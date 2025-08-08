জঙ্গি হামলার মধ্যে তিন সপ্তাহ ধরে বেলুচিস্তানে মোবাইল ইন্টারনেট কাটা

কর্মকর্তারা শুক্রবার বলেছেন, হামলার সাম্প্রতিক উত্থানের পিছনে বিচ্ছিন্নতাবাদী বিদ্রোহীদের মধ্যে যোগাযোগ ব্যাহত করতে তিন সপ্তাহের বেশি সময় থেকে বেলুচিস্তানে মোবাইল ডেটা পরিষেবা স্থগিত করা হয়েছে।
বুধবার একটি আদেশ জারি করা হয়েছে এবং দেখেছে রয়টার্স চীনের বেল্ট অ্যান্ড রোড প্রোগ্রামের অধীনে মূল প্রকল্পগুলি হোস্ট করে এমন প্রদেশের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির কারণে মাসের শেষ অবধি পরিষেবাগুলি স্থগিত থাকবে।
প্রাদেশিক সরকারের মুখপাত্র শহীদ রাইন্ড বলেছেন, “এই পরিষেবাটি স্থগিত করা হয়েছে কারণ তারা (জঙ্গিরা) এটি সমন্বয় ও তথ্য ভাগ করে নেওয়ার জন্য ব্যবহার করে।”
কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, এলাকা দ্বারা পাকিস্তানের বৃহত্তম প্রদেশ বেলুচিস্তানে 8.5 মিলিয়ন সেল ফোন গ্রাহকরা রয়েছেন তবে জাতীয় জনসংখ্যার মধ্যে 240 মিলিয়ন জনসংখ্যার মধ্যে 15 মিলিয়ন লোক রয়েছে।
রিসোর্স সমৃদ্ধ প্রদেশ থেকে লাভের বৃহত্তর অংশের সন্ধানকারী বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠীগুলি সাম্প্রতিক মাসগুলিতে বিশেষত সামরিক ক্ষেত্রে আক্রমণাত্মক আক্রমণ করেছে, যা তাদের বিরুদ্ধে গোয়েন্দা ভিত্তিক আক্রমণ চালিয়েছে।
বিদ্রোহীরা মূলত পাকিস্তানি সুরক্ষা বাহিনী এবং চীনা নাগরিকদের লক্ষ্য করে, তবে সম্প্রতি সেনাবাহিনীর প্রবীণ অফিসারদের আঘাত করেছে। মঙ্গলবার বালুচ লিবারেশন আর্মির (বিএলএ) দাবি করা রাস্তার ধারে বিস্ফোরণে একজন কর্মকর্তা ও দুই সৈন্য মারা গিয়েছিলেন।
মার্চ মাসে, বিএলএ একটি রেলওয়ে ট্র্যাক উড়িয়ে দেয় এবং 400 টিরও বেশি যাত্রীকে জিম্মি করে নিয়ে যায় এবং 23 জন সৈন্যসহ 31 জনকে হত্যা করে।
গত মাসে পাকিস্তান সুরক্ষার হুমকির উদ্ধৃতি দিয়ে ইরানে সড়ক ভ্রমণ নিষিদ্ধ করেছিল।
বেলুচিস্তানের বেল্ট অ্যান্ড রোড প্রোগ্রামের আওতায় পাকিস্তানে $ 65 বিলিয়ন বিনিয়োগের অংশ হিসাবে চীন দ্বারা বিকাশিত গওয়াদর বন্দরের আবাসস্থল।
ইসলামাবাদ আর্চ-প্রতিদ্বন্দ্বী ভারতকে স্টোক অস্থিতিশীলতার জন্য বিদ্রোহীদের তহবিল ও সমর্থন করার অভিযোগ করেছে, নয়াদিল্লি একটি অভিযোগ অস্বীকার করেছেন।