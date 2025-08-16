You are Here
ছেলে, 8, উত্তর ইয়র্কে বিছানায় থাকাকালীন বিপথগামী বুলেট দ্বারা আঘাতের পরে মারা যায়: পুলিশ

পুলিশ জানিয়েছে, উত্তর ইয়র্কের একটি অ্যাপার্টমেন্ট ভবনে বাড়িতে বিছানায় থাকাকালীন একটি বিপথগামী বুলেট দ্বারা ধাক্কা খেয়ে একটি আট বছরের ছেলে মারা গেছে।

ভুক্তভোগীর পরিবার তাকে জাহ্বাই রায় হিসাবে চিহ্নিত করেছে।

পরিবারের বন্ধু এবং পরিবারের মুখপাত্র মার্সেল উইলসন জানিয়েছেন, রায় যখন আঘাত পেয়েছিলেন তখন রায় তার মায়ের সাথে বিছানায় শুয়ে ছিলেন।

তিনি বলেন, “এমন কোনও শব্দ নেই যা এমন ভয়াবহ ও নির্বোধ উপায়ে শিশুকে হারানোর বেদনা অর্জন করতে পারে,” তিনি বলেছিলেন।

“একটি নির্দোষ জীবন নেওয়া হয়েছে, একটি পরিবার ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে।”

টরন্টো পুলিশ এক্স -এর একটি পোস্টে জানিয়েছে, সকাল সাড়ে বারোটার দিকে মার্থা ইটন ওয়ে এবং ট্রেথওয়ে ড্রাইভের কাছে বন্দুকধারীর খবরে অফিসাররা সাড়া দিয়েছেন অফিসাররা।

যখন তারা পৌঁছেছিল, তারা একটি পুরুষ সন্তানকে পেয়েছিল যাকে গুলি করা হয়েছিল। তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় যেখানে তাকে মৃত ঘোষণা করা হয়।

“এখানে যা ঘটেছিল তা হ’ল এক কাপুরুষোচিত, সহিংসতার জঘন্য কাজ,” ডিট-এসজিটি বলেছেন। টরন্টো পুলিশ সার্ভিসের সাথে জেসন ডেভিস।

“শহরে উপলব্ধ প্রতিটি সংস্থান এখনই এটিকে বরাদ্দ করা হচ্ছে।”

আরও দুটি অ্যাপার্টমেন্ট ইউনিট আঘাত হানা

আরও দুটি অ্যাপার্টমেন্ট ইউনিট বন্দুকযুদ্ধের ফলে আঘাত পেয়েছিল, তবে আর কোনও ক্ষতিগ্রস্থ ছিল না, ডেভিস জানিয়েছেন

তিনি বলেন, এই মুহুর্তে কোনও সন্দেহভাজন বা গাড়ির বিবরণ নেই।

তিনি বলেন, “আমরা এই লোকদের দায়বদ্ধ খুঁজে পেতে এবং তাদের জবাবদিহি করার জন্য খুব কঠোর পরিশ্রম করছি।”

ডেভিস জানান, শুটিংয়ের সময় একদল লোক ভবনের কাছে একটি খেলার মাঠে দাঁড়িয়ে ছিল।

তিনি বলেছিলেন যে তারা যদি ইতিমধ্যে তা না করে থাকে তবে পুলিশ সেই গোষ্ঠীর লোকদের সাথে কথা বলতে চাইছে।

তিনি বলেন, “প্রতিটি সামান্য বিট গুরুত্বপূর্ণ, আপনি মনে করেন যে এটি দরকারী বা না,” তিনি বলেছিলেন।

তথ্য সহ যে কাউকে টরন্টো পুলিশের সাথে যোগাযোগ করতে বা ক্রাইম স্টপার্সের সাথে একটি বেনাম টিপ ছেড়ে যেতে বলা হয়।

মেয়র অলিভিয়া চৌ জানিয়েছেন, শনিবার এক্স -এ পোস্ট করা এক বিবৃতিতে তিনি “এই ক্ষতির ক্রোধ ও বেদনা” ভাগ করে নিয়েছেন।

বিবৃতিতে লেখা আছে, “আমাদের শহরে বন্দুকের সহিংসতা অবশ্যই শেষ হবে।” “কয়েকজনের বেপরোয়া ও হিংসাত্মক কাজগুলি পুরো সম্প্রদায়ের ক্ষতি করে এবং তাদের পরিপ্রেক্ষিতে ট্র্যাজেডিকে ছেড়ে দেয়।”

তিনি বলেছিলেন যে তিনি টরন্টোর পুলিশ প্রধান মাইরন ডেমকিউয়ের সাথে শুটিংয়ের বিষয়ে কথা বলেছেন এবং পুলিশ উপলব্ধ হওয়ার সাথে সাথে পুলিশ আরও আপডেট সরবরাহ করবে।

ডেমকিউ জানিয়েছেন, এক্স -এর একটি পোস্টে শুটিংয়ের মাধ্যমে তিনি “হৃদয়গ্রাহী”।

রবিবার তিনি সাংবাদিকদের বলেন, পুলিশ তাদের তদন্তে “আমাদের প্রয়োজনীয় প্রতিটি সংস্থান এবং প্রয়োজনীয়” প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হবে।

ডেমকিউই একজন আইনজীবীর সাথে যোগাযোগ করতে এবং নিজেকে প্রবেশ করতে দায়ীদের উত্সাহিত করেছিলেন।

তিনি বলেন, “আমরা আপনার অন্বেষণে কোনও পাথর ছাড়ব না এবং আমরা আপনাকে বিচারের আওতায় আনব,” তিনি বলেছিলেন।

এদিকে, উইলসন বন্দুক সহিংসতার বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য পরিবার, স্কুল, আইন প্রয়োগকারী এবং সরকার সহ সমস্ত খাতের মধ্যে unity ক্যের আহ্বান জানিয়েছেন।

“যখন আমাদের বাচ্চারা নিরাপদ থাকে না … তাদের নিজের বিছানায়, আমাদের অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে আমরা তাদের ব্যর্থ করেছি,” তিনি বলেছিলেন।

“এই যুবক ছেলেটির পুরো জীবন তাঁর সামনে থাকা উচিত ছিল We

