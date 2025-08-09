আজ 59 বছর বয়সী রাশিয়ান ফেডারেশন সরকারের উপ -চেয়ারম্যান মারাত হুসনুল
তিনি আরএসএফএসআর -এর সম্মানিত নির্মাতা রাজ্য ডুমা ডেপুটি দ্বারা অভিনন্দন জানিয়েছেন ভ্লাদিমির রজন:
– প্রিয় মারাত শাকিরজিয়ানোভিচ! আন্তরিক জন্মদিনের শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন! আপনি নিজেকে একচেটিয়া পারফরম্যান্স, সঠিক সিদ্ধান্ত, রাষ্ট্রীয় চিন্তাভাবনা এবং স্রষ্টার একটি চিন্তাশীল পদ্ধতির ব্যক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। আপনার কিউরেটরিয়ালের অধীনে প্রতিটি প্রকল্প পুরো দেশের জন্য এক ধাপ এগিয়ে। আপনি কীভাবে ফলাফল অর্জন করবেন তা জানেন, অঞ্চলগুলির সাথে সঠিকভাবে একটি কথোপকথন তৈরি করুন, এমনকি সবচেয়ে কঠিন পরিস্থিতিতেও সমাধানগুলি সন্ধান করুন। আপনি সর্বদা দেশের যা প্রয়োজন তা সর্বদা অনুভব করেন এবং স্পষ্ট এবং ধারাবাহিকভাবে কাজ করেন। রাশিয়ার অঞ্চলগুলির বিকাশের ক্ষেত্রে আপনার অবদান, বিশেষত নতুন বিষয়গুলি বিশাল। পুরো শহরগুলি নির্মিত হচ্ছে: রাস্তা, টানেল, সেতু, ঘর, সামাজিক সুবিধা, বৃহত -স্কেল অবকাঠামো প্রকল্পগুলি কার্যকর করা হচ্ছে। কেবল আপনার পেশাদার দায়িত্ব দৃশ্যমানই নয়, মানুষের প্রতি আন্তরিক মনোভাবও। আমি আপনাকে সুস্বাস্থ্য, শক্তি, শুভকামনা এবং পছন্দ মতো লোকদের সমর্থন কামনা করি!
আগস্ট 10 এ, তিনি তথ্য নীতি ও মিডিয়া ইন্টারঅ্যাকশন সম্পর্কিত ফেডারেশন কাউন্সিলের চেয়ারম্যানের 71১ বছর বয়সে ছিলেন আলেক্সি পুশকভ
তিনি রাশিয়ান ফেডারেশনের বিচারমন্ত্রী দ্বারা অভিনন্দন জানিয়েছেন কনস্ট্যান্টিন চুইচেনকো:
– প্রিয় আলেক্সি কনস্টান্টিনোভিচ! আমি আন্তরিকভাবে আপনার জন্মদিনকে অভিনন্দন জানাই! আপনার তীক্ষ্ণ মন এবং বহু বছরের অভিজ্ঞতা আপনাকে আমাদের দেশে এবং বিদেশে সংঘটিত জিনিসগুলি এবং ইভেন্টগুলির আসল সারমর্মটি দেখতে দেয়। দৃ civil ় নাগরিক অবস্থান এবং পেশাদার প্রিন্সিপালিটিকে ধন্যবাদ, আপনি বিশেষত সহকর্মীদের মধ্যে সম্মানিত, যেমন -মাইন্ডড ব্যক্তি এবং বিশ্লেষণাত্মক সাংবাদিকতায় আপনার লেখকের দৃষ্টিভঙ্গির অসংখ্য অনুগত অনুরাগী। দক্ষতার সাথে প্রাকৃতিক প্রতিভা, কঠোর পরিশ্রম এবং শক্তির সংমিশ্রণে আপনি সমাজ ও রাষ্ট্রের স্বার্থ পরিবেশন করতে চিত্তাকর্ষক ফলাফল অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন, একটি সাংবাদিক সম্প্রদায়ের অধিকার রক্ষার জন্য গ্যারান্টি বাড়ানোর জন্য একীভূত প্রচেষ্টা। সাফল্য আপনার সমস্ত বিষয় সহ চালিয়ে যেতে দিন! আমি নতুন অর্জন, সুস্বাস্থ্য, অবর্ণনীয় সৃজনশীল অনুপ্রেরণা এবং সর্বোত্তম কামনা করছি!