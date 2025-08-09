জন্মদিন – কমারসেন্ট

আগস্ট 10 85 বছর বয়সী অভিনেতা, পরিচালক এবং লেখক ভেনিয়ামিনা সামিহোভো
তিনি রাশিয়ান ফেডারেশনের জনগণের শিল্পী দ্বারা অভিনন্দন জানিয়েছেন ভ্যালেন্টিন স্মারনিটস্কি:
– প্রিয় ভেনেচকা! আপনার বার্ষিকীতে অভিনন্দন! আমাদের বয়সে, জন্মদিনগুলি এখন আর এত বড় ছুটি নয়। তবুও, এর অর্থ হ’ল আমরা কেবল জীবিত এবং কিছুটা ভালই নই, তবে জীবন এবং একরকম সম্ভাবনা রয়েছে। আমি এই দিনগুলি যতক্ষণ সম্ভব স্থায়ী হয়। আমি তোমাকে ভালবাসি এবং আপনাকে আলিঙ্গন করি! আপনার পোর্টো
10 আগস্ট, তিনি রাশিয়ান ফেডারেশনের 80 বছর বয়সী সম্মানিত শিল্পী, আরএসএফএসআরের সম্মানিত শিল্পী, চিত্রনাট্যকার, অভিনেতা এবং শিল্পী আলেকজান্ডার অ্যাডাবাশায়ান
তিনি রাশিয়ান ফেডারেশনের জনগণের শিল্পী দ্বারা অভিনন্দন জানিয়েছেন, পরিচালক ভ্লাদিমির বোর্টকো:
– আমি অনেক বিখ্যাত ব্যক্তির সাথে দেখা করেছি এবং কাজ করেছি (অবশ্যই, আমার পেশা এটি বোঝায়) এবং আমি আত্মবিশ্বাসের সাথে বলতে পারি যে আমার বন্ধু আলেকজান্ডার অ্যাডাবাশায়ানের সাথে সাক্ষাত করা কিছু শক্তিশালী ছাপ ফেলেছে। তিনি খুব, খুব মেধাবী ব্যক্তি! আমি যখন তাকে নিকিতা মিখালকভ এবং অন্যান্য সহকর্মীদের ছবিতে পর্দায় দেখেছি তখনও এটি পরিষ্কার ছিল, কিন্তু যখন আমি তাকে ব্যবসায়ে দেখেছি, আমার পাশে, এটি আমাকে আরও বেশি চমকে দিয়েছে। দেখে মনে হচ্ছে এমন একজন শিল্পীর মতো যাকে কেবল বার্লিয়োজের ভূমিকায় অভিনয় করার কথা ছিল, তবে তিনি তত্ক্ষণাত পিতৃতান্ত্রিক পুকুরগুলিতে একটি বেঞ্চের ব্যবস্থা করতে ছুটে এসেছিলেন, যার ভিত্তিতে গৃহহীনদের সাথে একটি বৈঠকের দৃশ্যে শুটিংয়ের সময় সমস্ত বিবরণ দাবি করা হয়েছিল। আমি তাকে খুব ভালবাসি এবং তাকে দীর্ঘকাল জীবনের কামনা করি, সমস্ত ধরণের সাফল্য এবং নিজেকে এই আশায় চাটুকার করি যে আমরা যখন 100 বছর বয়সী তখন আমরা দেখা করব!