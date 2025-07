ছয় মাস পরে বার্মিংহাম বিন স্ট্রাইকটির জন্য কোনও শেষ নেই

শিক্ষার্থী থিও চার্লটন কেবল যুক্তরাজ্যের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহরে তাঁর ছাত্র আবাসনের বাইরে দেখেছেন এমন আবর্জনার “অ্যাপোক্যালিপটিক” গাদা বিশ্বাস করতে পারেন না।

With the stench of rotting waste thick in the air, the 21-year-old is concerned whether the rubbish from students moving out will get collected.

বার্মিংহামে বিন স্ট্রাইক অ্যাকশন শুরু হওয়ার ছয় মাস পরে, শহরে বসবাসকারী লোকদের জন্য এ থেকে দূরে সরে যাওয়া নেই।

গ্রেট বারের পামেলা প্রিচার্ড বিবিসিকে বলেছিলেন যে তিনি 68৮ বছর বয়সী তার বাড়ির ভিতরে এটি সংরক্ষণ করে “নীতিমালার বাইরে” স্থানীয় টিপসে তার পুনর্ব্যবহার করে না।