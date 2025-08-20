You are Here
ছায়া মারা যায় দু’বার এনিমে পরিণত হচ্ছে
News

ছায়া মারা যায় দু’বার এনিমে পরিণত হচ্ছে

ভিডিও গেমগুলির অভিযোজনগুলি বড় ব্যবসা হিসাবে অব্যাহত রয়েছে। গেমসকোম 2025 এ নাইট লাইভ খোলার সময়, আমরা শিখেছি যে শাস্তি সেকিরো: ছায়া দু’বার মারা যায় ফ্রমসফটওয়্যার দ্বারা একটি এনিমে শোতে রূপান্তরিত হবে। সেকিরো: কোনও পরাজয় নেই 2026 চলাকালীন কিছু সময় ক্রাঞ্চাইরোলে একচেটিয়াভাবে উপলভ্য হবে। শোটি পরিচালনা করবেন কেনিচি কুতসুনা, যিনি এর আগে দ্য অ্যানিমেটর হিসাবে কাজ করেছিলেন এক পাঞ্চ মানুষ এবং নারুটো: শিপ্পুডেন সিরিজ।

মধ্যে vibe কোন পরাজয় ট্রেলারটি তার উত্স উপাদান থেকে আলাদা বোধ করে, হাতে আঁকা নান্দনিকতার সাথে যা ছায়ার নিঃশব্দ এবং নিমজ্জনিত জগতের চেয়ে কিছুটা বেশি প্রাণবন্ত। তবে সহিংসতা অপরিবর্তিত রয়েছে, বেশ কয়েকটি মারাত্মক আক্রমণাত্মক আক্রমণ যা এনিমে গেমটি থেকে “বুদ্ধিমানভাবে হত্যা” ট্যাগলাইন বজায় রাখার দিকে ইঙ্গিত করে।

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts

মন্তব্য করুন

আপনার ই-মেইল এ্যাড্রেস প্রকাশিত হবে না। * চিহ্নিত বিষয়গুলো আবশ্যক।