News

ছেলে শেফিল্ড স্কুলে হার্ভে উইলগুজ হত্যার জন্য দোষী সাব্যস্ত হয়েছে

একটি 15 বছর বয়সী ছেলেকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে একজন সহকর্মী ছাত্রকে হত্যার বিষয়ে তিনি তাদের মধ্যাহ্নভোজনের বিরতিতে শেফিল্ডের একটি স্কুলে ছুরিকাঘাত করেছিলেন।

সোমবার 3 ফেব্রুয়ারি সোমবার সমস্ত সাধু ক্যাথলিক উচ্চ বিদ্যালয়ে হৃদয়ে ছুরিকাঘাতের সময় হার্ভে উইলগুজ, যিনি 15 বছর বয়সীও মারা গিয়েছিলেন।

শেফিল্ড ক্রাউন কোর্টে এক মাস ব্যাপী বিচারের জুরিটি জানানো হয়েছিল যে সেদিনের প্রথম দিকে একটি পাঠের সময় এই জুটির মধ্যে একটি লড়াইয়ের পরে হার্ভে আক্রমণ করা হয়েছিল।

আসামী, যার বয়সের কারণে নামকরণ করা যায় না, তিনি হত্যা ও ছুরি দখল করার বিষয়টি স্বীকার করেছিলেন তবে কিশোরকে হত্যার বিষয়টি অস্বীকার করেছিলেন। ১১ থেকে ১ জনের সংখ্যাগরিষ্ঠ রায় দ্বারা তাকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল।

রায় দেওয়ার পরে, বিচারক, মিসেস জাস্টিস এলেনবোজেন ছেলেটিকে বলেছিলেন যে তাকে সম্ভবত অক্টোবরে সাজা দেওয়া হবে।

বিচার চলাকালীন, জুরিরা শুনেছিল যে দু’জন কিশোর -কিশোরী আগে থেকেই সোশ্যাল মিডিয়ায় ঝগড়া করার পরে স্কুলের উঠোনে হার্ভে আক্রমণ করা হয়েছিল।

তারা অন্য দু’জন শিক্ষার্থীর মধ্যে পৃথক দ্বন্দ্বের বিপরীত পক্ষ নিয়েছিল, যার ফলে ২৯ শে জানুয়ারী স্কুলটি সংক্ষেপে লক হয়ে যায়।

বিচার চলাকালীন, জুরিকে মারাত্মক ছুরিকাঘাতের সিসিটিভি ফুটেজ দেখানো হয়েছিল।

আসামী দাবি করেছিল যে তিনি আক্রমণটি স্মরণ করতে পারবেন না এবং তিনি তার ক্রিয়াকলাপের “ছিটকে” এবং “হারানো নিয়ন্ত্রণ” করেছেন।

তবে প্রসিকিউটররা বলেছিলেন যে তিনি “তিনি কঠোর ছিলেন তা দেখাতে চেয়েছিলেন” এবং “তিনি ঠিক কী করছেন তা জানতেন”, তিনি বলেছিলেন যে তাঁর “অস্ত্রের প্রতি অস্বাস্থ্যকর আগ্রহ” রয়েছে এবং “জম্বি কিলার ছুরি” এবং অন্যান্য ব্লেড অনলাইনে সন্ধান করেছিলেন।

