিবাসন, ইস্রায়েল, জেরিম্যান্ডারিং এবং আরও অনেকের গল্প ডেমোক্র্যাট পার্টির বাম শাখার পিআর এর মতো দেখায়। এবং, অবশ্যই, প্রেস রাষ্ট্রপতি জো বিডেনের অধীনে তাদের উপেক্ষা করার পরে এপস্টাইন ফাইলগুলি সম্পর্কে কথা বলতে চায়। এটি ডোনাল্ডকে ঘায়েল করার জন্য একটি খোঁড়া প্রচেষ্টা কারণ, যদি ট্রাম্পের কাছে এমনকি হালকা বিব্রতকর কিছু থাকত তবে গভীর অবস্থাটি গত 10 বছরে এটিকে ফাঁস করে দিত।
তবুও, টাইমস চব্বিশ ঘন্টা আক্রমণ কভারেজের কারণ প্রকাশ করে, “এপস্টাইন কেস ট্রাম্পের কতটা ক্ষতি করেছে? জরিপ কিছু উত্তর দেয়।” এবং, “এপস্টাইন ম্যানিয়া কীভাবে শেষ পর্যন্ত ডেমোক্র্যাটদের ডানদিকে কথা বলতে (এবং মেম) কথা বলতে দেয়” ” তারা জানে যে এটি বিএস, তারা কেবল মনে করে এটি করা ঠিক আছে … কারণ ট্রাম্প। এটি “রাশিয়া, রাশিয়া, রাশিয়া” এর একটি historical তিহাসিক পুনর্লিখন।
প্রকৃত রাশিয়ান সহযোগিতা দাবিগুলি প্রেস এবং তাদের গভীর রাষ্ট্রীয় মিত্রদের দ্বারা চাপানো একটি জালিয়াতি প্রমাণিত হয়েছিল। তবে দাবীগুলি যে কোনও তথ্যই তা অস্বীকার করুক না কেন দূরে যাবে না। জাতীয় গোয়েন্দা পরিচালক তুলসী গ্যাবার্ড এবং অ্যাটর্নি জেনারেল পাম বন্ডি উভয়ই নতুন দলিলগুলির বিশাল ডাম্প নিয়ে মামলাটি অনুসরণ করছেন। এবং সেই বন্ডি বিচার বিভাগকে একটি গ্র্যান্ড জুরি আহ্বান করার নির্দেশ দিয়েছিলেন।
তা সত্ত্বেও, আমরা রোলিং স্টোনকে দাবি করে আউটলেটগুলি পেয়েছি, “মাগার নতুন রাশিয়্যাগেট ‘প্রমাণ’ সম্ভবত ক্রেমলিন দ্বারা তৈরি হয়েছিল।” এবং মিডিয়া পার্টির (ডেমোক্র্যাট পার্টি) লাইনকে বিভক্ত করেছে যে এটি এপস্টেইনের একটি বিভ্রান্তি বা এটি “একটি ভিত্তিহীন ষড়যন্ত্র তত্ত্ব”। প্রধান নেটওয়ার্কগুলি মূল মিথ্যা দাবিকে হাইপিংয়ে 2,000 মিনিটেরও বেশি সময় ব্যয় করেছে। এখন তারা সবেমাত্র এমন কোনও দম্পতিকে বাঁচাতে পারে যা তাদের পক্ষপাতদুষ্ট প্রতিবেদনের জন্য তাদের অপমান করে।
এটি সেখানে থামে না। রাষ্ট্রপতি জর্জ ডব্লু বুশ ২০০৪ সালে তাঁর “মহাকাশ অনুসন্ধানের জন্য দৃষ্টিভঙ্গি” এর অংশ হিসাবে একটি চাঁদ বেস প্রস্তাব করেছিলেন। কেউই যত্ন নেননি কারণ এটি কয়েক দশক ধরে সাই-ফাই প্রধান ছিল। ট্রাম্প যখন একই জিনিস প্রস্তাব করেছিলেন, সিবিএস উত্থাপিত হয়েছিল, ভাল করে দেখুন: “আমরা জানি যে এই গ্রহে colon পনিবেশবাদের বয়স কীভাবে কাজ করেছিল,” সিবিএস নিউজের হোস্ট ভ্লাদিমির দুথিয়ার্স বলেছেন। দরিদ্র জ্যোতির্বিজ্ঞানী নীল ডিগ্রাস টাইসনকে তাকে “কোনও চাঁদ নেই” যারা colon পনিবেশিক হয়ে উঠছেন তাদের মনে করিয়ে দিতে হয়েছিল।
আরও ফক্স নিউজ মতামতের জন্য এখানে ক্লিক করুন
নিউইয়র্ক টাইমসের মতামত পৃষ্ঠাগুলি দেখে মনে হচ্ছে তারা 2017 সালের। এগুলির সমস্তই সম্পাদকীয়দের যুক্ত হওয়া মজা পেয়ে যায়, “আমেরিকা ট্রাম্পের সত্যের উপর আক্রমণে ভুগবে।” ঠিক আছে, আমরা ইতিমধ্যে তথ্যগুলিতে গণমাধ্যমের হামলার কারণে ভোগ করেছি।
ফক্স নিউজ অ্যাপ্লিকেশন পেতে এখানে ক্লিক করুন
টিভিতে, “দ্য ভিউ” এর কুক্সের ক্যুকস নিউজ তৈরি করেছিলেন যখন মিডিয়া রিসার্চ সেন্টার (এফওয়াইআই, আমার কিক-বাট, ওল্ড ওয়ার্কপ্লেস) প্রকাশ করেছে যে অনুষ্ঠানের বছরের প্রথমার্ধে শূন্য রক্ষণশীল অতিথি ছিল। গণিতটি গণিত ছিল না – 102 থেকে 0। এটি এনবিএ বনাম ডাব্লুএনবিএ গেমের মতো। এমনকি লেফটি “প্রাতঃরাশ ক্লাব” হোস্ট চার্লামাগনে থা গড বলেছেন “এটি একটি প্ল্যাটফর্ম থাকা হাস্যকর এবং… কেবলমাত্র এমন লোকদের সাথে কথা বলুন যার সাথে আপনি একমত হন।”
তিনি অবশ্যই ঠিক বলেছেন। সাংবাদিকরা এবং বাকি সময় ভ্রমণে লেফটি মিডিয়া পরিসংখ্যানগুলি কেবল যত্ন করে না। তারা এটি 2017 এর মতো পার্টি করবে এবং এর চেয়ে কম কঠোর হবে না বা হিটলারের তুলনাও কম হবে না। তারা আট বছর আগে ডিলোরিয়ানকে বিধ্বস্ত করেছিল এবং সেখানে আটকে আছে। তাদের সমস্যাটি হ’ল আমেরিকার বেশিরভাগ অংশ এখনও 2025 সালে রয়েছে।