জনপ্রিয় হওয়া কারও অপরাধকে ক্ষমা করতে পারে না, তালাল চৌধুরী

ইন্টিরিওর প্রতিমন্ত্রী তালাল চৌধুরী বলেছেন যে জনপ্রিয় হওয়ায় কেউ কারও অপরাধকে ক্ষমা করতে পারে না, ৯ ই মে ঘটনাটি পিটিআইয়ের লোকেরা করেছে।
আজ জিও নিউজ প্রোগ্রাম শাহবাজ খানজাদের সাথে কথা বলে তিনি বলেছিলেন যে বিক্ষোভের সংবিধানের কিছু শর্ত রয়েছে এবং তাদের বৈঠক করতে হবে।
তিনি বলেছিলেন যে দুই, দুই, চার, চার, পিটিআইয়ের ক্ষেত্রে সমস্ত পাঞ্জাবের 950 জন লোক বেরিয়ে এসেছিল, পিটিআইয়ের প্রতিবাদ করার লোক নেই।
তালাল চৌধুরী আরও যোগ করেছেন যে ফেডারেশনে কোনও নির্বাচিত সদস্যকে আটক করা হয়নি, সদস্যরা, জাতীয় সংসদে খাওয়া এবং চ্যাট করে। পাঞ্জাবে আটককৃত ব্যক্তিকেও মুক্তি দেওয়া হয়েছিল।