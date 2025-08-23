ছেলে, 7, মোটরবাইক দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হওয়ার সাথে সাথে পুলিশ দু’জনকে গ্রেপ্তার করে

উত্তর ইয়র্কশায়ারে মোটরবাইক দুর্ঘটনায় একটি সাত বছর বয়সী ছেলে “গুরুতর আহত” হয়েছে।
বৃহস্পতিবার বিকেলে কোনও সংঘর্ষের খবর পেয়ে মিডলসব্রোর ওয়েস্টমিনস্টার রোডে জরুরি পরিষেবাগুলি ডাকা হয়েছিল। পুলিশ জানিয়েছে, ছেলেটিকে নিউক্যাসলের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল যেখানে তিনি “গুরুতর তবে স্থিতিশীল অবস্থায়” রয়েছেন।
১৯ বছর বয়সী এবং ২১ বছর বয়সী দু’জনকে পরে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এবং তার পর থেকে তাকে আরও জিজ্ঞাসাবাদে জামিনে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল। পুলিশ এখন আরও তথ্যের জন্য একটি আবেদন জারি করেছে, ঘটনার জ্ঞানযুক্ত লোকদের “তাদের বিবেকের দিকে নজর দেওয়ার জন্য” বলেছে এবং মনে আছে একটি “ছোট শিশু বর্তমানে হাসপাতালে রয়েছে”।
তদন্তের নেতৃত্বদানকারী গোয়েন্দা চিফ ইন্সপেক্টর র্যাচেল টেলর বলেছিলেন: “আমি এই ঘটনার তথ্য সহ যে কাউকে আমাদের সাথে যোগাযোগের জন্য অনুরোধ করব।
“সম্প্রদায়ের এমন কিছু লোক আছেন যারা জানেন যে এই রাইডাররা কে এবং কোথায় বাইকগুলি সংরক্ষণ করা হচ্ছে, এবং আমি তাদের তাদের বিবেকের দিকে নজর রাখতে এবং মনে রাখবেন যে একটি ছোট শিশু বর্তমানে হাসপাতালে রয়েছে, গুরুতর আহত।
“আমাদের এই অঞ্চলে টহল দিচ্ছে অফিসাররা, সুতরাং আপনার যদি কোনও উদ্বেগ বা সরবরাহ করার জন্য কোনও তথ্য থাকে তবে দয়া করে তাদের কাছে যান, বা আপনি 101 এ ক্লিভল্যান্ড পুলিশকে কল করতে পারেন।
“আপনি যদি মনে করেন না যে আপনি সরাসরি আমাদের সাথে কথা বলতে পারেন তবে আপনি ক্রাইমস্টোপারদের মাধ্যমে বেনামে তথ্য সরবরাহ করতে পারেন বা 0800 555 111 কল করে। “