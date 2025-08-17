জনপ্রিয় ওয়েস্ট হলিউড ইটারিটির প্রাক্তন মালিক 90 ছিলেন

ড্যান টানা, পূর্ববর্তী অভিনেতা-পরিণত-রেস্টুরেটর, যার উপাধি পশ্চিম হলিউড ইটারি গত অর্ধ শতাব্দী ধরে সেলিব্রিটিদের জন্য একটি হটস্পট ছিল, 90 বছর বয়সে মারা গেছেন, রেস্তোঁরাটির কর্মীরা ঘোষণা করেছিলেন ফেসবুক।
পোস্টটি পড়েছিল, “দ্য গ্রেট ড্যান টানা চলে গেছে।” “আমরা সকলেই জানি যে তিনি একটি খুব যাদুকরী জায়গা তৈরি করেছেন। আমাদের প্রিয় ছোট্ট হলুদ ঘরটি চিরকাল তার উপস্থিতি অনুভব করবে।”
“ড্যান ১৯৫০ এর দশকে লা স্কালা এবং ভিলা ক্যাপ্রির পক্ষে কাজ শুরু করেছিলেন। এটি সেই ক্লাসিক ইটারিগুলির জন্য কাজ করছিল যা তাকে নিজের খোলার জন্য উত্সাহিত করেছিল! এবং তিনি ঠিক তা -ই করেছিলেন। তিনি কোথা থেকে এসেছিলেন এবং তিনি কী অর্জন করেছিলেন তা নিয়ে তিনি সর্বদা গর্বিত ছিলেন,” বিবৃতিতে বলা হয়েছে।
“ড্যানের মেরিলিন মনরো, জো ডিমাগজিও, জেমস ডিন, ফ্র্যাঙ্ক সিনাট্রা এবং স্যামি ডেভিস সম্পর্কে দুর্দান্ত গল্প ছিল। বাস্তবে রবার্ট উরিচের চরিত্রটির নামকরণ করা হয়েছিল ক্লাসিক টিভি শোতে ড্যান টানার নামে, ভেগা $। আজ ড্যান টানার মালিক তার প্রিয় বন্ধু সোনজা পেরেনসেভিকের মালিকানাধীন যিনি ১৯64৪ সাল থেকে এটিকে ঠিক একই রেখেছিলেন This এই ব্যক্তিটি একজন কিংবদন্তি, এবং আপনি জানেন যে কোনও কিংবদন্তি কখনও মারা যায় না, ”
প্রাক্তন যুগোস্লাভিয়ার বেলগ্রেডে ডব্রিভোজে তনসিজেভি জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তানার পটভূমি পেশাদার সকারে ছিল, যার জন্য তিনি তাড়া করতে কানাডায় চলে এসেছিলেন। তার ক্রীড়া কেরিয়ারকে ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিয়ে টান হলিউডে স্থানান্তরিত হয়েছিলেন, যেখানে তিনি মাট্রে ডি’হেটেল হয়ে উঠার আগে ডিশ ওয়াশার হিসাবে শুরু করেছিলেন। সেই সময়, টানা জেফ কোরির সাথে নাটক পাঠ গ্রহণও শুরু করেছিলেন, যার ছাত্রদের মধ্যে নাটালি উড, অ্যাঞ্জি ডিকিনসন এবং কিম নোভাক অন্তর্ভুক্ত ছিল। নাম আমেরিকান করার পরে, 1957 এর দশকে তিনি তার ফিচার ফিল্মের আত্মপ্রকাশ করেছিলেন নীচে শত্রুপরে যেমন সিরিজে উপস্থিত হচ্ছে পিটার গন
সান্তা মনিকা বুলেভার্ডে ডোমিনিকের হ্যামবার্গার স্ট্যান্ড গ্রহণ করে তিনি ১৯64৪ সালে ড্যান টানার রেস্তোঁরাটি খোলেন। সাধারণ নিউইয়র্ক ইতালীয় ভাড়া বৈশিষ্ট্যযুক্ত এবং জায়গাটি স্বাভাবিকের চেয়ে পরে রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া, এক আলোকসজ্জার পরে স্থাপনাটি সাফল্যের দিকে চালিত হয়েছিল লস অ্যাঞ্জেলেস টাইমস 1966 সালে পর্যালোচনা তার গ্রাহক বেসকে উল্লেখযোগ্যভাবে শক্তিশালী করেছে।
খ্যাতিমান সংগীত ভেন্যু এবং নাইটক্লাব ট্রাবাবাদুর থেকে পাথরের নিক্ষেপ হওয়ার কারণে, ড্যান টানার এল্টন জন, বেটে মিডলার, অ্যাক্সেল রোজ এবং স্প্রিংস্টিনের পছন্দ অনুসারে প্রায়শই হয়েছিল। যেহেতু একাডেমি অফ মোশন পিকচার আর্টস অ্যান্ড সায়েন্সেস আগে কোণার চারপাশে রাখা হয়েছিল, তাই প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণকারীদের যেমন ক र्क ডগলাস, জন ওয়েইন, জ্যাক নিকোলসন, ক্যামেরন ডিয়াজ এবং জনি কারসনকেও আকৃষ্ট করেছিলেন, যিনি এটিকে তাঁর প্রিয় এলএ রেস্তোঁরা হিসাবে ঘোষণা করেছিলেন, যিনি এটিকে তাঁর প্রিয় এলএ রেস্তোঁরা হিসাবে ঘোষণা করেছিলেন আজ রাতের শো অতিথি রিচার্ড বার্টন তার লোভনীয় 17 টি টেবিল থেকে সরে যাওয়ার অভিযোগ করেছিলেন।
স্টার-স্টাডড ক্লায়েন্টেল জমে থাকার পর থেকে, রেস্তোঁরাটি জেরি ওয়েইনট্রাব এবং জর্জ ক্লুনি, চিংড়ি স্ক্যাম্পি জেরি বাস এবং নিউইয়র্ক স্টেক ড্যাবনি কোলেম্যানের নামানুসারে ভিল কাটলেট সহ এ-লিস্টারগুলির পরে এর বেশ কয়েকটি স্বাক্ষরযুক্ত খাবারের নাম দিয়েছে।
মৃত্যুর আগে, টানা ২০০৯ সালে রেস্তোঁরাটি বর্তমান মালিক পেরেনসভিকের কাছে বিক্রি করে সার্বিয়ার বেলগ্রেডে অবসর নিয়েছিল।