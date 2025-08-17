ছেলের দেহ হিসাবে হার্টব্রেক পাওয়া যায় 12 বছর বয়সী যারা বিউটি স্পটে নদীতে নিখোঁজ হয়

একটি ছেলের মরদেহ 12 বছর বয়সী একজনের সন্ধানে পাওয়া গেছে যিনি একটি সৌন্দর্যের জায়গায় নদীতে সাঁতার কাটতে গিয়ে নিখোঁজ হয়েছিলেন।
গতকাল সন্ধ্যায় উত্তর ইয়র্কশায়ার নদীর তীরে শিশুটি নিখোঁজ হয়েছিল, তাকে সনাক্ত করার জন্য একটি খাঁটি পুলিশ অনুসন্ধানের অনুরোধ জানিয়েছিল।
জরুরী পরিষেবাগুলি সন্ধ্যা 5 টার পরে যুবকের নিখোঁজ হওয়ার বিষয়ে সতর্ক হয়েছিল এবং খুব শীঘ্রই ঘটনাস্থলে ছুটে যায়।
প্রাথমিক প্রতিবেদন অনুসারে ছেলেটি নদীতে প্রবেশ করেছিল এবং হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেল।
নর্থ ইয়র্কশায়ার ফায়ার অ্যান্ড রেসকিউ এবং মাউন্টেন রেসকিউ সহ বিশেষজ্ঞ দলগুলি নদীর তীরে সন্তানের চিহ্ন খুঁজছেন।
এদিকে, বিস্তৃত অনুসন্ধান শুরু হওয়ার সাথে সাথে গতকাল জনসাধারণের সদস্যদের বিউটি স্পটে দেখা গেছে।
গত রাতে রাত ১১ টার ঠিক আগে একটি দেহকে মর্মান্তিকভাবে আবিষ্কার করা হয়েছিল – আনুষ্ঠানিক পরিচয় এখনও হয়নি।
এটি জল থেকে উদ্ধার করা হয়েছিল এবং ছেলের পরিবারকে জানানো হয়েছিল। তারা এখন বিশেষ প্রশিক্ষিত অফিসারদের দ্বারা সমর্থন করা হচ্ছে।
দলগুলি রিচমন্ড জলপ্রপাত (চিত্রযুক্ত) এর আশেপাশে তাদের অনুসন্ধানকে কেন্দ্র করে বলে মনে করা হয় – সোয়াল নদীর তীরে একাধিক জলপ্রপাত
প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে অল্প সময় ছাড়ার আগে একটি এয়ার অ্যাম্বুলেন্স ঘটনাস্থলে পৌঁছেছিল।
দলগুলি রিচমন্ড জলপ্রপাতের আশেপাশে তাদের অনুসন্ধানকে কেন্দ্রীভূত করেছে বলে বোঝা যাচ্ছে – সোয়াল নদীর তীরে একাধিক জলপ্রপাত।
উত্তর ইয়র্কশায়ার পুলিশ জানিয়েছে, লাশের সনাক্তকরণ এখনও হয়নি।
সন্তানের মৃত্যু সন্দেহজনক হিসাবে বিবেচিত হচ্ছে না।
পুলিশের এক মুখপাত্র বলেছেন: ‘নদীর আরও অনুসন্ধানের পরে, দুঃখজনকভাবে অনুসন্ধান দলগুলি আজ রাত ১০.৪৫ টায় জল থেকে একটি সন্তানের মরদেহ উদ্ধার করেছে।
‘দেহটি এখনও সনাক্ত করা যায়নি তবে ছেলের পরিবারকে অবহিত করা হয়েছে এবং বিশেষ প্রশিক্ষিত কর্মকর্তাদের কাছ থেকে সমর্থন পাচ্ছেন।
‘জরুরি পরিষেবাগুলি বর্তমানে ঘটনাস্থলে রয়ে গেছে।
‘আমরা মৃত্যুকে সন্দেহজনক হিসাবে বিবেচনা করছি না এবং আমরা এই সময়ে আরও কোনও তথ্য ভাগ করে নেওয়ার মতো অবস্থানে নেই।’