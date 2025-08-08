ছেলে, 4, হাসপাতালের বাইরের বাসে আঘাতের পরে মারা যায়

কেন্টের একটি হাসপাতালের বাইরে একটি বাসে ধাক্কায় চার বছর বয়সী ছেলে মারা যাওয়ার পরে পুলিশ সাক্ষীদের জন্য আবেদন করছে।
একটি বাস এবং একজন পথচারী জড়িত একটি ঘটনার খবরে বৃহস্পতিবার বিকেল চারটার পরে কেন্টের মার্গেটের র্যামসগেট রোডে জরুরি পরিষেবাগুলি ডাকা হয়েছিল।
ঘটনাটি ঘটেছিল কুইন এলিজাবেথ কুইন মার্গারেট হাসপাতালের এএন্ডই বিভাগের প্রবেশদ্বারের কাছে।
একটি সাদা একক ডেকার গাড়ি হিসাবে বর্ণিত বাসটি এএন্ডই বিভাগের কাছে ভ্রমণ করছিল যখন এটি চার বছরের এক ছেলেকে আঘাত করেছিল, যিনি হাসপাতালটি পায়ে হেঁটে গিয়েছিলেন।
শিশুটিকে হাসপাতালের ভিতরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এবং কিছুক্ষণ পরে মারা যাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছিল।
তার আত্মীয়ের পরবর্তী অবহিত করা হয়েছে।
কেন্ট পুলিশের গুরুতর সংঘর্ষ তদন্ত ইউনিটের তদন্তকারীরা প্রাসঙ্গিক তথ্য সহ যে কাউকে এগিয়ে আসার জন্য অনুরোধ করছেন।
বাসে ভ্রমণকারী যাত্রীদের সহ প্রত্যক্ষদর্শীদের যারা এখনও পুলিশের সাথে কথা বলেননি, তারা 01622 798538 বা ইমেল Sciu.td@kent.pnn.police.uk ইমেল করতে হবে, রেফারেন্স কেএইচ // 055/25 এর উদ্ধৃতি দিয়ে।
