জনসাধারণের চাহিদা শেষে বার্মিংহাম যাদুঘরে ওজি ওসবার্ন প্রদর্শনী প্রসারিত

“জনসাধারণের চাহিদা” এর কারণে বার্মিংহাম যাদুঘর এবং আর্ট গ্যালারীটিতে একটি ওজি ওসবার্ন প্রদর্শনী 2025 এর শেষের দিকে প্রসারিত করা হয়েছে।
2019 সালে পার্কিনসন রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন 76 76 বছর বয়সী ব্ল্যাক সাবাথ ফ্রন্টম্যান, 22 জুলাই হার্ট অ্যাটাকের কারণে মারা গিয়েছিলেন।
ওজি ওসবোর্ন: ৫ জুলাই ভিলা পার্কে ব্যান্ডের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনকারী বিদায় কনসার্টের সাথে মিলে ২৫ শে জুন ওসবার্নের স্ত্রী শ্যারন দ্বারা ওয়ার্কিং ক্লাসের নায়ক খোলা হয়েছিল।
তাঁর মৃত্যুর পরে, যাদুঘরটি একটি নাগরিক বইয়ের শোকের আয়োজন করেছিল যা 3 আগস্ট বন্ধ হয়ে যায় এবং তার পরিবারের কাছে উপস্থাপন করা হবে।
বিনামূল্যে প্রদর্শনীতে গ্র্যামিস, এমটিভি অ্যাওয়ার্ডস এবং রক অ্যান্ড রোল হল অফ ফেম প্রশংসাসহ ওসবোর্নের সম্মান প্রদর্শন করে।
বার্মিংহাম মিউজিয়ামস ট্রাস্টের সহ-চিফ এক্সিকিউটিভ জাক মেনসাহ এবং সারা ওয়াজিদ বলেছেন: “আমরা ওজি ওসবার্নের সম্প্রসারণের ঘোষণা দিয়ে আনন্দিত: বছরের শেষের দিকে শ্রমজীবী শ্রেণির নায়ক।
“প্রদর্শনীর জনসাধারণের প্রতিক্রিয়া এখনও অবধি অপ্রতিরোধ্য হয়েছে, বার্মিংহাম এবং তার বাইরেও ওজির প্রতি ভালবাসা এবং স্নেহ প্রদর্শন করে।
“আমরা শ্যারন এবং ওসবোর্ন পরিবারের বাকী অংশের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা বাড়িয়ে তুলতে চাই এবং আমাদের এই প্রদর্শনীটি ওজির জীবন ও উত্তরাধিকারের জন্য উপযুক্ত শ্রদ্ধা হিসাবে প্রদর্শন করতে এবং যতটা সম্ভব ভক্তকে এসে দেখার জন্য সক্ষম করতে সক্ষম করার জন্য আমাদের এই প্রদর্শনীটি চালিয়ে যেতে দেয়।”
শহরটির ব্যবসায়িকদের সমর্থনকারী সেন্ট্রাল বিড বার্মিংহামের চেয়ারম্যান মহিলা স্যাম ওয়াটসন বলেছেন: “সেন্ট্রাল বিড প্রদর্শনীর কিউরেটর এবং স্পনসর হিসাবে অত্যন্ত গর্বিত, যা ভক্তদের এমন কোনও ব্যক্তির জীবন ও উত্তরাধিকারের সাথে সংযোগ স্থাপনের সুযোগ দেয় যা তিনি কোথা থেকে এসেছিলেন তা কখনই ভুলে যায়নি।
“জনসাধারণের কাছ থেকে প্রাপ্ত প্রতিক্রিয়া অসাধারণ ছিল এবং এটি কেবল ঠিক যে প্রদর্শনীটি অব্যাহত রয়েছে তাই আরও বেশি লোক ওজির অসাধারণ জীবনকে শ্রদ্ধা জানাতে পারে।”
ওসবোর্ন মারা গিয়েছিলেন ঠিক দু’সপ্তাহ পরে ব্ল্যাক সাবাথকে সবেমাত্র দুই মাইল দূরে পুনরায় একত্রিত করার পরে যেখানে তারা 50 বছরেরও বেশি সময় আগে প্রথম একসাথে খেলেছিল।
ব্যাক টু দ্য প্রারম্ভিক বেনিফিট কনসার্টটি অ্যানথ্রাক্স, মেটালিকা, ইয়ংব্লুড এবং গানস এন ‘গোলাপের পছন্দ থেকে পারফরম্যান্স দেখেছিল।
ওসবোর্ন এবং তার ব্ল্যাক সাবাথ ব্যান্ডমেটস-টেরেন্স “গিজার” বাটলার, টনি আইমি এবং বিল ওয়ার্ড, স্টার-স্টাডেড লাইন-আপের অংশ হিসাবে মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন।
যে গোষ্ঠীটি ১৯68৮ সালে গঠন করেছিল এবং ওয়ার পিগস এবং প্যারানয়েড সহ গানের জন্য পরিচিত ছিল, সম্প্রতি বার্মিংহাম সিটির স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছিল, যা এই শহরে মানুষের ব্যতিক্রমী সেবাকে স্বীকৃতি দেয়।
ওসবোর্ন, যিনি একটি সফল একক ক্যারিয়ারও পেয়েছিলেন, তিনি 2000 এর দশকের রিয়েলিটি টিভি সিরিজ দ্য ওসবার্নেসে উপস্থিত হওয়ার সময় ভক্তদের একটি নতুন দল খুঁজে পেয়েছিলেন, তাঁর স্ত্রী শ্যারন এবং দুটি কনিষ্ঠ সন্তান কেলি এবং জ্যাকের পাশাপাশি অভিনয় করেছিলেন।
সোমবার, কেলি ভক্তদের তাদের “সমর্থন” দিনগুলির জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন পরিবারটি বর্ষায় বিদায় দেওয়ার ক্ষেত্রে বার্মিংহামের লোকদের সাথে যোগ দেওয়ার একটি মিছিলে ভারী ধাতব কণ্ঠশিল্পীর কাছে যোগ দেওয়ার জন্য যা ব্ল্যাক সাবাথ বেঞ্চে থামল, যা ফুলের শ্রদ্ধা এবং বেলুনগুলিতে আবৃত ছিল।
ওজি ওসবার্ন: ওয়ার্কিং ক্লাস হিরো, যা মূলত ২৮ শে সেপ্টেম্বর শেষ হওয়ার কারণে ছিল, এখন ২০২৫ সালের শেষ অবধি চলবে।